Päevateema

Sport sobib kõigile, ole kas või ratastoolis

Esmaspäev, 05. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Esmaspäev, 05. detsember 2016. Aktiivne Saaremaa invaühingu liige Anre Nõmme käib nii rahvusvahelistel invapurjetamise võistlustel kui tegeleb mitme muu spordialaga. FOTO: Valmar Voolaid Sageli kipub ühiskonnas valitsema mõtteviis “ratastooli aheldatud”. Kuid isegi kui kasutame igapäevaseks liikumiseks kas ratastooli, karkusid või muid abivahendeid, on paljud teed meile endiselt valla.



Invaru OÜ infojuht Margita Tuulik tõdes, et vahel takistab inimesi kas vähene info võimaluste kohta või siis julguse puudumine uut proovida.



Üheks eeskujuks võiks maakonnas pidada näiteks Anre Nõmmet, kes praeguseks ei ole küll enam ratastoolis, kuid käib invapurjetajana ka rahvusvahelistel võistlustel Eestit esindamas. Lisaks tegeleb ta ka lauatennisega, on osalenud bowlinguvõistlustel ja jalgratta rahvamaratonil.



Kui Anre veel ratastoolis oli, võttis ta näiteks ette toona Tehnika tänaval elades tiiru lossiparki või Titeranda ning see oli juba korraliku treeningu eest.



“Kõige suurem mure on see, et Saaremaa invaühingu liikmete keskmine vanus on 70 pluss. Ma olen seal vist üks nooremaid koos invaühingu esimehega,” selgitas Anre. Tema sõnul väga tähtis, et noored “kapist välja” tuleksid ja samuti tegutsema asuksid.



Anre arvas, et paljud ilmselt ei tea, kuhu pöörduda või mida teha. “Meil on väga palju võimalusi. Ei ole tähtis kohe tippsporti hakata tegema. Võiks näiteks alustada “Liikudes tervemaks” sarjast,” selgitas ta, lisades, et ka Kuressaare spordihoone pakub mitmeid võimalusi sportimiseks – saab kas või näiteks lauatennist mängida.



Ta kutsus üles tulema Saaremaa invaühingusse, kus saab arutada, mis võimalused on ja anda häid ideid. Samuti tuletas ta inimestele meelde, et linnavalitsus pakub igal pühapäeval võimalust KG-s ujumas käia. “Ujumine on ratastoolis inimesele üks lihtsamaid võimalusi, vaja on vaid kedagi, kes sind vette ja sealt välja aitab.”



Oma spordiala juurde tulles ütles Anre, et purjetamisel pole ju paadis olles liikuda vaja, kõik saab kätega ära teha. “Tegelikult saab igale poole, kui tahta, eestlastel on miskipärast palju valehäbi. Võibolla mõtled, et ei saa või on raske ja loobud juba enne proovimist,” tõdes Anre.



Sport õhutab proovima



Lõbusa loona meenutas ta oma selle suve viperust jalgrattaga. Nimelt käis ta Tallinnas Lauri Ausi mälestussõidul. “Mõtlesin, et panen kohe alguses nii palju kui torust tuleb, siis veidike ikka saab kellegagi kaasa sõita. Aga ülekanne oli nii vale, et nii kui ma stardist esimese sammu tegin, oli kohe kett hammasratta vahel. Kui ma selle lõpuks peale sain, polnud ühtegi ratturit enam näha,” nentis ta muheledes.



Anre sõnul on sport nagu narkootikum, mis tõmbab sind aina uuesti tegudele ja meelitab uusi asju proovima. “Ma tahan vahel võibolla liiga palju asju proovida, aga tööl käija mure ongi see, et kõike ei jõua.”



Eesti invaspordi liidu (EIL) peasekretär Signe Falkenberg tõdes, et kind lasti erinevate spordialadega tegelemiseks paremaid võimalusi suuremates linnades kui Kuressaare. Liikumispuudega inimeste komistuskiviks on aga transport.



