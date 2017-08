Kirik

Haapsalus lõppes 36 tundi kestnud koraalimaraton

Neljapäev, 24. august 2017.



Pühapäeval algas Haapsalus 36 tundi kestnud koraalimaraton. Tegemist oli kolmanda koraalimaratoniga Eestis, kuid esmakordselt püüti esineda nii, et muusika kõlaks pühakojas katkematult. Eesmärk oli laulda läbi kõik 484 luterliku lauluraamatu laulu.



Kõik 484 laulu said kahe päeva ja ühe öö vältel tõesti ka läbi lauldud ning osalejaid oli kõikidest EELK kaheteistkümnest praostkonnast kokku umbes 400. Iseseisvuse taastamise 26. aastapäeval alanud koraalimaraton on tähelepanuväärne ka seetõttu, et „Kiriku laulu- ja palveraamat“ on samaealine 1991. aastal iseseisvuse taastanud Eesti Vabariigiga.



Autor: Katrin Keso-Vares

