Kirik

Hingedepäeval mälestame lahkunud lähedasi

Neljapäev, 26. oktoober 2017.



Kaks korda aastas, hingedepäeval ja jõuluõhtul, avaneb kõigil Eestimaa kalmistutel imeline vaatepilt – sajad ja sajad küünlaleegid põlemas pimeduses märgina, et siitilmast lahkunuid ei ole unustatud, mälestus nendest on elav nagu tuli.



Nädala aja pärast ongi hingedepäev, 2. november. Hingedepäeva ehk palvepäeva lahkunute eest hakati tähistama juba varakristluses ja teada on, et antud päev palveks pärineb juba 2. sajandist. Katoliku kirikust, kus hingedepäev oli surnute mälestamise päev, on see levinud paljudesse maadesse.



Eestiski on hingedepäeva tähistamisel pikk ajalugu, nii esineb 2. novembri eestikeelne nimi korduvalt Tallinna rae 14.-15. sajandi alamsaksakeelsetes dokumentides (hinkepewe vms). Eriti omaseks rahva hulgas sai see Eesti taasiseseisvumisel.



Hingedepäeva tähistamise algatas 1988. a sügisel Eesti Muinsuskaitse Seltsi klubi Portaal, mis ühendas eeskätt EELK vaimulikke. Ajaloolise põhjenduse andsid toonase Tartu riikliku ülikooli mõned nooremad ajalooõppejõud.



2. novembril kell 18 on Kuressaare Laurentiuse kirikus hingedepäeva õhtupalvus – saame süüdata lahkunute mälestamiseks küünlaid, olla koos laulus, palves ja vaikuses. Aga saame osa ka sõnast – Jumala Sõnast, hingedepäeva mõtisklusest, mida jagavad Anti Toplaan ja Tiina Ool.



Edaspidigi on võimalik neil, kel on lähedased siitilmast lahkunud, kokku tulla – kord kuus hakkavad toimuma hingehoiu pärastlõunad või -õhtud, sõltuvalt, milline aeg osalejatele rohkem sobib. Sellest kõigest räägib lähemalt Helle Kahm hingedepäeva õhtupalvusel. Ja alati on võimalik kokku leppida aeg individuaalseks hingehoiuks koguduse vaimulikuga.



Pime aeg ongi nagu antud selleks, et me kiirustamise ja igapäevatoimetuste vahel võtaksime korraks aja maha, mõtleksime igavikust, kus ei olegi aega, mõtleksime neile, kes on lahkunud igavikku. Võimalus seda teha on küll iga päev, kuid eriti just hingedepäeval. Autor: Tiina Ool, EELK Kuressaare Laurentiuse koguduse abiõpetaja

