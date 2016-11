Päevateema

Kuidas teatriõhtu täisikka jõudis

Esmaspäev, 21. november 2016.



Autor: MM Esmaspäev, 21. november 2016. 12. c klassi etenduse “Libahunt” osatäitjad lõpustseenis: näitlejapreemia pälvinud Grete Kaal ja Silver Sepp ehk Tiina ja Margus. FOTOD: Gunnar Usin Neljapäeva, 17. novembri õhtul toimus Kuressaare gümnaasiumis 18. korda Suur Teatriõhtu. Tänavune teema oli “See’p see on!“, mis viis meid tagasi eesti teatri algusaegadesse. Lavastada tuli algupärase tekstiga umbes 15-minutiline näitemäng mõne tuntud eesti näitekirjaniku loomingust. Etendati näiteks “Säärast mulki“, “Pisuhända“ ja “Libahunti“.



Üheksat etendust oli hindama tulnud žürii, mis koosnes vilistlastest, õpetajatest ning teatrihuvilistest. Kohtunike koosseisu kuulusid Rita Ilves, Riin Oeselg, Gita Siimpoeg, Krista Lember, Maidu Varik, Jako Jõgi ja Märt Käesel.



Žürii meelest oli sel aastal originaalseid ideid vähe. Raskeks tegi žürii arvates selleaastase teatritegemise see, et algteksti ei tohtinud muuta. Rita Ilves kiitis 10.a klassi näidendit “Vigased pruudid“ sõnadega: “Kobe, väga hea leid!“ Lisaks meeldis talle 11.b naiste näidend “Säärane mulk“.



Žürii oli tänavu väga üksmeelne grand prix’ valimisel, ei olnud ühtegi vastuväidet. Võidu noppis 11.a näidendiga “Üli lamp“. “Terve õhtu parim!“, “See oli ainuke, mis eristus teistest!“, “Pani kuulama, oli modernne“, kuuldusid kiidusõnad žüriiruumist. Ka teiste preemiate väljaandmine laabus vaidlusteta. Ainult näitlejapreemiate ja näitleja eripreemiate jagamisel tuli teha hääletus, kuna lemmikuid oli mitmeid.



Ära märgiti ka õhtu must lammas, 12.b “Kontor“ preemiaga “Parim juhendile mittevastav näidend“, kuid üldarvestusest nad siiski diskvalifitseeriti.



Ago Oll, peategelane “Kontoris“: “Me uurisime ja lugesime selle aasta reegleid ja mõtlesime, et sellisest teemast tulevad üpriski üksluised näidendid, tahtsime pakkuda publikule midagi teistsugust. Ma ei ütleks, et me kergema vastupanu teed läksime, sest nagu ka teistel, oli teksti, lavalist liikumist, planeerimist ja harjutamist palju. “Kontori“ valisime seepärast, et enamik meist on seda sarja mitu-mitu korda läbi vaadanud ja ennekõike meile endile pakkus see nalja ja põnevust näidendi koostamisel.“



Eve Tuisk, Kuressaare gümnaasiumi emakeeleõpetaja: “Oli väga häid näitlejaid ja ma mõtlen ikka väga häid. Säravaid tähti on igal aastal olnud ja oli ka sel aastal. Mulle meeldis, et kõik õpilased võtsid asja tõsiselt, ei tuldud ainult nalja tegema. Prooviti näidendeid omanäoliseks teha. Eelmiste aastatega on keeruline näidendeid võrrelda, sest teema oli niivõrd keeruline. Kuulsin publikust, kuidas osa rääkis, et tase on alla läinud, mina sellega ei nõustu, ei saa öelda, et oleks ühtegi etendust piinlik vaadata olnud.“



Madli-Maria Naulainen, Kuressaare gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja: “Tänavune teatriõhtu teema näis olevat paras pähkel – panna originaaltekstid, mis õpilasi täiel määral ei kõnetanud, kõnelema noorte tõlgenduse läbi. Tundub, et etteantud tekstid piirasid mõneti õpilaste loovust ja eripäradele mängimise võimalust. Suurem osa energiast läks tekstiga tegelemisele. Kui nendest eripäradest lähemalt rääkida, siis tegelikult oli klaar, et igasse tükki oli seda mingil moel lisatud. Kõige erilisemad tundusid mulle lambivarjude lahendus ja tekstile tähelepanu pööramine läbi kohaliku murde.“



Loo kirjutasid ja inimesi küsitlesid