Teise murekohana tõi ta välja vanemad hooned, mis ei ole piisavalt ligipääsetavad. “Uuemate hoonete rajamisel on juba sellega arvestatud, aga kümmekond aastat tagasi valminud rajatistes on liikumispuudega inimestega arvestatud kui pealtvaatajate, mitte aga kui aktiivsete osalejatega,” rääkis ta.



Kolmanda aspektina tõi ta välja sobivate treenerite ja juhendajate nappuse. “Vähe on neid, kes tahavad ja julgevad liikumispuudega inimesi oma gruppidesse võtta,” sõnas Falkenberg.



Samas on aga koostöös Eesti tennise liiduga viimase kuue aastaga jõutud niikaugele, et neljas linnas saab ratastoolitennist mängida. Lisaks tegeletakse ka treenerite juhendamisega. EIL teeb koostööd ka Tallinna ülikooliga, et selgitada õppuritele puuetega inimeste treenimise eripärasid ning hajutada sellega seotud eelarvamusi ja hirme.”



Falkenberg rõhutas, et kuna EIL ei tea inimeste soove ega vajadusi, peaks saarlased ise nende poole pöörduma, et spordi arendamisel liidu abi saada.

Kuna ta ise tegeleb nii ratastoolitennise kui -curlinguga, õhutab ta proovima ka kõiki teisi erinevaid alasid, millest mitmete tulemused ei olene sellest, kas inimene on omal jalal, karkudel või ratastoolis.



Tulevikus on Falkenbergil kindel soov invatennise arendamisega ka Saaremaale jõuda. “Olen ise ka ema poolt saarlane ja mu hingele teeks palju rõõmu saarlaste spordivõimaluste arendamine,” ütles ta.



Rohkelt valikuid



Veel tõi Falkenberg välja rattaspordi, kergejõustiku, laskespordi, vibulaskmise ning purjetamise, sõudmise ja aerutamise, mida on võimalik harrastada ka ratastoolis inimestel. Falkenberg õhutas kõiki, et nad pöörduks julgelt EIL-i poole, kui neil tekib huvi mingi spordiala vastu, aga nad ei tea, kuidas või kus seda teha.



“Saame koos välja mõelda, kuidas seda teha, otsida abilisi, klubisid ja treenereid. Meil on väga raske pakkuda, kui me ei tea, mida soovitakse,” rõhutas ta.



Enda kohta seletas Falkenberg, et kuna tal haiguse tõttu tekkis juba 16-aastaselt liikumispuue, on ta 30 aasta jooksul aina enam hakanud ratastooli kasutama.



“Karkusid kasutades on käed hõivatud ja nüüd on nad mul vabad. Ratastooli ei ole inimene mitte vangistatud, vaid see on väga suur abivahend – oleneb vaatevinklist.”



Invaru abivahendikeskuse Kuressaare esinduse klienditeenindaja Margit Juht ütles, et kõige rohkem müüakse neil hooldustarbeid ja renditakse tugiraame, karke ja ratastoole. Soovid väga spetsiifiliste abivahendite järele tulevad neile terapeutide kaudu.



“Meie võtame kliendi andmed, saadame Tallinnasse meie füsioterapeudile. Nemad võtavad ise otse inimesega ühendust ja valivad sobiva vahendi, tulevad klienti kohapeale vaatama ja nõustama. Lõpuks saadetakse toode meie teeninduspunkti, kus koostame vajalikud ostu- või rendilepingud,” kirjeldas ta.



Juht rõhutas, et tegelikult soovitavad nad siiski inimestel esmalt abivahendeid lühiajaliselt rentida ning alles sobivuse korral endale isiklikult soetada. Tema sõnul on praegu Invarul rentida keskeltläbi 300 abivahendit.



“Alustades funktsionaalvooditest kuni karkude ja beebikaaludeni välja, mida kasutatakse enneaegsete laste puhul,” sõnas Juht.



Ta tõdes, et kahjuks liigub vähe infot selle kohta, kuidas abivahendeid ja millistel tingimustel rentida saab. “Ei teata, milliseid pabereid on riigipoolse soodustuse jaoks tarvis.”



