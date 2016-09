Majandus

Kuidas käivitada laevade maineturundus Venemaal?

Reede, 02. september 2016.



Autor: Sirli Tooming Reede, 02. september 2016. Töögrupi arutelu: vasakult Andrey Petrov, Danila Timoshin, Kalevi Westersund, Villu Vatsfeld, Tõnu Steinberg. Foto: Jaanis Prii Hiljuti toimus Gospa konverentsiruumis väikelaevaehituse visiooniseminar “Tösised jutud messis: “Sihtturg Venemaa””.



Eesti senine eksporditoe fookus on olnud Skandinaavia ja Saksamaa turgudel, Venemaa sihtturg on jäänud teisejärguliseks. Põhjuseks on peamiselt majanduspoliitiline olukord, rahvusvaheliste suhete ebakindlus ja erinevused tururegulatsioonides.



Sellest tulenevalt on jäänud realiseerimata mitmed väikelaevade idasuunalist eksporti toetavad võimalused ja puudub Venemaa sihtturu eksporditurunduse ühtne strateegia.



Regulatsioonid segased



Teadaolevalt on Venemaa sihtturu käitumine eriline just selle poolest, et luksuslikumate laevade sihtgrupp nii valib, ostab kui ka tarbib laevu välisriikides, valdavalt Euroopa Liidus.



See maandab välissuhetest tulenevaid riske märkimisväärselt ning muudab Venemaa sihtturu Eesti väikelaevaehituse sektorile atraktiivseks.



Samas ei ole liiga täpselt teada, mis mõjutab Venemaa laevaomaniku ostuotsust, milliseid infokanaleid ta kasutab ja mis muudab sadama tema ja ta laeva jaoks ahva-tlevaks.



Tõsised jutud juhatas sisse seminari moderaator Marko Rillo ettekandega “Kuidas tõsta Eesti eksportööride konkurentsivõimet“. Venemaa väikelaeva turust ja tarbijatest kõnelesid RIB-paatide tootmisettevõtte juht Danila Timoshin ning vabakutseline ajakirjanik, mitme Vene laevatootja PR-nõustaja Andrey Petrov.



Anni Hartikaineni sõnul oli osalejate tagasiside ettekannetele ülivõrdes positiivne, ettekanded tekitasid juba seminari alguses elavaid diskussioone ja küsimusi.



“Omaette teemaks olid tururegulatsioonid, mida seminaril küll sügavuti ei lahatud, kuid kõlama jäi hüpotees, et võib-olla on Venemaa väikelaevaturu regulatsioonide tajutud komplitseeritus ka teatud määral eelarvamuslik ja ülepaisutatud,” ütles ta.



“Väikelaevaehituse kompetentsikeskus sai seminarilt sisendi koondada Venemaa tururegulatsioonide kohane informatsioon ning koostada klaariv materjal, mis oleks abiks Eesti väikelaevatootjatele.”



Läänemere turismist, eriti just Vene turistidest Eestis ning Läänemere sadamates rääkisid TallinnHotels müügi- ja turundusdirektor ja endine EAS-i turismiesindaja Moskvas Tõnu Steinberg, Saarte Liinide juhatuse esimees Villu Vatsfeld ning Soome Purjetamise ja Paadisõidu Föderatsiooni paadisõidu komitee ekspertliige Kalevi Westersund.



Eesti väikelaevade maineturunduse suurprojekti “Väikelaevade living lab turundus” Venemaa sihtturule esitles projekti juht Urve Nõgu.



“Living lab ehk living laboratory meetod on tuntud tootearenduses, kus arendusprotsessi kaasatakse kõik osapooled alates kliendist ja edasimüüjatest ning lõpetades allhankijatega,” selgitas Nõgu.



“Sama metoodika rakendamine turunduses võib anda häid tulemusi, eriti, kui räägime võrkturundusest, sest see toob n-ö turundusstrateegia arendamise laboratooriumisse kokku sihtriigi eksperdid, väikelaevade tootjad, kliendid, edasimüüjad ja olulised sidusgrupid. Selliseid töö käigus tekkivaid isiklikke kontakte ja suhteid on võrkturunduse puhul raske alahinnata.”



Järgmise aasta visiooniseminar toimub pressikonverentsi formaadis. Kavas on kutsuda külla tähelepanuväärsemate Eestis toodetud laevade omanikud Rootsist, Saksamaalt ning mujalt ja anda nende abiga pressikonverents Vene mereajakirjanikele, kes samal ajal Living Lab projekti raames Eestit külastavad.



“Loodame väga, et järgmise aasta merepäevad toimuvad traditsioonilisel ajal, augusti esimesel nädalavahetusel, kui siin on veel ka Soome merematkajaid ja turiste,” lisas Nõgu.



Paindlikkuses on edu



Päeva lõpetas töötuba ja arutelu Kuressaare jahtklubis. Töötoa fookuses olid seekord Eesti väikelaevaehituse konkurentsieelised Venemaa sihtturul.



Nii ekspertide, tootjate kui sidusvaldkondade töögrupid jõudsid töö käigus sarnasele järeldusele – Eesti konkurentsieelised Soome ja Venemaa tootjate ees on suurem paindlikkus ja toodangu hinna/kvaliteedi suhe.



Lootustandvaks sihtgrupiks hinnati Venemaa jõukam kalastaja, kes ostab kvaliteeti ja mõnikord ka erilahendusi.



“Seega räägime kuni 8–9-meetristest alumiinium- ja klaasplastist mootorpaatidest, eritähelepanuga RIB-tüüpi paatidele,” ütles Hartikainen.

“Samuti hinnati lootustandvaks strateegiaks lõbusõidu mootorjahtide turundamine Vene jõukamale keskklassile, kuid seda juba koos kasutustingimuste paketiga Eesti sadamates. Selline sihtgrupp ei ole küll suur, kuid me peame arvestama Eesti ja Vene mastaabitaju erinevusi.”



Kümme luksuskaatri projekti aastas tõstaks Eesti väikelaevaehituse sektori käivet täiesti tuntavalt. Purjelaevade turgu Venemaal kuigi atraktiivseks ei hinnatud, kuna purjetamistraditsioon on Venemaal vähene juba vastavate tingimuste puudumise tõttu.



