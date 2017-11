Päevateema

Traditsioonid pole unustuse hõlma vajunud

Esmaspäev, 13. november 2017.



Autor: Pamela Talzi Esmaspäev, 13. november 2017. Mardisandid Kreete, kelle süles väike Virsik ja Triin. FOTO: Pamela Talzi Kuigi tänapäeva noorte seas on populaarsed halloween ja sõbrapäev, ei ole siiski meie enda vanad kombed päris unustuse hõlma vajunud.



Mardisante ja kadrisid on igal aastal mõnda salka ikka siin-seal näha-kuulda.

Sel mardilaupäeva õhtul hakkas ühtäkki maja ukse taga valju mardisandi palumist ja õrna vitsaga ukse piitsutamist kostuma. Laulu ja tantsu saatel astusid külalised uksest sisse ja tegid pererahvale korraliku etenduse.



Ajad on muutunud



Seejärel kostsid mardisandid ise koti kallal tegutsedes, et tänapäeval olevat traditsioonid edasi arenenud – enam ei visata teri mööda elamist laiali. Samal ajal võeti kenasti paunast välja ajaleht ning karp.



Esimene asetati maha laiali ning alustati rituaaliga. Vastakuti põlvitades hoidis üks karpi ja noorem tõstis peoga tseremoniaalselt kolm peotäit teri paberile.



Lõpetuseks volditi erilise hoolega ajaleht kokku ja ulatati õpetussõnu lausudes perenaisele.



