Päevateema

Elagu õunad, elagu kohvikud, eriti elagu õunakohvikud

Esmaspäev, 12. september 2016.



Autor: Ene Kallas Esmaspäev, 12. september 2016. La Perla Õunaaed oli valmis külastajate hordideks, pakkudes mitmesuguseid hõrgutavaid suupisteid ja tõsiselt võetavamaid eineid. FOTO: Ene Kallas Pühapäevane hõre seenevihm ei peletanud Kuressaare tänavalt neid paljusid-paljusid inimesi, kes püüdsid jõuda kõigisse 17sse õunakohvikusse. Jalgsi ja ratastel, kondiauriga ja mootorijõul.



Kuigi põriseva neljarattalise oleks võinud vabalt kas koju jätta või parkida kohta, kus vähe rohkem ruumi kui kitsad aedlinna tänavad. Et vältida olukorda, kus tahaks edasi liikuda, aga kuidagi ei saa. Sest keegi on otsustanud, et just see väike pop-up kohvik on sinu jaoks parim – vähemalt ajaks, kuni sellesama kellegi jaoks on ta parim. Samas, kohvikusse minekuks tuleb alati aega võtta, eriti siis, kui need, kes otsustavad oma õues pakkuda head ja paremat, on hoolega ette valmistunud.



Teinud sooje sööke, küpsetanud erinevaid hõrgutisi, valmistanud tõeliselt maitsvaid jooke. Võib-olla räägib minus viimase külastatud kohviku mälestus, aga seekord maitses kõige paremini kohviku Akord rabarberijook. Nojaa, konkurentsi pakkus muidugi ka La Perla Õunaaia jäine õunamahl. Päris kindel küll ei ole, kuidas nad ise seda nimetasid – aga jää ja õunamahl sobisid väga hästi kokku.



Kõht ja lisakõht



17 kohvikut ühe päeva jooksul läbi käia oli jõukohane vast kõige entusiastlikumale kohvikukülastajale, abiks oli muidugi ka jalgratas ning terve päev jõudeaega. Ühe ja teise puudumisel pidin seekord leppima 10 kohviku osalusvaatlusega – mis kõik asusid nii või teisiti liikumistrajektooril või mõnel juhul – lihtsalt tuli läbi astuda.



Kasuks tuli muidugi ka lisakõhu kaasatassimine. Eriti tõhus on see siis, kui tahad kõigest vaid üht väikest ampsu, maitseks või nii, sest süüa kõike nagu nii ei jaksa. Ja ülejäänut ei raatsi ära visata. Ei tahagi. Kellegi töö ja vaev, mis mõttes viskan ära? Igatahes, seekordne lisakõht sai ka lõpuks täis – Emanda pannikoogid panid punkti. Edasi on vaid üks suur väikeste, ja soovitavalt vedelal kujul manustatavate palakeste degusteerimine.



Kõige ahvatlevam, minu jaoks, tundus Kungla tänava kandis asuv kohvikute nelik – need olid ka esimesed, kuhu sammud seadsime. La Perla Õunaaed oli külastajatest pungil, ning pärast tundi aega tegutsemist oli üle loetud juba 200 kohvikukülastajat. Päris hea? Muidugi, söök oli samuti suurepärane ning ka teenindus.



Samas, teeninduse üle ei saanud suurt kuskil nuriseda, eriti üllatas Rohelises JÜSis väike tüdrukutirts, kes väga hoolega uuris, kas ostetud kaup tuleb kaasa või mitte ning kui kaasa, kas paneb kotti või mitte. Suurepärane kassatöö, igatahes. Rohelise JÜSi aed oli väike, ja seetõttu näis, et külastajatel tekkis päris kena õlg-õlatunne.



Samas, tagaõu oli suhteliselt inimsõbralikult asustatud – seal said õlad puhkust. Muuhulgas üllatas seesama kohvik ka mõnusate ampsudega, kus oli mõeldud inimeste eripäradele – gluteenitalumatusele näiteks ning kohe kõrval oli ka pannileib, kui mälu alt ei vea…



Sinnasamasse, nelja kohvikute sõlmpunkti jäi Saaremaakera, kus serveeriti suurepärast pitsat. Kaasaveetavast ahjust. Aed oli suur, lastesõbralik, õhupallidega. DJ valis muusikat, mis kohati kõlasid kui vinüülplaadilt pärinevad palad.



