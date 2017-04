Päevateema

Arabella, Harry Potter ja meremees Murka käsikäes Lumeeidega

Esmaspäev, 10. aprill 2017.



Autor: Ene Kallas Esmaspäev, 10. aprill 2017. Kui tegu on ilukirjandusega, siis vahet pole, millist žanrit eelistad. Kõik arendavad. Ja kui populaar-teaduslik või lausa teaduslik tekst on suurepäraselt kirjutatud, siis miks mitte. Nautige. FOTO: Ene Kallas Üha raskem on tänapäeva inimesi, eriti nooremaid põlvkondi, suunata raamatute juurde. Milleks, kui on olemas lihtsama vastupanu tee - on nutitelefonid ja sellega seoses hea andmesidevõrgustik, mis sisaldab lisaks suhtlusele ka mänge; kui on olemas telekas, kus saab läbi lapata sadu kanaleid...



Jah, see nimekiri läheb edasi, ja kõik see välistab raamatud. Sest raamatut peab lugema ja vastavalt oma fantaasiale või mõttemaailmale interpreteerima, aga näiteks filmi puhul piisab sellest, kui lülitad vastava aparaadi sisse.



Siinkohal ma üldse ei taha alahinnata filmikunsti väärtust, vaid pigem mõelda selle üle, et paljud tõeliselt head filmid, mängufilmid baseeruvad headele stsenaariumitele. Veel enam, kirjandusteostele. Ei pruugi, muidugi, aga kui stsenaristiks on inimene, kes oskab muidu ka kirjutada, on tulemus märgatavalt parem.



Raamatuid lugedes käivitub inimese mõttemaailm. Tegelikult ei ole suurt vahet, millist kirjandust ta loeb – on selleks elulooraamatud, fantaasiaromaanid, puhas ulme, krimikirjandus, olmekad. Ainult võibolla niipalju, et mõnedes žanrites pingutatakse rohkem kui teistes.



Oluline lisa meelelahutuslikule aspektile on aga see, et inimene hakkab mõtlema teatud väärtuste üle, lülitades ennast välja sellest, mis teda ümbritseb.

Et ta kasutab läbi kirjutatud sõnade suurimat ja võimsamat fantaasiamaailma, mida saab üldse mõelda – omaenda mõistust. Selle tähtsust ei maksa alahinnata.



Näiteks on tihtilugu need, kes loevad hea meelega, oluliselt paremad ja huvitavamad vestluskaaslased, intelligentsemad ja empaatilisemad inimesed, loovamad ja hoolivamad kolleegid, kaaslased, sõbrad...



Väga oluline moment on ka see, et lisaks mõtte- ja /või tundemaailma liikumapanemisele õpetab hästi kirjutatud eneseväljendust. Nii kirjalikku kui suulist. Selle väärtust ei saa alahinnata. Eriti nende puhul, kes tegelevad iga päev kas kirjutatud või kõneldud sõnadega. Sõnadega üldiselt.



Kurnav ja tüütu on lugeda lugusid, mis on kirja pandud tuimalt, kasutades ühtesid ja samu lause- ja mõttekonstruktsioone.



Kui seda on korrektselt tehtud, olgu, mõned lood elad üle, aga kui ka kõik muu on kuidagi ühele või teisele poole kiiva, on asi hull. Ning võib kergelt tingida selle, et mõne autori lugu välditakse, sest lugeda on raske. Kuigi teema võib olla huvitav. Ja see toimub ka vastupidi – nii mõnigi kord olen ennast tabanud lugemas asju, mis tegelikult ei lähe üldse korda. Aga on suurepäraselt kirja pandud. Kirjasõna võim...



Muidugi möönan, et võibolla olen rohkem tundlik ses osas kui peaks, ja ehk ei ole see üldse probleem, aga kindlasti on minust tundlikumaid... Inimesed ei ole niivõrd erinevad.



Kust algab lugemisharjumuse tekitamine? Ikka sealt, kust kõik muu. Kodust, lastetoast, mõnel juhul koolist. Algklassidest. Niimoodi omandabki just lastekirjandus määratu tähtsuse.



Lastekirjanduse olulisus



Põhimõtteliselt võib öelda, et lastekirjanduse lugemine defineerib selle, kas inimene on hilisemas elus sõnaosav või mitte. Sest see paneb aluse teatud harjumusele – lugeda enne und kasvõi kaks või kümme lehekülge läbi.



