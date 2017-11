Päevateema

Mardisandi õnn müügiks

Esmaspäev, 13. november 2017.



Kaubanduses töötavad pühad. Võimalus müüa sellist kraami inimestele, mida muidu ei oska kuidagi pakkuda. Või siis tehakse eriotstarbelisi tooteid. Näiteks jõulude jaoks on välja töötatud terve seeria asju, mis peaksid müüma nagu jõgi. Niisamuti on seda tehtud ülestõusmispühadega, sõbrapäevaga, aga ka halloweeniga. Ja need ei ole ainsad, võib-olla lihtsalt kõige silmahakkavamad.



Tõsi, viimased mainitud olulised päevad-pühad ei ole nii üle võlli ettevõtmised kui jõulu- ja advendihullus. Aga nad siiski on.



Mis paneb mõtlema, et kui juba võõras ja võõrik halloween kogu oma kraamiga jõuab kuidagi äramärkimist väärivasse staadiumisse poelettidel, siis sama hästi võiks ju olla hooajaliselt marditamist ja kadritamist tähistavad tooted.



Folkloor annab selleks erinevaid võimalusi. Miks mitte müüa sandimütse, kadripõllesid-linu-rätikuid? Mardipaunasid, -kottasid? Ja kui on olemas ekstra jõuluõlu, miks mitte siis sandiõlu? Või kardiema leib? Mardiisa mehine sõõm?



Tuleb ainult tahta, olla leidlik ning tuua see, mis just päris meie oma, kuidagi esile. Kaubanduses on see vaat et lihtsam kui kuskil mujal. Inimene käib ju ikka poes, näitusele ta nii naljalt ei lähe. Raamatut ka ei loe. Hea küll, mõne filmi vaatab ehk ära, aga kui see on dokumentaalse sisuga, siis ka nagu väga ei sobi…



