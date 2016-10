Kusagil ümbruses on väikesed kollase tallaga kummikud

Päevateema

Autor: Aare Rüütel Esmaspäev, 24. oktoober 2016. 9aastane Tambet. Poiss läks kaduma, teooriad, mis tast sai, on mitmeid. Mõnda pole kontrollitud... Foto: Aare Rüütel On laupäevane päev. Kalender Saare- maal Papissaare külas väikeses kollases majas seina peal näitab kuupäeva 16. oktoober 2004 aastal. 10-aastase Tambeti ema võtab ennelõunat jalgratta, et sõita mõne kilomeetri kaugusele Kihelkonna alevisse raamatukokku.



Ema küsimusele, mida pojale lugemiseks võtta, vastab Tambet, et “...võta midagi põnevat, aga mitte tarkuseraamatutest, need on mul kõik loetud...”.

Rohkem Tambeti ema oma poega ei näe.



Kihelkonnalt koju tulles näeb ema, et naabrimees A. on kutsunud tuletõrjeauto kustutama ema äraolekul Tambeti poolt metsa all põlema süüdatud ühte naabrimehele kuuluvat autoromu. Vähemalt nii arvatakse, et süütamine on Tambeti tegu ja nii ütleb emale ka Tambeti isa, et “...poiss sai sigadusega hakkama, mine otsi ta üles...”.



Tambetit aga ei ole kusagil. Kui pimedaks läheb, helistab ema politseisse...

16. oktoober 2004 oli soe päev, isegi soojem kui 19. oktoober 2016, kui minu auto termomeeter näitab 9,5 kraadi plussi, ütleb mulle Tambeti ema jutu sees tema kodus Papissaare külas. Ja jätkab, et politsei soovitas talle tol õhtul, et ta hommikul uuesti helistaks kui poiss välja ei ilmu...



Tambetil oli seljas hallikas-sinine punaste triipudega kilejope, jalas tumerohelised dressipüksid ja paljaste jalgade otsas sinist värvi kollase tallaga kummikud.



Inimesed räägiksid



Minu küsimusele, kas tal võis midagi metallist kaasas olla, vastab ema et tal ei olnud ei kella, ei telefoni ja siis meenub, et peeglilaualt oli tol päeval kadunud välgumihkel, mille kohta tänaseks surnud isa ütles tookord, et tema ei teadvat sellest midagi. Järelikult siis Tambet võis selle võtta, mõtiskleb ema.



Selle aasta juuni alguses istusin Kuressaare politseijaoskonnas ja rääkisin Tambeti tookordsest otsimisest. Eriasjade uurija V. kinnitas, et otsingud tehti põhjalikud ja et Tambeti tagaotsimistoimik on endiselt laual mitte arhiivikapis.



Mulle on igale jutule vaja kõrvale teist arvamust. Nüüd mitmel korral Papissaares käinuna ja iga kord kohalike elanikega rääkinuna olen igal korral kuulnud, et tõesti otsiti. Papissaare elanik K., kes vabatahtlikele, koolilastele, politseinikele ja teistele otsijatele oma kodus kartuleid keetis räägib, et oma sadakond inimest oli ikka. Ja koerad, koertega käidi mitu raksu, meenutab ta.



Teine kohalik ütleb, et kui oleks midagi metsast leitud, siis oleks ka konstaablile, nüüd juba endisele aga ikkagi omakandi mehele, teada antud. Sama arvamust kohalikest inimestest kuulsin ka jaoskonnas. Et inimesed räägiks, kui oleks midagi leitud...



Keegi ei tõuse otse taeva



Tambetit aga lihtsalt pole. Kõik kohapeal on minuga nõus, et keegi ei tõuse otse taevasse. Täna on kusagil kollase tallaga väikesed sinised kummikud, välgumihkel kui see tal kaasas oli ja kindlasti veel midagi alles. Külade peal ringlev teooria Tambeti kadumisest ei ole aastatega vaibunud, lapse kadumisse olevat segatud keegi, kellelt kahjuks enam seisukohta või selgitust küsida pole võimalik. Viis aastat tagasi võttis ta selle teadmise endaga hauda kaasa. Juhul, kui tal üldse oli teadmine Tambeti kadumise kohast ja viisist...



Ometi on see ringlev jutt üks versioonidest, mis tänaseni pole rahuldavalt läbi töötatud, tundub mulle peale korduvaid vestlusi kohapeal, eesmärgiga koostada uus otsinguplaan. Jääb üle kooskõlastus Kuressaare jaoskonnas, vajaliku tehnika kokkuleppimine ja raha otsimine ning edasi otsingutele.



Kusagil on olemas väikesed kollase tallaga kummikud, mis peavad viima uurijaid vastuseni, mis tegelikult tol laupäevasel päeval 12 aastat tagasi 10aastase poisiga juhtus.



Selleks, et leida vastused, sihtasutus Kadunud tehtud ongi.



Vaatan Papissaarde mineval munakiviteel seistes ühele poole, seal paistab Kihelkonna kirik loojuva päikese kiirtes oma majesteetlikus kõrguses. Teisele poole, loojuva päikese suunas jääb sadam, siit edasi mõni meremiil on Eesti läänepoolseim asustatud punkt – Vilsandi saar. Siin olla on nagu maailma otsas, kus ühes kollases majakeses kütab ahju tasaselt toimetav ema, kes ootab oma poega.



Kaisukaru ootab Tambetit tema voodil, kapil on roheline mapp Tambeti joonistustega. “Olen Tambetit ainult kaks korda unes näinud,” ütleb ema Tambeti fotot käes hoides.



“Teinekord istus kapi peal, kõlgutas jalgu ja tahtis moosi. Jalas olid valged villased sokid. Küsisin kust sa need sokid said. Ja läinud ta oligi...”.



Kui kuskil on keegi, kes ei saa selle loo lahendamisele otseselt appi tulla, aga tahaks kaasa aidata, siis selleks on võimalus. Eelmisel sügisel seoses Võrus Markkuse otsingutega moodustasime SA Kadunud kõrvale Otsingufondi, mille vahenditest saab Otsingufondi nõukogu otsusel kompenseerida otsingukulusid, kui otsime mitte enam elus olevat inimest. Igaüks saab läbi selle otsimisele kaasa aidata. See on vaid ühe ülekande kaugusel. Arve number on EE441010220248190225, saaja SA Kadunud, selgitus: annetus Otsingufondi - Tambet. Suured tänud appi tulemast!!!



Palume kõigil, kel on infot Tambeti võimalikust asukohast, kes on aastate jooksul leidnud Papissaare ja Rootsiküla piirkonnas seenel-marjul käies või muidu jalutades riideesemeid, jalanõusid või välgumihkli, kes oskab nimetada Kihelkonnal liikuva jutu algallikat või kellel on infot Tambeti kadumiskohast või viisist, olge hea ja helistage 24/7 töötavale sihtasutuse Kadunud infotelefonile +372 6616 776.



