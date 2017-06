Kirik

Laste- ja noortetööst Laurentiuse koguduses

Neljapäev, 15. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Neljapäev, 15. juuni 2017. Mida seal Uues Testamendis siis ikkagi kirjutatakse? Foto: koguduse arhiiv Möödunud nädalavahetusel kogunesid Laurentiuse koguduse noored Valjalga, et maha pidada äge laager koos Rovaniemi noortega. Laagris õpiti tundma üksteist, aga ka Eesti vanimat, Valjala kirikut. Laupäeval käidi apostlite jälgedes ning linnas laulupidu kuulamas. Grilliõhtul Valjala maalinnal käis külas Soome misjonär Eestis Kirsti Malmi. Pühapäeval räägiti Jeesusest kui parimast sõbrast ning osaleti jumalateenistusel. Jäi teha veel vaid lõuna ja tagasiside andmine. Laager oli igati tore ja noortele meeldis.



Laupäeval, 10. juunil toimus Saarte praostkonna kirikupäevade raames lastepäev. Toimus kirikuseiklus ja olid tegevused rühmades. Päeva kulminatsiooniks lastele oli laulupeo rongkäigus marssimine koos kõikide lauljatega.



6.–9. juulini toimub Pilistveres kristlik noortefestival JäPe (Järgmine Peatus). JäPe pole mingi tavaline noortefestival. Tegemist on kristliku noortefestivaliga, mis on välja kasvanud luterliku kiriku suvistest kirikunoortepäevadest. JäPe on oikumeeniline festival, mis ühendab kristlikke noori üle Eesti. Kes saarlastest on veel huvitatud, neil võtta ühendust meie noortejuhi Avega. Meil on Saaremaalt minemas buss, milles on ruumi. PS! Kuni 20. juunini registreerides on pilet 20 eurot ja juulikuus 30 eurot. Kes ees, saab soodsamalt!



Lisainfot saab lingilt www.jape.ee



Ave Mägi,

Laurentiuse

koguduse noortetöö juht Laupäeval, 10. juunil toimus Saarte praostkonna kirikupäevade raames lastepäev. Toimus kirikuseiklus ja olid tegevused rühmades. Päeva kulminatsiooniks lastele oli laulupeo rongkäigus marssimine koos kõikide lauljatega.6.–9. juulini toimub Pilistveres kristlik noortefestival JäPe (Järgmine Peatus). JäPe pole mingi tavaline noortefestival. Tegemist on kristliku noortefestivaliga, mis on välja kasvanud luterliku kiriku suvistest kirikunoortepäevadest. JäPe on oikumeeniline festival, mis ühendab kristlikke noori üle Eesti. Kes saarlastest on veel huvitatud, neil võtta ühendust meie noortejuhi Avega. Meil on Saaremaalt minemas buss, milles on ruumi. PS! Kuni 20. juunini registreerides on pilet 20 eurot ja juulikuus 30 eurot. Kes ees, saab soodsamalt!Lisainfot saab lingilt www.jape.eeAve Mägi,Laurentiusekoguduse noortetöö juht

Veel artikleid samast teemast »