Suures Öunas ehk kantrikohvikus pakuti seevastu ameerikapärast toitu. Et kõik saaks ehe, oli toitudele välja mõeldud toredad nimed. Näiteks pakuti onu Sami sõrmi. Oli ka tavapärasemate nimedega küpsetisi, näiteks õunapirukas, mis sisaldas ikkagi saaremaist päritolu õunu, mitte Ameerikast sissetoodud kraami.



Edasi viis tee Emanda juurde, kus lisaks muudele hõrgutistele läksid kaubaks pannkoogid moosiga. Emand ise küpsetas, pannkoogid said tummised, head ja kodused. Sellised, millega seostuvas pühapäevahommikud maal vanaema juures. Või noh, lihtsalt vanaema juures.



Niisiis, kui päris aus olla, siis just need viis esimest külastatud kohvikut olid need, mis täitsid nii kõhu kui lisakõhu. Ning nii jäid paraku suur osa söökidest, suupistetest ja muidu mõnusatest ampsudest proovimata, mida kindlasti oleks mõnel muul korral ja teises olukorras teinud.



Nii jäid Tolli tänava alguses asunud Armandi kohviku ahvatlevad avokaado-veiseliha tacod söömata. Kolmas kõht oleks vast olnud ka abiks… Aga smuuti oli küll maitsev – mõnusalt viljalihane ning hoolimata kogu oma tervislikkusest – äärmiselt toitev. Mis sel hetkel ei olnud küll eesmärk omaette, vastupidine variant olnuks parem – aga maitsvuse vastu ei saa.



Linnud ja koerad



Kõige industriaalsem ning kuidagi nõuka-nostalgilisem kõikidest käidud pop-up kohvikutest oli raadio Kadi õue paigutunud RTE 14. Sai korralikku liha, sai pirukaid, küpsetisi, kõike, mida parasjagu hing oleks ihaldanud.



Kaubamaja esine kohvik, Röömus Öunake nägi äärmiselt ontlik välja. Nagu polekski tegu pop-upiga, vaid söögikohaga, mis võikski kogu aeg avatud olla. Sealsamas. Elava muusikaga.



Loomesuvilast oli saanud Loomasuvila ehk kohvik “Meie pere lemmik” – kuigi algul pettis ära küll.



Majaesine plats oli täis siginat-saginat, ning inimesed paistsid seal olevat vähemalt sama rõõmsameelsed ja entusiastlikud kui vaid mõned nädalad tagasi. Magnetina, vähemalt mulle, mõjusid vana kineskoopteleka sisse elama asustatud kodulinnud – hea idee ja linnukesed paistsid ka rahul olevat.



Koerad nii rahul ei olnud – ühes neis tekkis äravõitmatu jahikirg, aga ainult rihma ulatuses. Teine pisike koerake oli niisamuti rõõmus – nii oma kui võõraste inimeste üle. Ja kass Axl nurrus rahulolevalt perenaise süles. Silmad vajusid vägisi kinni, aga paisid oli ta nõus kasseerima – ning kellele ei meeldiks, kui otsaesist sügatakse. Loomajuttu oleks jätkunud kauemakski, aga aeg pressis peale, ning viimaseks külastatud kohvikus sai Akord.



Viimane akord



Akordi oleks sama hästi võinud nimetada ka lihtsalt Kooskõlaks, sest selles kohvikus leidus nii sõbralik vanaperemees, kes tuli võõraid tervitama kui särtsakas noorperenaine. Aias oli nii kunsti kui muusikat. Seda viimast elavas esituses ning ka DJ poolt esitatuna. Kõige eest oli hoolitsetud. Isegi muusikaline kava oli välja pandud.



Viimaseks sobis Akord ka seetõttu hästi, et sealne rahulik ja kuidagi stressivaba õhustik aitas sisse elada n-ö tavalisse aega. Mis sisaldab veidi vähem inimesi, rohkem loodust ning kindlasti palju-palju vähem sööki.



Uurides erinevatelt kohvikupidajatelt, et kuidas neil rahvast on käinud, tuli suhteliselt üks ja sama vastus – palju. Nii võib üsna julgelt väita, et vähemalt neis kümnes mainitus oli umbkaudu 200-300 külastajat. Mõnes kindlasti rohkemgi.



Näiteks Perla Õunaaias… Eelmisel aastal sai sealseks arvuks 600 ja üle. Kuigi päris nii julgelt ei tahtnud nad arvu välja hõisata, võib arvata, et ega sel aastal vähem rahvast polnud. Otsustades esimeste tundide järgi – pigem rohkem.



