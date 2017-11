Kirik

Kirikuteated

Neljapäev, 09. november 2017.



Luterlikud kirikud



Anseküla

12.XI kl 13 – jumalateenistus Salme kirikus.

Jämaja

12.XI kl 11 – jumalateenistus armulauaga Jämaja kiriku käärkambris.

Karja

12.XI kl 11 – missa.

Kihelkonna

12.XI kl 10 – hommikupalvus pastoraadis.

12.XI kl 11 – isadepäeva jumalateenistus kirikus.

Kuressaare

kuressaare@eelk.ee . www.eelk.ee/kuressaare

9.XI kl 18 – piiblitund.

10.XI kl 18–20.45 – piibliseminar koguduse majas, külas Soome piiblikooli õp Unto Pulkkinen.

11.XI kl 11 – laste pühapäevakool koguduse majas.

11.XI kl 14–16.45 – piibliseminar koguduse majas.

12.XI kl 11 – jumalateenistus armulauaga, jutlustab õp Unto Pulkkinen.

13.XI kl 16 – raamaturing.

14.XI kl 11 – teetund.

14.XI kl 18 – naiste- ja meesteosadus koguduse majas.

15.XI kl 17.30 – leeritund koguduse majas.

16.XI kl 18 – piiblitund koguduse majas.

Kärla

12.XI kl 13 – isadepäeva jumalateenistus kirikus.

Muhu

12.XI kl 10 – jumalateenistus armulauaga (Muhu Katariina kirikus). Teenib õp Hannes Nelis. Organist Tiiu Liventaal.

Mustjala

11.XI kl 11 – jumalateenistus kirikus armulauaga.

Pöide

12.XI kl 13.30 – missa.

Püha

12.XI kl 15 – jumalateenistus armulauaga. Teenib õp Anti Toplaan. Koguduse majas laste pühapäevakool.

Valjala

12.XI kl 12.30 – jumalateenistus armulauaga (pastoraadi kirikus). Teenib õp Hannes Nelis. Organist Tiiu Liventaal.



EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIK



Kuressaare

11.XI kl 17 – koguöine teenistus.

12.XI kl 10 – liturgia.

26.XI pärast liturgiat (11.45) üldine hingepalve, lahkunute mälestamine.

Piila

11.XI kl 10 – 3. tund, liturgia. Kiriku nimepüha.

Ööriku

18.XI kl 10.30 – liturgia ja üldine hingepalve, lahkunute mälestamine.

Muhu-Rinsi

11.XI kl 10 – jumalik liturgia, üldhingepalve.

Laimjala

19.XI kl 10 – jumalik liturgia. Üldhingepalve.



KURESSAARE SIIONI KIRIK



Tallinna 45

10.XI kl 19 – noorteõhtu.

12.XI kl 11 – isadepäeva jumalateenistus. Väikelaste õnnistamine. Erikava pühapäevakooli lastelt. Kõneleb Margus Mäemets.

15.XI kl 10 – palvehommik.

Leisi

Mere 4

12.XI kl 11 – jumalateenistus. Kõneleb ja teenib Janek Järveots.



METODISTI KIRIK



Kuressaare

12.XI kl 13 – isadepäeva jumalateenistus.

12.XI kl 13 – lastekirik.

12.XI kl 17.30 – palvus Lääne-Saare hooldekodus.

12.XI kl 18.30 – hardustund Kuressaare haiglas.

15.XI kl 16 – palvekoosolek.

Reeküla

5.XI kl 11 – jumalateenistus armulauaga.

5.XI kl 11 – pühapäevakooli tund.



KURESSAARE KRISTLIK NELIPÜHI KIRIK – NELIKAARE KIRIK



Kaare 6

10.XI kl 19 – noortekas. Kl 19 – palveõhtu.

12.XI kl 10 – tervituskohv, 10.15 – palvehommik, 11 – jumalateenistus, jutlustab vanempastor Alur Õunpuu, Issanda surma mälestamine. Kl 11.30 – lasteteenistus.



ORISSAARE KRISTLIK VABAKOGUDUS



Kuivastu mnt 14

12.XI kl 15 – jumalateenistus.

13.XI kl 19 – palveosadus.

16.XI kl 19 – piiblitund.



SEITSMENDA PÄEVA ADVENTISTIDE KOGUDUS



Uus tn 45

10.XI kl 19 – osaduskoosolek.

11.XI kl 11 – piiblitund.

11.XI kl 12 – jumalateenistus.



PALVEKLIINIK



