Homme toimub VIII Kihelkonna talvelaulupidu

Neljapäev, 30. november 2017.



Autor: Rene Reinsoo Neljapäev, 30. november 2017. Vahel on toredaid hetki, mil tundub, et kirik tuleks suuremaks ehitada. Foto: Irina Mägi Muusika on universaalne keel, mis ühendab inimesi üle maailma. Eriti saarlasi on laulurahvaks peetud. Vahel öeldakse, et isegi meie kõnelemine meenutavat laulmist.



Ammu enne Saaremaa ühisvalla loomise ideed leidis positiivset kandepinda noorukese Kihelkonna segakoori mõte, et tore oleks advendiaja alguse paiku tulla üle Saaremaa kokku Kihelkonnale ja pidada siin üks mõnus talvelaulupidu. Nõnda on see toimunud juba seitse aastat järjest ja homme, 1. detsembril peame VIII Kihelkonna talvelaulupidu.



Tänavune Kihelkonna talvelaulupidu on pühendatud meie saabuva suure juubeli – Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva auks. Oleme end rahvana mõne aastakümne eest vabaks laulnud ja seepärast on igati õigustatud ka saabuvat suurt tähtpäeva lauluga tervitada. Kihelkonna segakooril ja rahvamajal on rõõm ja au Saaremaa laulurahvast ning kaugemaid külalisi võõrustada.



Loomulikult toimub advendiaja alguse talvelaulupeol ka kauni jõulupühade ootusaja avamine ning Kihelkonna alevi jõulukuusel tulede süütamine.

Põhimõtteliselt on paika seatud järgmine ajakava: kell 18.45 alustavad laulukoorid rongkäiku rahvamaja juurest laululavale, kus toimub peo avamine ja lauldakse esimesed laulud. Siis tullakse üheskoos kirikusse, kus kell 19.30 lauldakse järgmised laulud ja peame ka palve ning seejärel orienteeruvalt kell 20 on kõik jõudnud alevi kuue alla, et sealgi jõuluvalgus süüdata.



Siis on kõik oodatud Kihelkonna rahvamajja, et natuke sõrmi ja varbaid soojendada ja väikese suupistega end pisut kosutada. Umbes kell 20.30 algab kontserdiosa rahvamaja saalis.



Kui laulud saavad lauldud, on võimalus õhtul ansambli saatel ka tantsujalga keerutada.



