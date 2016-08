Päevateema

Erivajadustega laste vanemad saavad kasulikke nõuandeid

Esmaspäev, 29. august 2016.



Sel nädalal alustatakse Saare maakonnas vanemlusprogrammi “Imelised aastad“ kahe pilootprojektiga, mis on mõeldud laste vanematele ja lähedastele tutvustamaks erinevaid võimalusi, kuidas erivajadustega laste kasvatamisel ette tulevate olukordadega toime tulla.



Koolituse eesmärk on aidata lapsevanematel arendada efektiivseid toimetulekustrateegiaid, et ennetada ja toime tulla laste käitumisprobleemide ja arenguküsimustega. Lapsevanematel on seeläbi võimalik vältida stressi tekitavaid olukordi, omandada oskusi ja saada tuge, kuidas tulla toime raskustega laste kasvamisel.



Saare maakonnas valiti osalema Kuressaare ning Orissaare, Muhu, Laimjala ja Pöide ühistaotlus. Orissaare vallavalitsuse sotsiaalnõunik Aina Sepp-Teevet ütles, et neil läks osalejate leidmine kergelt. “Oleme väga rahul, et selle koolituse saime ja osalejad on motiveeritult ootel. Ammu oleks olnud vaja sellist programmi,“ nentis Sepp-Teevet.



Orissaares ja Kuressaares toimuvad loengud Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe sõnul kord nädalas. “Kuressaare taotles kahte gruppi, aga saime ühe ja Orissaare sai ka ühe,“ sõnas ta. Meie maakonnast esitas taotluse veel ka Salme.



Reegleid on lihtsustatud



Ühes grupis osaleb seitse peret ehk 14 inimest. “Need ei pea olema ema või isa, võivad olla ka kõik teised pere liikmed, kes selliste lastega kokku puutuvad,“ selgitas Lindmäe.



Kuna tegemist on uue ja innovaatilise asjaga, on omavalitsused ise inimestele seda võimalust pakkunud. “Kus see Eestis juba toimunud on, seal on huvi tekkinud ka inimestel endil ja tagasiside on olnud hea. Meil aga pole varasemast kogemust ning inimesed ei oska veel soovi avaldada,“ tõdes ta.



Lindmäe sõnul sooviti ka eelmisel aastal Kuressaarde sellist koolitust, kuid siis ei kvalifitseerutud. Sel aastal on tingimusi leevendatud. Ilmtingimata ei pea enam olema kaks gruppi ja võeti ära ka keelenõue – varem pidi olema üks venekeelne grupp.



“Imelised aastad“ koolitus on mõeldud just piiripealsete erivajadustega laste vanematele, kelle lastele ei ole veel diagnoosi pandud, kuid kes on siiski keerulise iseloomuga.



