Hõbedased leerilapsed Laurentiuse kirikus

Neljapäev, 09. november 2017.



Autor: Jaan Tammsalu, vaimulik Neljapäev, 09. november 2017. Tallinna Jaani kiriku torni tõsteti 25 kellamängukella. Kiriku 150. sünnipäevast, 17. detsembrist alates hakkavad need kellad igal päevasel täistunnil mängima kauneid meloodiaid. Pühapäeval, 19. novembril on Kuressaare Laurentiuse kirikus eriline päev nende jaoks, kes 25 aastat tagasi, 1992. aastal võtsid vastu leeriõnnistuse.



1992. aastal oli Kuressaare Laurentiuse kirikus kolm leerigruppi. Mais leeritasime 200, augustis 31 ja novembris oli leeriõnnistusel 53 inimest. Lisaks veel mitmeid eraleere. Kokku leeritati sel aastal 302 inimest. 1992 oli nii Kuressaare kui ka paljudes teistes Eesti kirikutes viimane suurte leeride aasta.



Kui kuni 1995. aastani leeritati Kuressaares viiekümne aastaga ligi 2400 inimest, siis aastatel 1988–1992 leeritati viie aastaga nendest ligi pooled.



Eesti oli neil aastatel suurte muutuste tuultes ja tormides. Paljud otsisid kirikust kindlust, tasakaalu, rahu. Viimased viis aastat olid ristimiste ja leeritamiste laineharjad olnud hämmastavalt kõrgel. Siis aga torm rauges, meri rahunes ja ka Kuressaare kirikuelus tuli stabiilse elu aeg. Samas on need enam kui tuhat inimest, kes selle viie aasta jooksul Kuressaare kirikus ristiti ja leeritati, tänagi kusagil olemas ja usun, et see, millele leeritundides, ristimises ja leeriõnnistuses kord alus pandi, kannab paljusid ka praegu ja annab oma häid vilju ka tänases Kuressaare linnas.



„Sina pead oma hinge eest hoolt kandma“



Eks aeg-ajalt tuleb meile meelde tuletada lauset, mille Luts marutava köstri suhu pani: „Sina inimeseloom, sina pead oma hinge eest hoolt kandma.“ Loomulikult on meil kõigil palju tegemist, lõputult tööd ja kohustusi. Hinge eest pole paljudel enam aega hoolt kanda. Lõpuks võib meiega juhtuda nii, nagu juhtus Tallinna Jaani kiriku kellamängu kelladega. Need valati Hollandis ja kui need Tallinna Jaani kirikusse altari kõrvale toodi, ei helisenud neist ükski. Ei suurim, 190-kilone ega ka väikseim, 14-kilone ega ükski vahepealne. Lebasid maas ja heli, mis nende peale koputades kostis, oli pea olematu.



Ühel päeval see muutus. Me tõstsime kõik 25 kella spetsiaalselt selleks ehitatud konstruktsioonile ja kui ERSO löökpillimängija neil mängima hakkas, kõlas nendel imeline muusika. Mõne kella kume hääl kõlas ligi pool minutit. Oi, milliseid ülemtoone nad annavad!



Inimestega on sama lugu. Kui oleme maadligi, aina muretseme, rassime, hangime asju, kogume vara, maksame laene, jõudmata oma hinge eest hoolt kanda, muutub meie hingeheli aina tuhmimaks. Lõpuks pole meist rõõmu teistel ega tunne me endastki enam rõõmu. Elu mõtegi võib lõpuks kaduda.



Tuleb meelde kahe revolutsionääri vestlus. Üks ütles teisele, et tema hing valutab. Teine teatas, et mingit hinge pole olemas. Oleme materialistid ega usu ju hinge olemasolu. Esimene ütles: „Kui valutab, järelikult on olemas.“

Loodan väga, et me ei pea ära ootama seda hetke, mil hing on valu äärest ääreni täis. Hinge eest on mõistlik ka siis hoolt kanda, kui ta ei valuta.



Üks võimalus seda teha, on võtta aega pühakotta tulemiseks. Kuressaare Laurentiuse kirik on muutunud hämmastavalt kauniks. Mul on suur rõõm 19. novembril oma kodukirikusse tagasi tulla ja paluda õnnistust neile, kes ka tulevad. Kohtumiseni! Olge hoitud!



