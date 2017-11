Kirik

Prohvetism ja prohvetid

Neljapäev, 16. november 2017.



Esimesest Saamueli raamatust (10,5) loeme: „… Ja kui sa jõuad sinna linna, siis sa kohtad ohvrikünkalt alla tulevat prohvetite jõuku, naablid, trummid ja kandled ees, ja nad ise räägivad prohvetlikult.“



Tollest kaugest ajast toodud sisenduslik ütlemine tõendab, et mööda riiki rändasid ringi vagameelsete usuhullude mõistatuslikud salgad, kes olid üliväga sarnased islami kerjusmunkadega. Nende usuline tegevus ei seisnenud ainult ennustamises, vaid ka enesepiitsutamises ja keha vigastamises eripalgeliste piinariistadega.



Asjaolul, et need müstilised rühmad soetusid iisraeli usundilise elu pildile suhteliselt hilja, kinnitab kindlalt, et niisugune ühine orjalik-joovastunud prohvetism ei olnud heebrea nähe. Arvamuslikult oli prohvetismi algkodu Väike-Aasias, kustkaudu see levis ka Foiniikiasse ja Kaananisse. Esimene Kuningate raamat (18,19) kirjeldab, et kuninganna Iisabeli leibkonnas oli kaks korda 450 foiniikia prohvetit.



Prohvetism ei olnud võõras ka teistele ilmarahvastele, sealhulgas ka Saulile. Kord, kui Saamuel tuli oma prohvetitega talle vastu, siis nende tants, laul ja karjed mõjusid talle nagu hüpnoos ja ta laskis ennast tõmmata ohjeldamatu ringmängu keerisesse. Ühel puhul raius Saul nende ekstaatilisest tegevusest hullununa surnuks kaks härga. Herodotos aga kirjutab andunutest, kes käisid mööda Kreekat ja kuulutasid tulevikku kuuejalalistes värssides.



Paar sajandit olid rändprohvetid Iisraelis Kaananis igapäevaline loomulaad. Kohalikud suhtusid neisse eelarvamuseta, kuulasid nende ennustusi ja andsid almust. Ajapikku aga liitusid nende pühade meeste hulka kõiksugu petised ja valeprohvetid.



Prohvetite õpetuse ja poliitiliste üleelamiste ning kannatuste mõjul süvenes juutide religioon aegamööda, kuni pärast Babüloonia vangipõlve jõuti välja puhta kõlbelise ainujumala tunnustamiseni.



Selline areng pidi muidugi viima ühiskondliku prohvetismi lihtsakoeliste mudelite kadumisele. Kõrgema järgu prohvetitel, kelle ettekuulutused on säilinud Piiblis, ei olnud midagi ühist mööda maad ringi rändavate ettekuulutajatega. Kuid nad ei ilmunud ajaloo areenile kui deus ex machina ehk lahendusena üleloomuliku jõu läbi, vaid kujutasid endast kahtlematult kollektiivse ennustamise sajanditepikkuse kombestiku lõpp-tulemit.



