Kirik

Taevaliku Taaveti imetabane ilming

Neljapäev, 23. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Peter-Karl Bramanis, kristlane Neljapäev, 23. november 2017. Taavet oli poeet ja muusik. Teda oli õnnistatud erakordse muusikaandega. Nagu paljud Piibli osad, on ka Taaveti saaga kokku lükitud rahvaloomingutest, mis olid sajandeid Iisraelis suust suhu kandunud. Toimetajad lülitasid need oma jutustusse, täheldamata, et nad olid omavahel vastuoksuses. Oleks otstarbekas tuua mõned näited, millised raskused ootavad meid ees ajaloolise tõe lahtimõtestamisel.



Kuidas Taavet kuningas Taaveti õukonda sattus?



Piibel pakub meile kaks erinevat tõlgendust. Esimese Saamueli raamatu 16. peatükist uurime välja, et Taavet toodi õukonda kandlemängijaks. Järgmine peatükk aga mainib, et Taavet paelus Sauli tähelepanu oma võiduga Koljati üle. Valitseja käskis võitja enda juurde tuua ja küsis: „Kelle poeg see noor mees on?“ See küsimus esitati mehe kohta, keda Saul pidi ometigi tundma.



Huvitav näide on ka Koljati tapmise keerdsõlm. Tõlgendus, mille järgi Koljati tappis Taavet, rajaneb Esimesel Saamueli raamatul. Teine Saamueli raamat aga kinnitab, et Koljatit ei tapnud Taavet, vaid tundmatu Elhanan Bethlehmast.

Piibliteadlased juhtis üks avastus ootamatult vasturääkivuse lahenduse juurde. Päriselt me ei teagi, mis oli pärast Sauli Iisraeli troonile saanud kuninga nimi, sest Taavet (Dawid), nagu ka Mari tekstide „davidium“, ei ole pärisnimi, vaid tiitel või hüüdnimi, mis tähistab juhti või eestkostjat.



Paljud piibliuurijad usuvad seepärast, et Taavet ja Elhanan on üks ja sama isik, kes kord esineb hüüdnime, kord aga pärisnime all.



Nii oleks kõik selge. Kui me kooskõlastame erinevad lahendused ja ütleme, et Koljati tappis petlemlasest karjus Elhanan, kaob terav vastuolu nagu imeväel.

Kui me selle oletusega päri oleme, jääb üle veel rodu vasturääkivusi. Tüüpiliseks on kirjeldus, et Taavet viis Koljati pea Jeruusalemma. See tõik on aga palju hiljem lisatud, sest Jeruusalemma allutas Taavet enam kui kümne aasta pärast, kui ta oli juba Iisraeli kuningas.



Iisraellasi oli õnnistatud erakordse muusikaandega



Välming on ka pärimuslik arvamus, et Taavet on lõviosa piiblisse varutud laulude looja. Nende usuliste hümnide põhitõed on ainujumalus.



Tekstilahkamise tulemi teel on õnnestunud põhistada, et enamik psalme ei saanud sündida enne Babüloonia vangipõlve ja need on lülitatud Piibli raamatute hulka alles 3. saj e.m.a. Isegi leinaline kaebelaul, mille Taavet olevat loonud Sauli ja Joonatani surma puhul, on pärit iidsest hümnide kogust, nn Õiglase raamatust.



See ei tähenda sugugi, et Taavet ei olnud poeet ja muusik. Iisraellasi oli õnnistatud erakordse muusikaandega ja seetõttu olid nad kõrgelt lugu peetud. Nende hulgas oli ka ainult naistest koosnevaid orkestreid. Polnud midagi ebamaist selles, kui ka mõned Iisraeli kuningad osutusid andekaiks poeetideks ja muusikuteks.



Taavet laulab:

Vankumatu, oo Jumal, on mu süda!

Sinult süda saab kindluse!

Täna laulan ma hommikulaulu,

Koiduvalguse viisi. Piibel pakub meile kaks erinevat tõlgendust. Esimese Saamueli raamatu 16. peatükist uurime välja, et Taavet toodi õukonda kandlemängijaks. Järgmine peatükk aga mainib, et Taavet paelus Sauli tähelepanu oma võiduga Koljati üle. Valitseja käskis võitja enda juurde tuua ja küsis: „Kelle poeg see noor mees on?“ See küsimus esitati mehe kohta, keda Saul pidi ometigi tundma.Huvitav näide on ka Koljati tapmise keerdsõlm. Tõlgendus, mille järgi Koljati tappis Taavet, rajaneb Esimesel Saamueli raamatul. Teine Saamueli raamat aga kinnitab, et Koljatit ei tapnud Taavet, vaid tundmatu Elhanan Bethlehmast.Piibliteadlased juhtis üks avastus ootamatult vasturääkivuse lahenduse juurde. Päriselt me ei teagi, mis oli pärast Sauli Iisraeli troonile saanud kuninga nimi, sest Taavet (Dawid), nagu ka Mari tekstide „davidium“, ei ole pärisnimi, vaid tiitel või hüüdnimi, mis tähistab juhti või eestkostjat.Paljud piibliuurijad usuvad seepärast, et Taavet ja Elhanan on üks ja sama isik, kes kord esineb hüüdnime, kord aga pärisnime all.Nii oleks kõik selge. Kui me kooskõlastame erinevad lahendused ja ütleme, et Koljati tappis petlemlasest karjus Elhanan, kaob terav vastuolu nagu imeväel.Kui me selle oletusega päri oleme, jääb üle veel rodu vasturääkivusi. Tüüpiliseks on kirjeldus, et Taavet viis Koljati pea Jeruusalemma. See tõik on aga palju hiljem lisatud, sest Jeruusalemma allutas Taavet enam kui kümne aasta pärast, kui ta oli juba Iisraeli kuningas.Välming on ka pärimuslik arvamus, et Taavet on lõviosa piiblisse varutud laulude looja. Nende usuliste hümnide põhitõed on ainujumalus.Tekstilahkamise tulemi teel on õnnestunud põhistada, et enamik psalme ei saanud sündida enne Babüloonia vangipõlve ja need on lülitatud Piibli raamatute hulka alles 3. saj e.m.a. Isegi leinaline kaebelaul, mille Taavet olevat loonud Sauli ja Joonatani surma puhul, on pärit iidsest hümnide kogust, nn Õiglase raamatust.See ei tähenda sugugi, et Taavet ei olnud poeet ja muusik. Iisraellasi oli õnnistatud erakordse muusikaandega ja seetõttu olid nad kõrgelt lugu peetud. Nende hulgas oli ka ainult naistest koosnevaid orkestreid. Polnud midagi ebamaist selles, kui ka mõned Iisraeli kuningad osutusid andekaiks poeetideks ja muusikuteks.Taavet laulab:Vankumatu, oo Jumal, on mu süda!Sinult süda saab kindluse!Täna laulan ma hommikulaulu,Koiduvalguse viisi.

Veel artikleid samast teemast »