Päevateema

Hariduslike erivajadustega laste arv aina kasvab

Esmaspäev, 29. august 2016.



Autor: Pamela Talzi Esmaspäev, 29. august 2016. Inga Teär. Foto: Valmar Voolaid Abilinnapea Tiia Leppik ja Saaremaa Rajaleidja keskuse juhataja Inga Teär arutasid maakonna lasteaedade hariduslike erivajadustega laste olukorda ka tänavu kevadel.



Rajaleidja poolteise aasta pikkune koostöö lasteaedadega on näidanud, et erivajadustega laste osakaal liigub tõusvas joones.



“Meie lasteaedades ei tööta ühtegi eripedagoogi, enamikus lasteaedades on tagatud logopeediline abi. Maakonna haridusasutuste ja lasteaedade kiituseks võib öelda, et nad on siiani teinud nendega väga head tööd,“ arutles ta.



Kokkuvõtted 16-lt lasteaialt



“Õpetajal on erisustega lapsega iga päev töötades vaja teadmisi ning praktilist oskusi, et osata lapse vajadusi märgata ja oskuslikult toetada,“ nentis Teär. “Kui mandril saab lapsevanem liikuda sinna, kus on erivajadustega lapsele sobiv lasteaed, siis meil tuleb meri ette.“



Mõru koht on Teäri sõnul see, et haridusministeeriumi poolt on sel aastal õpetajate täienduskoolituse raha vähenenud. “Loodame omavalitsuste abile, sest ühe inimese kohta läheb koolitus maksma umbes 430 eurot,“ ütles ta.

“See jaguneb küll kahe eelarveaasta peale, aga sellegipoolest on see haridusasutustele päris suur väljakutse. Ma loodan, et hind ei osutu osaleda soovijatele tagasilöögiks.“



Veebruaris saatis Saaremaa Rajaleidja keskuse juht maakonna kõigile 20 lasteaiale saadetud küsimustiku, milles soovis teada lasteaia õpetajate ja õppealajuhatajate hinnangul erivajadustega laste osakaalu nende asutuses. 16. lasteaialt saadud vastuste põhjal tehti kokkuvõtted.



“See oli hetkeseisu kaardistus. Praegu on arenguliste erivajadustega lapsi hüppeliselt juurde tulnud. Koolituse läbinud õpetaja oskaks neid lapsi ja lapsevanemaid paremini toetada,“ tõdes ta.



2015 aasta sügise seisuga käib maakonna lasteaedades kokku 1595 last. Kokkuvõtete alusel on arengulise erivajadusega lapsi kõikides maakonna lasteaedades, moodustades koguarvust 5,3 protsenti. Kõige rohkem on selliseid lapsi 6-aastaste seas.



Kaardistamisel jagati nad kolme kategooriasse: logopeedilised, eripedagoogilised ja psühholoogilised erivajadused.



Kursusest suur abi



Laps pannakse lasteaeda enam-vähem 1,5–2-aastaselt. Selleks ajaks ei ole tema kõne tihtipeale veel välja arenenud, aga käitumuslikud jooned hakkavad juba välja paistma. “Nooremate lastega pöördutakse pigem psühholoogi poole. Niipea, kui ta hakkab rääkima, võivad ilmneda ka kõnearenguga seotud probleemid,“ kirjeldas Teär.



Kui lapsel on probleeme näiteks püsivusega või ilmnevad autismispektri häired, siis satuvad nad logopeedi/eripedagoogi vaatevälja. 2–6-aastase lapse arengudünaamika on väga kiire, teda on vaja jälgida ning individuaalselt toetada. Täpsema diagnoosi saamiseks on vaja laps suunata uuringutele lastepsühhiaatri juurde, seda tehakse reeglina alates kolmandast eluaastast. Sageli täpsustatakse diagnoosi alles vahetult enne kooli minemist.



“Parimal viisil saame last toetada ja kooliks ette valmistada siis, kui tema arenguline erivajadus on teada nii õpetajale kui lapsevanemale,“ selgitas Teär.

