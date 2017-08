Kirik

Piibel on niisama rikas nagu elu ise

Neljapäev, 24. august 2017.



Autor: Peter-Karl Bramanis, kristlane Neljapäev, 24. august 2017. Piibel, W. Gläseri trükikoda, Tartu, 1868 (sametköide, messingpanused). FOTO: register.muinas.ee Piiblialaste uuringute tipp on paljude usuteadlaste arvates piiblikriitika. Tahaksin siinkohal selgitada, milles seisnevad selle toimingud ja kordaminekud. Siit üks vaatenurk ajaloolisele piiblikriitikale.



Veel ülemöödunud sajandi alguseni olid maa-asukate vaimuvarad Lähis-Ida esiisadeaegsest vaimuilmast ühekülgsed ja hägusad. Ainukesed inimkonna käsutuses olevad allikad olid mõned udused teated Piiblis ja Kreeka ajaloolaste kirjutised, mis polnud pealegi usaldusväärsed. Oma ajaloolisest kaastekstist katkutud Piibel andis alust kõige mõttekujunduslikemateks käsitlemisteks. Keegi ei teadnud kindlalt, mis temas on mõttekujutelm, mis aga eelajalooline tõde.



Üks mõjuka tähtsusega lõike Piibli tagasivaatelisel kujutamisel on Vana Testament. Selle mõjul on kujunenud meie keel, meie kultuur ja meie kombestikud.



Teadus on tõestanud, et Piiblit peaks lugema kui ilmalikku, dokumentaalse olemusega teost, mis sisaldab tohutul hulgal ajaloolisi andmeid. Kuni XIX sajandi keskpaigani jäi Piibel vaid teoloogide valdusse. See Jumala hingusega raamat säilitas täieliku puutumatuse, mida aitas kaitsta kiriku autoriteet. Suurte loodusteaduslike avastuste ajajärgu inimesed, kuhu kuulus ka Darwin oma evolutsiooniteooriaga, tekitas suure protestitormi Piibli toetajate hulgas. Kui teadmiste piir tänu hiilgavatele avastustele tunduvalt laienes, muutus ka suhtumine Piiblisse. Selle võtmeküsimusega hakkasid tegelema teadlased, arenes piibliteadus, tekkis uus teadusharu täiustuvate uurimismeetoditega.



Ilmutuslik tõde



Muu hulgas mõisteti ka, et Piiblil pole mingit ainuõigust erandliku ilmutusliku raamatu nimele: olid ju veel India brahmaanide Rigveda, hinduistide „Mahabharata“ ja „Ramajana“, musulmanidel Koraan jne. Siia tuleks lisada veel Hiina konfutsianismi ja taosmi ning Jaapani šintoismi pühad raamatud. Pühaks tunnustatud raamatute hulka tuleks arvata veel seitse kreeka keeles kirjutatud raamatut: Toobja raamat, Juuditi raamat, Baaruki raamat, Siiraki raamat ja Tarkuseraamat ning kaks Makabei raamatut.



Kõik need pühad teosed sisaldavad usklike arvates ainukordset ilmutuslikku tõde, kuigi nad on üksteisest suuresti erinevad. Piibel on vaid üks nende hulgast, ja sugugi mitte esimene, sest juba pooldajate arvult jääb ta nii mõnelegi alla. Piibel kaotas oma erakordsuse oreooli, jäädes vaid üheks inimese tõeigatsuse ilminguks.



Teadlased töötasid välja uue teadusharu, mida nimetatakse piiblikriitikaks ja mis jaguneb madalamaks ja kõrgemaks astmeks.



Piiblikriitika uurimisteed



Madalama astme piiblikriitika püüab taastada võimalikult ehtsat teksti, kõrvaldada ümberkirjutajate ja tõlkijate vigu. Tänu kõrgemale piiblikriitikale oleme teada saanud, mida Vana Testament endast tegelikult kujutab. Uue uurimissuuna täiusliku peensuseni viidud keeleteooriate meetodite laitmatu loogika sai jagu kahtlejate vastupanust.

1943. aastal tunnistas paavst Pius XII piiblikriitika õiguspäraseks ja avas seega uurijatele tee teaduse juurde.



Missuguseid uurimisteid kasutab kõrgem piiblikriitika? See on mitteasjatundjale keeruline ja igav küsimus. Kasutan näitlikku võrdlust. Võtame suvaliselt pool tosinat erineva eesti kirjaniku teost ja laename nendest katkendeid. Palume teadlast-filoloogi määratleda erinevate osade autorid. Keelemees leiab kerge vaevaga üles erinevate tekstiosade lahkuminekud lauseehituses, sõnavaras ja väljendusviisis. Analüüsi teel teeb ta kiiresti selgeks, et tegemist on pettusega. Ta määrab ka iseloomulike keeleliste tunnuste järgi kindlaks antud tekstide loomise aja. Ongi tõestatud, et jutustus koosneb erinevat päritolu üksikosadest ega ole ühe autori teos. See töö nõuab erakordselt ammendavat mõttetegevust ja teadmiste tagavara.



Piibel on niisama rikas nagu elu ise. Selles legendide, muinasjuttude, psalmide, luuleteoste kogumikus avab andekas rahvas oma elutarkuse ja esitab küsimuse – milles seisneb elu mõte? Piibli põhiteemaks on heebrea hõimude sajanditepikkune ajalugu, millele lisanduvad pärimused ja vagajutud. Seega on Piibel üks suuremaid meistriteoseid maailmakirjanduses, milles voolab ja pulbitseb tõeline elu. Etteasted vahelduvad veriste sõdade, ohjeldamatu kõlvatuse vohamise ja kurblooliste vahelugudega.



