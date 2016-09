Majandus

MAIRE FORSEL: Millega kaitsta õiget Valli torti

Kolmapäev, 14. september 2016.



Autor: Maire Forsel, ettevõtluskoolitaja Kolmapäev, 14. september 2016. Maire Forsel. FOTO: Delfi Lugesin Meie Maast lugu, kus üks inimene kurtis, et ostis Tartust Valli tordi, kuid pidi pettuma, kuna see polnud sama maitsega kui varasemast tuntud saarlaste samanimeline küpsetis.



Valli tordi tootja Saare Leib esindaja väidab oma kommentaaris, et neil tõesti Valli tordile patenti võetud pole, kuna kõiki tooteid patenteerida olevat liiga kulukas. Näen artiklis esitatud väidetes mõnda vastuolu, mistõttu püüan tööstusomandi kaitse teemat veidi selgitada.



Esiteks – Valli torti ei saakski patenteerida, kuna see ei vasta patenditaotluse tingimustes olevale uudsuse nõudele.



Uudsus tähendab seda, et vastavat toodet ei tohi enne patendi taotlemist teatud aja jooksul avalikustada.



Aastakümneid toodetud tort on ammu avalikustatud ja kõigile tuntud. Peale selle peab patendil olema kõrge leiutusaste – toode, mis koosneb kondiitrite maailmas üsna tavapärastest koostisosadest, ei saa olla väga kõrge leiutusastmega.

Seega ei saa me mitte mingil juhul rääkida patenteerimisest.



Patendist madalama leiutusastmega toode on kasuliku mudelina kaitstav leiutis*, aga ka sellisel juhul tuleb mängu uudsus, millele Valli tort paraku ei vasta.



Kaitset tasub kaaluda



Teiseks – taotleda saab nii patenti kui kasuliku mudeli, disainilahenduse või kaubamärgi kaitset ja mitte ükski neist ei ole nii kõrge tasu eest, et üks tootmisettevõte seda maksta ei suudaks.



Patenditaotluse esitamisel on juriidilise isiku riigilõiv 225 eurot ja patendi jõushoidmise aastane tasu 26 eurot esimese aasta eest ja 630 eurot kahekümnenda aasta eest, sinna vahele jäävad kõik vahepealsed aastad, mil tasu igal aastal veidi suureneb.



Saare Leib nii kõrget tasu maksma ei peaks, sest, nagu öeldud, oma ammu tuntud toodet ta nagunii patenteerida ei saaks.



Kasuliku mudeli kaitse taotlemise riigilõiv on juriidilisele isikule 105 eurot, kaubamärgi taotluse eest 145 eurot ja tööstusdisainilahenduse taotluse eest 105 eurot. Kaitse saab selle raha eest mitmeks aastaks ja see on kategooriate kaupa veidi erinev.



Uudsuse nõue kehtib ka toote disaini kaitsmise korral. Kuna tööstusdisaini lahendusena saab kaitsta ainult toote välimust, siis Valli tordi puhul, kui kaitse oleks võetud konkreetsele välimusele, ei tohiks ükski teine tootja samasuguse välimusega torti müüa. Konkreetse juhtumi puhul oli just tordi välimus ostjale eksitav.



Siin ilmneb jälle üks takistus: nimelt on ka disaini kaitsmise puhul nõutud, et see oleks uudne. See tähendab, et isegi kui taotled tööstusdisainilahenduse kaitset ainult Eesti piires, ei tohi samasuguse välimusega, antud näite puhul torti keegi teine olla avalikult kogu maailmas näidanud.



Uudsust saab kontrollida



Seepärast soovitan kõigil, kes disainile kaitset tahavad taotleda, alustada kõigepealt Google’i pildiotsingust ja alles seejärel läbi käia kõik patendiametis toodud andmebaasid, veendumaks, et toote disain on tõepoolest maailmas ainulaadne ja keegi teine pole sellist enne teinud. Kõnealune Valli tort ei saa ka siinjuures uudsuse nõudele vastata, kuna sellise välimusega torte müüakse juba aastakümneid.



Seega jääb vaid üks võimalus – kaubamärgi kaitsmine. Kaubamärk on tähis, mille järgi tarbija eristab konkreetset toodet teiste omast. Kaitsta saab nii sõnamärki kui kujutist, nii ruumilist kui helimärki. Valli tordi puhul oleks minu hinnangul sobivaim sõnamärk, kuna just selle nimetuse järgi seda torti tuntakse.



Võimalik kaubamärgi patent



Ettevõtte Saare Leib esindaja mainib, et Borodino leib on patenteeritud – nagu eelnevast ehk juba järeldate, ei vasta see tõele. See on üks levinud viga, et nii kaubamärgi, disaini kui tehnoloogia puhul räägitakse patenteerimisest, aga patenteerida saab tõepoolest ainult patenti – kõigi teiste variantide puhul tuleb rääkida kaitsest.



Kaubamärk “Borodino leib“ on patendiametis kaitstud alates aastast 1997 ja kuulub osaühingule Saare Leib.



Kaubamärgi puhul ei kehti uudsuse nõue, küll aga loeb varasem tuntus ja vastavus mitmetele muudele tingimustele. Valli tordi tootjal Saare Leival soovitan konsulteerida patendiametiga ja kui ei ilmne mingeid takistavaid asjaolusid, siis selle tordi nimetus kaubamärgina ära registreerida.



See ei takista küll samasuguse välimusega tordi tootmist, küll aga ei tohi siis keegi teine sama nimega torti enam müüa. Kaubamärgi registreerimise riigilõiv 145 eurot ei tohiks küll saada nii suurele ettevõttele oma toote kaitsmisel takistuseks.



Kui nüüd mõni konkurent tahab Valli tordi kiiresti kaubamärgina registreerida, püüdes Saare Leivast ette jõuda, siis ärge parem katsetage – Valli tort on üldsusele varasemast tuntud kui Saare Leiva toode ja teil ei õnnestu tõestada, et te seda ammu enne saarlasi tegite.



Lõpetuseks tahan veel öelda, et seadustest kõrgemal võiks meie kõigi jaoks seista eetika ja südametunnistus – teise isiku poolt loodu omakasu eesmärgil müümine on ebaeetiline ja seda saab varguseks pidada igal juhul. Ka siis, kui tootele ametlikku kaitset võetud ei ole.



