Heategevuslik kontsert Muhu Katariina kirikus

Neljapäev, 16. november 2017.



Autor: Katrin Keso-Vares Neljapäev, 16. november 2017. Kirik on ehitatud varagooti stiilis tõenäoliselt 13. sajandil Ojamaa meistrite poolt. FOTO: Vikipeedia Muhu kiriku suur juubeliaasta jõuab lõpusirgele ja sel puhul esineb 23. novembril kell 19.30 kirikus segakoor Eysysla dirigent Veikko Lehto juhendamisel heategevusliku kontserdiga.



Kontserdiga seotakse otsekui kokku kolm Muhu kiriku jaoks olulist sündmust: novembrikuu on hingedeaeg; 25. novembril on kadripäev ehk ka Muhu Katariina kiriku nimepäev; Muhu kirikul oli 2017. aasta suur juubeliaasta (kiriku mainimisest 750, pastoraat 185 aastat).



Kirik on ehitatud varagooti stiilis tõenäoliselt 13. sajandil Ojamaa meistrite poolt ja esimene mainimine pärineb aastast 1267. Muhu kirik on pühitsetud 3.–4. sajandi vahetusel elanud pühale Katariinale Aleksandriast. Praegune kirik on 1703. aastal Põhjasõja ajal purustatust 1738. aastal üles ehitatud. Arvestades kiriku väheseid kitsad aknaid, võlvidele viivat kitsast müüritreppi ja süvendeid riivpalgi kinnitamiseks, oletatakse, et kirik on ehitatud kaitseotstarbelisena.



Kiriku kohta on olemas üks huvitav kohapärimus, nimelt Tupenurme külas elanud, 1882. aastal sündinud Juula Peekeri 1959. aastal jutustatud loo järgi ehitati Muhu kirikut algul Viira külla: „Muhu kirikut hakati ehitama Viira külla Grünthali maja juurde. Mis pääva tehtud sai, see on öösel ära laotet. Vanakurat olli segan. Sedasi oln kolm päeva. Siis on üks targem mees tuln ja üteln, et tarvis vundamendikivid härjavankri peale panna, ja kus härjad viivad ja seisma jäävad, sõnna kirik ehitada. Härjad on seisma jään sõnna, kus kirik praegu seisab. See on Härjamägi. Seda olen ma kuuln vanast-vanast riagitavad.“



Pastoraadihoone kohta saab meenutada, et käesoleva aasta jaanuaris lõppesid Muhu pastoraadi peahoone katuse umbes 76 000 eurot maksnud restaureerimistööd. Projekti juhiks oli Muhu pärandikooli vedav Inna Ligi. 185 aastat tagasi valminud pastoraat võõrandati nõukogude ajal ja seal tegutses kool. Kooli laienedes jäid hoonesse söökla ja tööõpetuse ruumid, kuni maja tagastati kogudusele. Seal oli talvekirik senikaua, kuni maja kooliga ühendatud küttesüsteemist eraldati ja kütmata ruume polnud enam võimalik kasutada.



Muhu juurtega ja kunstiakadeemias restaureerimiskoolituse lõpetanud Inna Ligi pöördus 2013. aastal koguduse poole sooviga päästa kirikumõis, et rajada paik, kus jagada nõu ehitismälestiste omanikele ja selle plaaniga oldi päri. Nõnda käivituski samal aastal Muhu koguduse ja kodanikualgatusena sündinud koostööprojekt MTÜ Muhu Pärandikool, mille esmaeesmärgiks seati Muhu pastoraadi hoonestuse ja selle ümbruse korrastamine ning taastutvustamine erinevate õpitubade ja tegevuste kaudu. Kogukonda ühendanud katuseehitusse andsid oma rahalise panuse kogudus, muinsuskaitse, Muhu vald, LEADER-i projekti toetusprogramm ja eraisikud.



