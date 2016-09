Majandus

Turism koondub ligipääsetavamatesse kohtadesse

Reede, 02. september 2016.



Autor: MM Reede, 02. september 2016. KAART: MTÜ Lääne-Eesti turism Värske Lääne-Eesti turismistatistika kohaselt mõjutab ühenduste kvaliteet ja ligipääsetavus üha enam külastajate arvu kaugemates sihtkohtades. Turism koondub enam ligipääsetavatesse kohtadesse, nagu Pärnu või Haapsalu, ja sõltub üha enam ühendustest.



2016 I poolaasta statistika kohaselt on kahanenud külastajate ja ööbimiste arv nii Saaremaal kui ka Hiiumaal. Saaremaa majutatute arv vähenes 2016. aasta esimese poolega 1%, Hiiumaal kukkus majutatute arv ligi 10%.



MTÜ Lääne-Eesti Turism juhataja Kaja Karlsoni hinnangul on see selge märk, et mugavalt reisida harjunud turist otsib sihtkohti, mis on lihtsasti ligipääsetavad ega nõua kohalejõudmiseks lisaaega.



“Saartele minek on omaette põhjus reisimiseks ja tavaliselt minnakse elamust saama saarest kui tervikust. Samas peab tõdema, et väliskülastaja jaoks on oluline kohalejõudmiseks kuluv aeg. Näiteks soomlaste hulgas on märgata trendi, kus külastajate arv kaugemates sihtkohtades on märgatavalt vähenenud – nii Saaremaa kui ka Hiiumaa puhul räägime siin keskeltläbi 20–30% langusest,” ütles Karlson.



“Eesti on soomlase jaoks justkui tagahoov, kus on alati käidud, ent Lääne regioon tervikuna on soomlastest kahjuks tasapisi kaugenemas. Ühest küljest on muutumas siia tulev kliendisegment, kes veel ei tunne nii hästi meie võimalusi. Teisest küljest otsitakse üha rohkem variante kiireks ja mugavaks kohalejõudmiseks, mis võimaldab rohkem keskenduda puhkamisele.”



Hiiumaal kompenseerib külastajate arvu kahanemist asjaolu, et kohaletulijad peatuvad seal kauem, kuid Saaremaa osas on veidi vähenenud ka ööbimiste arv.



Samal ajal on jõudsalt kasvanud külastajate arvud mandril asuvates Lääne-Eesti sihtkohtades, kus Läänemaa külastajate arv on esimese poolaastaga kasvanud 6% ja Pärnumaal koguni 18%. Kaja Karlsoni kinnitusel sõltuvad konkreetsed piirkonnad muu hulgas lähimate transpordisõlmede võimekusest.



“Kogu regiooni mõjutavad tugevalt Pärnu muutused – sealne viimaste aastate areng on olnud väga kiire ja sihtkoht tervikuna on saanud justkui uue hingamise. Samas on linn hästi ligipääsetav maad mööda reisijale, kuid hea lennuühenduse olemasolul võimaldaks see turistil jõuda kiiremini kohale, mistõttu võiks Pärnu olla veelgi rohkemate külastajate puhkusesihtkoha valik,” ütles Karlson.



“Kui turistid saaksid sinna kiirelt kohale lennata, leiavad nad järgmisel korral edasi tee ka Saaremaale, Hiiumaale, Kihnu ja Ruhnu kas õhu- või veeteede kaudu.



Ent see nõuab nii töötavate lennu- kui ka hästi korraldatud praamiühenduste olemasolu ja praegu üsna puudulike maakondadevaheliste ühistranspordiliinide paremat korraldamist.”



