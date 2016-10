Majandus

Esita oma hiilgav äriidee Ajujahi konkursile

Reede, 21. oktoober 2016.



Autor: Sirli Tooming Reede, 21. oktoober 2016. Äpp Marina Ahoy ja selle loojad Relika Metsallik-Koppel ja Hannes Koppel. FOTO: Valmar Voolaid Ideede esitamise tähtaeg Eesti suurimale äriideede konkursile Ajujaht kukub selle nädala pühapäeval, 23. oktoobril. Üheksa hooaja vältel on Ajujahile esitatud üle 3800 idee. Nende seast on saanud hoo sisse nii Click & Grow, GoWorkaBit, Taxify, FeelingStream, Huntloc, Timbeter kui Bikeep.



Viimaste hooaegade statistika põhjal saab öelda, et kõige rohkem ideid on laekunud IKT kategooriast, kuid ideed on oodatud kõikidest valdkondadest, nii sotsiaalse ettevõtluse kategooriast, traditsioonilistest tööstusharudest kui disainivaldkonnast.



Eelmisel aastal pälvis Ajujahi võidu SprayPrinteri meeskond, kes on tänaseks oma esimese partii klientideni toimetanud.



Auhinnafond kopsakas



Juba sel sügisel saab spreiprintereid osta ka Bauhofi kauplustest. Kindlasti on ka sinul mõni idee töös või tagataskus ootel – anna endale võimalus ja käi see välja!

Pole oluline, kas sinu idee on verivärske või esimese prototüübi või ehk isegi müügini jõudnud – Ajujahil on osalenud väga erineva valmidusastmega ideid ning oluline pole see, kus sa oled praegu, vaid kuhu sa soovid jõuda.



Ajujaht aitab sind erinevate koolituste, kogenud mentorite ja laialdase kontaktvõrgustikuga. Vähem tähtis pole ka võimalus parimate hulka välja jõudes saada osa 60 000-eurosest auhinnafondist ning teha oma toode või teenus nõutuks teleekraani vahendusel.



Möödunud aasta konkursile laekus 301 ideed. Neist 105 parema hulka tulid saarlaste “Ogarate talude võrgustik” ja “Marina Ahoy”. Viimane valiti juba lausa 30 parema sekka.



