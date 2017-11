Kirik

Ühendav lüli usundite vahel

Neljapäev, 09. november 2017.



Üks karjuspoiss leidis lambanaharibad, kui 1947. aastal üks tamiri hõimu beduiinide karjusekaravan Surnumere-äärses Ain-Feši allika läheduses puhkepeatuse tegi, ja avastas kadunud kitsetalle otsides ühes koopas savinõud saladuslike rullidega.



Kui osa rulle jõudis Ameerika Ühendriikidesse, osa aga Süüriasse õigeusu kloostrisse, avanesid teadlaste silmad. Orientalistid nimetasid selle hoobilt „meie sajandi suurimaks leiuks“.



Avastatu väärtus on selles, et rullidel on kirjas Vana Testamendi tekstid, mis ulatuvad tagasi III või II saj e.m.a. Kuivõrd seni avastatud vanim koopia oli tehtud IX saj m.a.j, on leid Piibli võrdleval kirjanduslikul uurimisel ja vaieldavate katkendite selgitamisel hindamatu väärtusega.



Rullide ümber üles kerkinud möll jõudis ka Araabia kõrbesse. Surnumere rannik kirendas peagi beduiinidest, kes otsisid läbi kõik sealsed arvukad koopad ja kaljulõhed. Tulemus oli erakordne: kahekümne viiest koopast leiti mitusada tervet rulli ja tuhandeid katkeid heebrea-, aramea- ja kreekakeelsete kirjadega. Edasised otsingud tõid päevavalgele üha uusi leide.



Materjali hulk oli suur, ühtlasi kujunes ka urgitsev küsimus, kuidas need kirjatööd Surnumere asustamata merealusesse urgu sattusid. Üsna koobaste lähedalt leiti varemed, mis olid kunagi olnud hooned tahutud kiviplokkidest ja kaetud palmitüvedest, pilliroost ja mudasulbist katusega. Muinasteadlased tundsid ahervare järgi ära saali ja söögisaali ning käimlad, magamisruumi, kümblusbasseini ja laod.



Kõige enam köitis tähelepanu saal ehk scriptorium, kus pühasid raamatuid ümber kirjutati. Seal olid säilinud kivist lauad ja pingid ning hulk pronksist ja savist tindipotte, milles oli isegi tindijälgi. Ei saanud olla kahtlust, et leitud käsikirjad kuulusid inimestele, kes elasid neis hoonetes.



Peale selle leiti rusuhunnikutest hulk metallraha: kõige vanem oli pärit aastast 125 e.m.a, kõige uuem aastast 68 m.a.j. Tulekahju jäljed tunnistavad, et selsamal aastal põlesid müstilised hooned maha.



Vanaaja rännumeeste ja kroonikute teated räägivad, et roomlane Plinius Vanem Palestiinas viibides külastas ka suurt esseenide kloostrit Surnumere rannikul. Tõenäoliselt oli see sama usuhoone, millest eespool juttu ja mille varemed asuvad Kumranis. Esseenidest kirjutavad ka juudi ajaloolane Josephus Flavius ja kreeklane Philon Aleksandriast.



Varemetest leitud hilisem münt 68 m.a.j annab aimu kloostri edasisest käekäigust. Kui tempel Jeruusalemmas oli maha põletatud ja juudi rahva ülestõus maha surutud, ei saanud esseenidel olla enam mingi pettekujutlust: oma julmuse poolest tuntud Kümnes Rooma leegion lähenes pisitasa kloostrile.

Kloostrirahva esmane ülesanne oli hinnalised käsikirjad panna savianumatesse ja peita need teedest kaugemal olevatesse koobastesse, lootes, et sõjasegaduse möödudes saavad nad edasi tegutseda.



Üks koopast leitud käsikirjadest kirjeldab esseenide uskumusi, moraaliõpetust jms ettekirjutisi, samuti uskusid, et kord saabub Õnnistegija, kes loob maa peal uue korra. Iga päev päikeseloojangu ajal panid esseenidest usulahu liikmed selga pidulikud rõivad ja istusid sööma, kusjuures eestseisja õnnistas enne leiba ja veini. Esseenid mõistsid hukka orjust ja jutlustasid ligimesearmastusest, armuanniandmise kohustusest ja vaesusest.



See käsikiri põhjustas nn „käsikirjasõja", sest esseenid on imekspandavalt sarnased esimeste ristiusulistega. Alust on arvata, et esseenid ongi see liitev lüli judaismi ja ristiusu vahel.