Tõsi, täiskasvanutel pigem on raamatute lugemine väljalülitamine muust elust, kuhu kuuluvad nii probleemid, arvuti kui ka telefon. Siiski hoiab just lugemine inimese vaimselt tasakaalus. Sest ükskõik kui vihane ja tige ja alandatud sa oled, või vastupidi, rõõmus, elevil ja täis energiat, balansseerib õhtune lugemine päeva pinged. Kuidas aga meelde jätta kõike seda, mis loetud?



Üheks väga heaks meetodiks, võibolla iganenuks, on lugemispäeviku pidamine. Ma ei näe mingit põhjust, miks seda tänapäevalgi mitte teha. Nooremaid võiks inspireerida pildi joonistamine ja loo lühike kokkuvõte, natuke vanemaid ehk tsitaatide üleskirjutamine ja neid, kes loevad palju, nende jaoks on võrgukeskkonnad.



Sinna saab üles panna loetu, olenevalt inimesest – kas läbi numbrilise hinnangu või siis arvamuse. Või arvustuse. Kuidas keegi seda nimetab. Vahet pole, mis ta on, see aitab meeles pidada, mis mulje on kirjutatud sõna jätnud.



Samas on aga väga heaks indikaatoriks raamatu või jutu headusest see, et aastaid pärast lugemist on meeles mõned tegelased, mõned tegevusliinid, kui hästi läheb, isegi mõned tsitaadid.



Muidugi, siinkohal tuleb alati mängu faktor – kohustuslik kirjandus. Ning see, et mõnel inimesel on parem mälu kui teisel. Aga, midagi see ometi näitab...







Laenutuste edetabelid lasteosakonnas



Ajavahemikus 1.01.2017 – 5.04.2017 (arvud tähistavad laenutuste arvu)



Üksikteosed

Aino Pervik “Arabella, mereröövli tütar” 36

“Maša ja karu” 21

vennad Grimmid “Lumeeit” 20

Enn Kippel “Meelis” 20

Mira Lobe “Vanaema õunapuu otsas” 20

Juhan Smuul “Meremees Murka” 20

J. K. Rowling “Harry Potter ja tarkade kivi” 19

Nick Farwell “ Minecraft” 18

Mark Twain “Tom Sawyer; Huckleberry Finn” 17



Autorite arvestuses

Disney 115

Astrid Lindgren 89

Aino Pervik 80

J. K. Rowling 68

Kristiina Kass 59

Martin Widmark 45

Ilmar Tomusk 44

Eno Raud 43

Henno Käo 37

Ellen Niit 34



Temaatiliselt

lastekirjandus üldiselt 1789

jutud 673

ilukirjandus 499

jutustused 494

romaanid 322

noorsookirjandus 296

suurtähtraamatud 202

pildiraamatud 181

käsiraamatud 176

fantaasiaromaanid 137







Laenutuste edetabelid



Ajavahemikus 1.01.2016 – 31.12.2016 (arvud tähistavad laenutuste arvu)



Üksikteosed

Jeff Kinney “Ühe äpardi päevik” 75

Enn Kippel “Meelis” 61

“Maša ja karu” 60

Ferenc Molnar “Pal-tänava poisid” 58

Aino Pervik “Arabella, mereröövli tütar” 58

Silvi Väljal “Jussikese seitse sõpra” 56

Disney “Lumekuninganna ja igavene talv” 47

Erich Kästner “Veel üks Lotte” 46

James Krüss “Timm Thaler ehk Müüdud naer” 45

Andrus Kivirähk “Sirli, Siim ja saladused” 44



Autorid

Disney 402

Astrid Lindgren 347

Aino Pervik 346

Andrus Kivirähk 228

Eno Raud 197

Ilmar Tomusk 168

Martin Widmark 149

J. K. Rowling 144

Sören Olsson 131

Kristiina Kass 111



Temaatiliselt

lastekirjandus 6610

jutud 2274

jutustused 1767

ilukirjandus 1456

noorsookirjandus 1453

romaanid 1102

suurtähtraamatud 905

fantaasiaromaanid 656

pildiraamatud 615

muinasjutud 564





