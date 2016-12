Päevateema

Skandinaaviapärased jõulud ehk kellel on õigus

Esmaspäev, 19. detsember 2016.



Autor: Ene Kallas Esmaspäev, 19. detsember 2016. Skandinaavia jõulud on suuresti seotud uskumusega Valhallast. Pildil üks tänapäevane kujutis saalist, kus pidutsesid need, kes olid lahingutes surnud. Mart: (hardalt) "Jõulude juurde kuulub ka kirikus käimine." Kersti: "Ei käi! Kuule, jõul on üks vana sõna, mis seostub pööripäevaga." (“Andrusega Kerstil külas”, Meie Maa 17.12.2016)



On ainult loomulik, et kõik, mida värske president ütleb, võetakse luubi alla.



Nii või naa, see jõulude ja kiriku kokkukäimine või siis mitte kuulub ühelt poolt semiootilisse, kultuuriloolisse või ka ajaloolisse valdkonda.



Kui läheneda puhtalt keeleteaduslikult, siis loomulikult - “jõulud” ei ole mitte kuidagi seotud sõnaga, millega tähendus viitab otseselt Kristusele - “christmas”. Sõna jõul on ju otse tulnud skandinaavia modifikatsioonidest sõnale Jól or Yule, mis tähistabki pööripäeva.



Sissejuhatuse asemel



Kristlik traditsioon aga paigutas oma pea kõige tähtsama sündmuse just talvisele pööripäevale - äärmiselt ratsionaal-sel kaalutlusel. Ning nii on siinkandis tähendanud jõulud kodanik Jeshua (Jeesuse) sünni tähistamist.



Võib ju mõelda ja mõeldakse ka, et mis vahet seal on, millal inimesed tähistavad oma sünnipäeva. Ametlik ei peaks olema nii oluline, sest aeg on vaid fiktsioon. Niimoodi mõeldes pole vahet, kas tähistame Kristuse sünnipäeva nüüd või siis, kui ajalooline isik sündis. Muuseas, pool aastat varem või hiljem, sõltuvalt vaatenurgast.



Niisiis on küsimus pigem selles, kas Eesti on kristlik maa või mitte. Kui ta ei ole, siis pole mitte mingit mõtet siduda jõule ja kirikut, kui ta aga on, siis on see vaat et kohustuslik.



Seega on kõik suhteline ja sõltuv kontekstist – kui inimesele seostub jõul pööripäeva tähistamisega, siis mis puutub siia kirik? Võibolla just seda president silmas pidaski. Et Eesti ei ole suuresti kristlik maa. Tegelikult lausa rohkem – Eestit peetakse üldiselt väga usuleigeks maaks. Jahtunuks, võib öelda. Samas viitab hellitav nimi “Maarjamaa” aga kristlikule taustale. Mine siis võta kratist.



Aga võibolla oli see presidendi viis teiste sõnadega ja uuesti öelda, et tema ei ole küll kristlane. Mida ta on ta oma lühikese ametiajaga jõudnud küllalt jõuliselt välja öelda.



Ennustus



Siinkohal mõjub omamoodi ennustusena seesama ERMi atraktsioon, kus sai neitsi Maarjale jalahoopi andes ta purustada. Ehk on nii, et üks suur ring ajast on ümber saanud ning kristlik traditsioon sunnitakse taanduma? Või nagu kristlased ütlevad – saabunud on tagakiusamise aeg. Eks aeg näitab, aga omamoodi märgilisena see mõjub. Või teisest vaatenurgast – kurioosumina. Sest koerad võivad ju haukuda, aga karavan läheb edasi.



Et aru saada sõna “jõul(ud)” tähendusest, sellest, milline oli ta siis, kui kristlik traditsioon ei olnud veel väga jõuliselt end siin maanurgas kehtestanud, tuleb minna Skandinaaviasse. Loomulikult kohanduvad kombed, kohanduvad tavad, ajaga liituvad uued. Aga siiski, pööripäeva tavasid-kombeid saab kõige üldisemalt kokku võtta kahe sõnaga – “pimeduse võitmine”.



Taani



Taani viikingid tähistasid jõule (Jól või Yule) jaanuari keskel. Nad ohverdasid loomi ja mitmesuguseid asju jumalatele, et alistada pimedus. Nad tõstsid toosti aasta heaks ja rahu nimel – toost oli väga oluline – peeker õlut ohverdati jumalatele.



Pärast seda joodi üheskoos ning tänati teineteist ning jumalaid eelmise aasta eest ning tervitati uut. Pidustused hõlmasid mitmeid pidusööke, mis sisaldasid suurtes kogustes sealiha ja õlut. Sea söömine oli just seepärast oluline, et siga Sæhrímnir teenis jumalaid ja neid vapraid, kes elasid Valhallas.



Valhalla on surmajärgne koht, kuhu satuti pärast eepilist ja vaprat surma lahingus. Valhallas voolab alati mõdu ja iga päev tapeldakse omavahel. Õhtul teevad valküürid kõik langenud taas terveks.



Rootsi-Soome-Norra



Järgneb pidusöök, kus nii päeval maha löödud kui neid äsja tapnud võitlejad pidutsevad koos. Nad söövad võlumetssiga Særimneri, kelle liha kasvab iseenesest tagasi, kui sellest tükk ära lõigata. Ehkki siga iga päev keedetakse, on ta ikkagi vahetpidamata elus ja enda küljest liha lõikamisega harjunud.



Paljud sealsed jõulukombed on pärit viikingitelt. Näiteks kestis südatalvine pidusööming kaksteist päeva. Ka nemad ohverdasid sea (metssea) jumalatele, õigemini Freyle – viljakuse ja põllumajandusjumalale. Selleks, et kindlustada järgmise aasta saak.



Pidustuste ajal põletasid nad hiiglaslikku päikeseratast – ratas veeretati mäest alla selleks, et päike võiks naaseda. Ühe teooria järgi on sümbol kui selline alles tänapäevalgi – see on jõulupärg.



Isegi jõulupuu traditsioon ulatub eelkristlikku aega. Viikingid ehtisid igihaljaid puid toidu ja riietega, väikeste jumalate kujudega, ruunidega jne. Ikka selleks, et ahvatleda puu vaime kevadel tagasi tulema.



Vanad müüdid räägivad ka puuvõõrikust. Viikingid uskusid, et puuvõõrik võib surnuid ellu äratada. See uskumus põhineb Baldril, valguse ja headuse jumalal.



Nimelt tapeti ta puuvõõrikust noolega, aga ta tõusis surnust üles, kui ta ema Frigga pisarad muutsid punased marjad valgeks.



Niisamuti on jõulusokk pärit vanemast ajast. Nimelt äiksejumal Thor sõitis taevas vankril, mida vedasid kaks sokku. Vana tava kohaselt riietusid noored inimesed kitsenahka ja käisid majast majja – lauldes ja esitades lihtsaid etteasteid. Neile anti juua ja süüa. Jõulusokk oli ka see, kes tõi kinke.



Oli ka Talvise Vana Mehe kehastus ehk jõuluvana, kes käis kodust kodusse ja liitus pidusöökidega. Ta oli rõivastatud kapuutsiga karusnahksesse kasukasse ja liikus ringi kas jala või hiiglasliku valge hobuse seljas.



