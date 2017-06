Kirik

Paradiisiõunapuu Sõmera küla keskel

Neljapäev, 08. juuni 2017.



Kestab istutamise aeg. Õunapuud koduaedades valgeid-roosakaid imeliselt lõhnavaid õisi näitamas. See on tavaline kevaditi. Kuigi külmavõitu ja nõnda pikk ootamine, ometi tuleb ka tänavu looduses uuestisünd.



Paneme oma küla Tuulikuaeda edasi kasvama Türi laadalt selleks otstarbeks ostetud õunapuu. Otsisime istikutega kauplejate käest ja olime eelnevalt kokku leppinud, et soovime paradiisiõunapuud punaste lehtede ja tugeva varrega. Ei ole, ei ole, ei ole, aga viimaks saime Paidre puukoolilt antoonovka alusele poogitu ja väga ilusa.



Maikuu pühapäeval sai pidulik toiming teoks. Kes oli kutset teadetetahvlilt lugenud ja huvitus sündmusest, tuli uudistama. Kõige parem koht külaväljaku servas liivakasti kõrval on ilmselt sobilik. Aednik siitsamast oma külast võtta.



Liivasesse auku läks mitu kärutäit kobedat mulda ja kitsikuses olnud juured said juba laiutama. Juua parajalt, siis fotojäädvustus. Aga kitsepere, kas kappab üle või koguni maiustab õitsva ladvaga? Äsja külla päriselt kolinud noor Tänava pereisa organiseeris kaitsva võrkaia ümber puu. Kui kolme päeva pärast käisin vaatamas, et ehk on vaja kasta, märkasin lahti läinud punakaid õisi. Imearmas!

Reformatsioonist on saanud 500 aastat. Õunapuid juubeli puhuks on istutatud üle Eestimaa ja Kuressaare Laurentiuse kiriku aeda pannakse puu Saarte praostkonna kirikupäevade ja laulupeo käigus, Kärla kiriku õue samuti.



Huvitav, et seos reformatsiooniga on vanimal eestikeelsel säilinud tekstil, ilmunud 1535. aastal. Meie oma eesti keeles – luterlik katekismus. EELK sündis 100 aastat tagasi ja kestab ning on hariduse, kultuuri ja kirjakeele kujundaja. Meie vaba rahvakirik on osa Kristuse kirikust ja vastutab oma rahva eest. Eesti 100 pole ka mägede taga. Juubeldamise aastad toovad põlvkondadetagused head asjad uuesti tarvitamiseks.



Paradiisiõunapuu sordinimega ’A. Vaga’ jääb tähistama olulisi juubeleid meie pisikese Sõmera küla keskel.



