Lastehommikule on oodatud kõik lapsed

Neljapäev, 08. juuni 2017.



Martin Lutherile on omistatud tuntud ütlus: „Kui ka teaksin, et homme on maailma lõpp, istutaksin täna veel õunapuu.“ Reformatsiooni 500. aastapäeva sümbol on haljendav ja ilusaid vilju kandev õunapuu. Selles väljendub tulevikku vaatav usk, usk armastavasse Jumalasse, kes on lasknud elul saada võidu surma üle. Õunapuu on ka logoks Saarte kirikupäevadel, mis toimuvad 9.–11. juunini. Kirikupäevade kulminatsiooniks on vaimulik laulupidu laupäeval, 10. juunil. Et õunapuu sümboliseerib tulevikku ja lootust, tänase maailma tulevik on aga lastes, on ka kirikupäevade laupäevases kavas oma koht lastel. Pealegi on laulupeod alati olnud kogu pere peod.



Ootame kõiki lapsi laupäeval, 10. juunil kell 10 Kuressaare Laurentiuse kirikusse, kus toimub lastehommik. Lastega tegelevad õpetajad Tiina Ool ja Anu Konks, rändmuusik Kirsti Malmi ning pühapäevakooli õpetaja Eve Mägi. Kolme tunni jooksul saavad lapsed osa võtta kirikuseiklusest, kus tutvutakse kirikuga kõigi viie meele abil, erinevatest töötubadest. Toimub lastejumalateenistus. Kui lastehommik kirikus on lõppenud, siis kell 13 läheme lastega lossi hoovi laulupeosuppi sööma, samuti kutsume kõiki lapsi ka laulupeo rongkäiku, mis algab 14.30 kiriku juurest. Väiksematel on see kindlasti elu esimene laulupeo rongkäik.



Lastehommikule on oodatud kõik lapsed, parim vanus on 7–12, noorematel võiks oma pereliige toeks ja julgustuseks kaasas olla. See on ka hea võimalus kõigi laulupeol osalevate muusikakollektiivide liikmetel võtta laulupeole kaasa oma lapsed, et ka nemad kõigest osa saaksid. Lastehommik on ajal, kui toimub laulupeo peaproov, laulupeost aga saaksid lapsed juba publikuna osa võtta. Palun aga teada anda oma lapse osalemisest homse päeva jooksul kas meiliga aadressil tiina.ool@eelk.ee või tel 5342 7096.



