Skautlus tuleb taas Saaremaale

Neljapäev, 02. november 2017.



Skautlus põhineb noorte isetegemisel ja enesealgatusel, virgutades noori, et neist kasvaksid kehaliselt ja vaimselt terved ning tugevad, iseloomult kindlad, ennastvalitsevad, iseseisvad, osavad, algatusvõimelised, töörõõmsad, ausameelsed, tugevatahtelised iga alustatud ülesande lõpuleviijad, kaasinimesi, loodust ja isamaad armastavad tublid ning mehised mehed ning naiselikud naised ja ühiskonna liikmed, kes eluvõitluses nõutult ei seisatu, vaid algatusvõimelisena on alati valmis oma kohustusi kõige otstarbekamalt täitma.



Skaudiliikumine sai alguse Inglismaalt ning selle loojaks oli Briti armee kindral Robert Stephenson Smyth Baden-Powell (skaudinimega B-P / bii-pii /) (22.02.1857 Inglismaa – 8.01.1941 Keenia).



Eestisse tõi skaudiliikumise Anton Õunapuu 1912. aastal. Sellest ajast on see liikumine laienenud.



Saaremaalgi oli oma skautide malev, mida juhtis esimese iseseisvuse ajal pikka aega ka õpetaja ja skaudijuht Harri Haamer. Taasiseseisvumisaastatel on püütud uuesti skautlust pildile tuua, kuid on mitmeid asju, miks see pole järjepidevaks saanud.



Püüame siis uuele skaudiüksusele hoo sisse saada, et see muutuks järjepidevaks. Neile tüdrukutele ja poistele, kes soovivad midagi teha ja toimetada. Skautlus on maailmaorganisatsioon ja Eesti on üks osa sellest. Skaudid jagunevad: hundud 6–11a, skaudid 11–14a, vanemskaudid 15–17a. Skautidel on oma vorm ja kaelarätt. Korraldatakse erinevaid laagreid nii Eestis kui ka väljaspool. Mitmetel üksustel on oma sõprusüksus välisriigiski.



Ise olen selle organisatsiooniga mitmeid aastaid seotud olnud, meeldib tegutseda ning oma oskusi-teadmisi edasi anda ja ka noortelt õppida.



Skaudiüksus alustab tegevust Laurentiuse koguduse majas, Kauba tänav 5. Autor: Skaudijuht Alar

