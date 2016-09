Majandus

Legendaarse tooli taassünd

Kolmapäev, 21. september 2016.



Autor: Sirli Tooming Kolmapäev, 21. september 2016. Andi Angel on veendunud, et taassündinud Windsori-tüüpi toolid kestavad samuti sada aastat nagu originaalid. Foto: Valmar Voolaid Kogu suve vältel tekitas nii suurtes kui väikestes lossipargis jalutajates elevust ebainimlikes mõõtmetes valge tool kuursaali õuel, millele tragimad end isegi istuma upitasid.



Selliseid, tõsi küll, klassikalises mõõdus, hakkas veidi aega tagasi meisterdama sepistamisega tegelev ettevõte OÜ Saaremaa Sepad. Firma on varemgi, 90-ndate lõpuaastail toole valmistanud, aga toona jäi see perspektiivsema sepistöö tõttu tagaplaanile ning soiku.



“Ettevõtte asutajal Andres Ellal on alles üks vana tool, mis on elanud üle nõukogude okupatsiooni ning säilinud tänapäevani heas seisukorras. Ta tegi sellele lisaks veel paar tooli, pingi ja laua, ning sai kokku kena komplekti. Küllap sealt see idee seda võimalust ka teistele pakkuda arenema hakkas,” rääkis Meie Maale ettevõtte müügijuht Andi Angel.



Kuurortlinnade legend



Angel on tooli ajalooga tublisti tutvust teinud ning teadis rääkida, et Windsori-tüüpi tooli originaali toimetasid siia Inglismaalt kunagi merd seilanud saarlased. Kodus talvituvad meremehed selle järgi neid toona valmistama asusidki ning neid müüdi tsaaririigis kuulsatele kuurortlinnadele ja olid kasutuses Haapsalu, Pärnu ja Kuressaare mudaravilates.



Tooli hiilgeajaks jäi 20. sajandi algus. Kuna sajandivanune tool oli levinud, tunti seda vastavalt kasutuspiirkonnale erineva nime järgi näiteks Kuressaare, Kihelkonna ja Kaarma kuurorditoolina. Muhulased aga teavad seda Muhu toolina ja Vormsi saare elanikud kui Vormsi tooli. Põhimõtteliselt oli toolide konstruktsioon, mõõtmed ja proportsioon sarnased, üksnes treimises esines erinevusi vastavalt tegija maitsele.



“Otsustasime taastoodetud tooli nimes Saaremaa ühendada, nii saigi tootest Saaremaa kuurorditool. Mõistagi on nimes otsene seos ka tootjaga,” muigas Angel.



Helsingi messil testitud



Möödunud sajandi tooli järgi valmistatud mudelid viidi eelmisel nädalal testimiseks Helsingis toimunud mööbli-, sisustus- ja disainimessile Habitare.

“Tool võeti väga hästi vastu, tulime messilt tagasi juba hulga tellimustega,” rõõmustas Angel. “Töötasime tootmiseks mõned tehnilised nipid välja ja nüüd oleme valmis toole tiražeerima ja edasimüüjatele pakkuma. Peamiselt Soome, Rootsi ja Norrasse.”



Lähtematerjaliks kasutatakse kaske ja mändi, detailide sidumiseks liimi. Uute oskustööliste palkamise vajadus puudub, sest ettevõttes töötab väljaõppinud mööblitisler ja kuigi toode valmib ilma ühegi naelata ning peaaegu käsitööna, on toodangu hulgitootmiseks vajalikud seadmed olemas. Suuremate tellimuste puhuks on ettevõttel välja kujunenud võrgustik, mille kaudu leitakse vajadusel täiendavaid töökäsi.



Kasutamiseks ka välitingimustes



Angeli sõnul on toole näha möödunud sajandi 20-ndate ja 30-ndate aastate fotodel, need olid kasutusel kuursaalides, vabaõhukohvikutes ja kõlakodade ees. Ka taassündinud toolid on kasutatavad välitingimustes, kuna on kaetud niiskus- ja kulumiskindla värviga. Õige pea on interneti vahendusel võimalik toole tellida kahes seerias: vanu mudeleid jäljendades traditsioonilist valget, kollakat ja rohekat ning moodsat erkpunast, sinist ja kollakat.