Vaja läheb arstitõendit ja sotsiaalkindlustusameti tõendit. “Selleks, et saada soodustust, peab olema kas pensionär, määratud töövõimetusprotsent või puue. Kergete abivahendite puhul, nagu näiteks küünarkargu rent, soodustust aga ei saa, ainult ostu puhul,” nentis Juht. Invaru OÜ infojuht Margita Tuulik tõdes, et vahel takistab inimesi kas vähene info võimaluste kohta või siis julguse puudumine uut proovida.Üheks eeskujuks võiks maakonnas pidada näiteks Anre Nõmmet, kes praeguseks ei ole küll enam ratastoolis, kuid käib invapurjetajana ka rahvusvahelistel võistlustel Eestit esindamas. Lisaks tegeleb ta ka lauatennisega, on osalenud bowlinguvõistlustel ja jalgratta rahvamaratonil.Kui Anre veel ratastoolis oli, võttis ta näiteks ette toona Tehnika tänaval elades tiiru lossiparki või Titeranda ning see oli juba korraliku treeningu eest.“Kõige suurem mure on see, et Saaremaa invaühingu liikmete keskmine vanus on 70 pluss. Ma olen seal vist üks nooremaid koos invaühingu esimehega,” selgitas Anre. Tema sõnul väga tähtis, et noored “kapist välja” tuleksid ja samuti tegutsema asuksid.Anre arvas, et paljud ilmselt ei tea, kuhu pöörduda või mida teha. “Meil on väga palju võimalusi. Ei ole tähtis kohe tippsporti hakata tegema. Võiks näiteks alustada “Liikudes tervemaks” sarjast,” selgitas ta, lisades, et ka Kuressaare spordihoone pakub mitmeid võimalusi sportimiseks – saab kas või näiteks lauatennist mängida.Ta kutsus üles tulema Saaremaa invaühingusse, kus saab arutada, mis võimalused on ja anda häid ideid. Samuti tuletas ta inimestele meelde, et linnavalitsus pakub igal pühapäeval võimalust KG-s ujumas käia. “Ujumine on ratastoolis inimesele üks lihtsamaid võimalusi, vaja on vaid kedagi, kes sind vette ja sealt välja aitab.”Oma spordiala juurde tulles ütles Anre, et purjetamisel pole ju paadis olles liikuda vaja, kõik saab kätega ära teha. “Tegelikult saab igale poole, kui tahta, eestlastel on miskipärast palju valehäbi. Võibolla mõtled, et ei saa või on raske ja loobud juba enne proovimist,” tõdes Anre.Lõbusa loona meenutas ta oma selle suve viperust jalgrattaga. Nimelt käis ta Tallinnas Lauri Ausi mälestussõidul. “Mõtlesin, et panen kohe alguses nii palju kui torust tuleb, siis veidike ikka saab kellegagi kaasa sõita. Aga ülekanne oli nii vale, et nii kui ma stardist esimese sammu tegin, oli kohe kett hammasratta vahel. Kui ma selle lõpuks peale sain, polnud ühtegi ratturit enam näha,” nentis ta muheledes.Anre sõnul on sport nagu narkootikum, mis tõmbab sind aina uuesti tegudele ja meelitab uusi asju proovima. “Ma tahan vahel võibolla liiga palju asju proovida, aga tööl käija mure ongi see, et kõike ei jõua.”Eesti invaspordi liidu (EIL) peasekretär Signe Falkenberg tõdes, et kind lasti erinevate spordialadega tegelemiseks paremaid võimalusi suuremates linnades kui Kuressaare. Liikumispuudega inimeste komistuskiviks on aga transport.Teise murekohana tõi ta välja vanemad hooned, mis ei ole piisavalt ligipääsetavad. “Uuemate hoonete rajamisel on juba sellega arvestatud, aga kümmekond aastat tagasi valminud rajatistes on liikumispuudega inimestega arvestatud kui pealtvaatajate, mitte aga kui aktiivsete osalejatega,” rääkis ta.Kolmanda aspektina tõi ta välja