Tool on väga mugav ja stabiilne, ent selle valmistamine on küllaltki aeganõudev protsess, tõdes Angel. Eriti keeruline on korja kaare ja leeni pulkade paigutamine oherdiaukudesse, mis on kõik puuritud erineva nurga alt. Samuti ei saa toole üksteise peale virnastada, see teeb suure hulga toolide transportimise kohmakaks ja ebamugavaks.



Selliseid, tõsi küll, klassikalises mõõdus, hakkas veidi aega tagasi meisterdama sepistamisega tegelev ettevõte OÜ Saaremaa Sepad. Firma on varemgi, 90-ndate lõpuaastail toole valmistanud, aga toona jäi see perspektiivsema sepistöö tõttu tagaplaanile ning soiku."Ettevõtte asutajal Andres Ellal on alles üks vana tool, mis on elanud üle nõukogude okupatsiooni ning säilinud tänapäevani heas seisukorras. Ta tegi sellele lisaks veel paar tooli, pingi ja laua, ning sai kokku kena komplekti. Küllap sealt see idee seda võimalust ka teistele pakkuda arenema hakkas," rääkis Meie Maale ettevõtte müügijuht Andi Angel.Angel on tooli ajalooga tublisti tutvust teinud ning teadis rääkida, et Windsori-tüüpi tooli originaali toimetasid siia Inglismaalt kunagi merd seilanud saarlased. Kodus talvituvad meremehed selle järgi neid toona valmistama asusidki ning neid müüdi tsaaririigis kuulsatele kuurortlinnadele ja olid kasutuses Haapsalu, Pärnu ja Kuressaare mudaravilates.Tooli hiilgeajaks jäi 20. sajandi algus. Kuna sajandivanune tool oli levinud, tunti seda vastavalt kasutuspiirkonnale erineva nime järgi näiteks Kuressaare, Kihelkonna ja Kaarma kuurorditoolina. Muhulased aga teavad seda Muhu toolina ja Vormsi saare elanikud kui Vormsi tooli. Põhimõtteliselt oli toolide konstruktsioon, mõõtmed ja proportsioon sarnased, üksnes treimises esines erinevusi vastavalt tegija maitsele."Otsustasime taastoodetud tooli nimes Saaremaa ühendada, nii saigi tootest Saaremaa kuurorditool. Mõistagi on nimes otsene seos ka tootjaga," muigas Angel.Möödunud sajandi tooli järgi valmistatud mudelid viidi eelmisel nädalal testimiseks Helsingis toimunud mööbli-, sisustus- ja disainimessile Habitare."Tool võeti väga hästi vastu, tulime messilt tagasi juba hulga tellimustega," rõõmustas Angel. "Töötasime tootmiseks mõned tehnilised nipid välja ja nüüd oleme valmis toole tiražeerima ja edasimüüjatele pakkuma. Peamiselt Soome, Rootsi ja Norrasse."Lähtematerjaliks kasutatakse kaske ja mändi, detailide sidumiseks liimi. Uute oskustööliste palkamise vajadus puudub, sest ettevõttes töötab väljaõppinud mööblitisler ja kuigi toode valmib ilma ühegi naelata ning peaaegu käsitööna, on toodangu hulgitootmiseks vajalikud seadmed olemas. Suuremate tellimuste puhuks on ettevõttel välja kujunenud võrgustik, mille kaudu leitakse vajadusel täiendavaid töökäsi.Angeli sõnul on toole näha möödunud sajandi 20-ndate ja 30-ndate aastate fotodel, need olid kasutusel kuursaalides, vabaõhukohvikutes ja kõlakodade ees. Ka taassündinud toolid on kasutatavad välitingimustes, kuna on kaetud niiskus- ja kulumiskindla värviga. Õige pea on interneti vahendusel võimalik toole tellida kahes seerias: vanu mudeleid jäljendades traditsioonilist valget, kollakat ja rohekat ning moodsat erkpunast, sinist ja kollakat.Tool on väga mugav ja stabiilne, ent selle valmistamine on küllaltki aeganõudev protsess, tõdes Angel. Eriti keeruline on korja kaare ja leeni pulkade paigutamine oherdiaukudesse, mis on kõik puuritud erineva nurga alt. Samuti ei saa toole üksteise peale virnastada, see teeb suure hulga toolide transportimise kohmakaks ja ebamugavaks."Kuigi me otsustasime, et traditsioonilist painutatud kadakast toolileeni me ei tee, on tulemus korralik puidust tool, mis peaks samuti nagu tema eelkäija sada aastat vastu pidama," on Angel kindel.