sobivate treenerite ja juhendajate nappuse. “Vähe on neid, kes tahavad ja julgevad liikumispuudega inimesi oma gruppidesse võtta,” sõnas Falkenberg.Samas on aga koostöös Eesti tennise liiduga viimase kuue aastaga jõutud niikaugele, et neljas linnas saab ratastoolitennist mängida. Lisaks tegeletakse ka treenerite juhendamisega. EIL teeb koostööd ka Tallinna ülikooliga, et selgitada õppuritele puuetega inimeste treenimise eripärasid ning hajutada sellega seotud eelarvamusi ja hirme.”Falkenberg rõhutas, et kuna EIL ei tea inimeste soove ega vajadusi, peaks saarlased ise nende poole pöörduma, et spordi arendamisel liidu abi saada.Kuna ta ise tegeleb nii ratastoolitennise kui -curlinguga, õhutab ta proovima ka kõiki teisi erinevaid alasid, millest mitmete tulemused ei olene sellest, kas inimene on omal jalal, karkudel või ratastoolis.Tulevikus on Falkenbergil kindel soov invatennise arendamisega ka Saaremaale jõuda. “Olen ise ka ema poolt saarlane ja mu hingele teeks palju rõõmu saarlaste spordivõimaluste arendamine,” ütles ta.Veel tõi Falkenberg välja rattaspordi, kergejõustiku, laskespordi, vibulaskmise ning purjetamise, sõudmise ja aerutamise, mida on võimalik harrastada ka ratastoolis inimestel. Falkenberg õhutas kõiki, et nad pöörduks julgelt EIL-i poole, kui neil tekib huvi mingi spordiala vastu, aga nad ei tea, kuidas või kus seda teha.“Saame koos välja mõelda, kuidas seda teha, otsida abilisi, klubisid ja treenereid. Meil on väga raske pakkuda, kui me ei tea, mida soovitakse,” rõhutas ta.Enda kohta seletas Falkenberg, et kuna tal haiguse tõttu tekkis juba 16-aastaselt liikumispuue, on ta 30 aasta jooksul aina enam hakanud ratastooli kasutama.“Karkusid kasutades on käed hõivatud ja nüüd on nad mul vabad. Ratastooli ei ole inimene mitte vangistatud, vaid see on väga suur abivahend – oleneb vaatevinklist.”Invaru abivahendikeskuse Kuressaare esinduse klienditeenindaja Margit Juht ütles, et kõige rohkem müüakse neil hooldustarbeid ja renditakse tugiraame, karke ja ratastoole. Soovid väga spetsiifiliste abivahendite järele tulevad neile terapeutide kaudu.“Meie võtame kliendi andmed, saadame Tallinnasse meie füsioterapeudile. Nemad võtavad ise otse inimesega ühendust ja valivad sobiva vahendi, tulevad klienti kohapeale vaatama ja nõustama. Lõpuks saadetakse toode meie teeninduspunkti, kus koostame vajalikud ostu- või rendilepingud,” kirjeldas ta.Juht rõhutas, et tegelikult soovitavad nad siiski inimestel esmalt abivahendeid lühiajaliselt rentida ning alles sobivuse korral endale isiklikult soetada. Tema sõnul on praegu Invarul rentida keskeltläbi 300 abivahendit.“Alustades funktsionaalvooditest kuni karkude ja beebikaaludeni välja, mida kasutatakse enneaegsete laste puhul,” sõnas Juht.Ta tõdes, et kahjuks liigub vähe infot selle kohta, kuidas abivahendeid ja millistel tingimustel rentida saab. “Ei teata, milliseid pabereid on riigipoolse soodustuse jaoks tarvis.”Vaja läheb arstitõendit ja sotsiaalkindlustusameti tõendit. “Selleks, et saada soodustust, peab olema kas pensionär, määratud töövõimetusprotsent või puue. Kergete abivahendite puhul, nagu näiteks küünarkargu rent, soodustust aga ei saa, ainult ostu puhul,” nentis Juht.

Veel artikleid samast teemast »