Kirik

Tartus toimus EELK kirikukongress

Neljapäev, 01. juuni 2017.



Autor: Katrin Keso-Vares Neljapäev, 01. juuni 2017. EELK Meediapreemia annetati vaibakunstnik Anu Rauale. FOTO: EELK 2017. aastal möödub 100 aastat Eesti kirikukorraldusse suuri muutusi toonud esimesest kirikukongressist. 1917. aasta 31. mail ja 1. juunil sõnastati Tartus Eesti vaba rahvakiriku idee.



Seda sündmust, aga ka 500 aasta möödumist luterliku reformatsiooni algusest tähistati möödunud nädalal Tartus kirikukongressiga.

Kirikukongressi eel kutsus peapiiskop Urmas Viilma kirikurahvast üles süütama küünlaid EELK vaimulike ja teiste kiriku kaastööliste haudadel ning mälestama neid eelneva pühapäeva jumalateenistustel.



Taevaminemispüha õhtuks kutsuti juubelikongressiks päev varem Tartusse kogunenuid Tartu Raadi kalmistule maetud vaimulikke ja teisi kiriku kaastöölisi mälestama. Kokku süüdati õpetaja Kristjan Luhametsa juhatusel ligi nelikümmend küünalt paljude vaimulike ja mitmete teiste kiriku ilmikutest kaastööliste haudadel.



Kongress ühendas ja tunnustas



Kongressil esinesid ettekannetega Euroopa Kirikute Konverentsi peasekretär isa Heikki Huttunen, EELK peapiiskop Urmas Viilma, professor Tarmo Soomere ja professor Margit Sutrop. Kongressi raames toimusid vaimulike, kirikumuusikute ning koguduste juhatuste esimeeste konverentsid. Kongressil võeti vastu avaldus kiriku rollist Eesti ühiskonnas, esitleti reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud tervikasja (ümbrik ja postmark) ning kirjutati alla EELK ja Soome Evangeelse Luterliku Kiriku koostöölepingule.



Kirikukongressil anti üle ka tänavuaastased Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku autasud ja tunnustused. EELK I järgu teeneteristi laureaadid on Euroopa Komisjoni asepresident, Tartu Pauluse koguduse toetaja Andrus Ansip ning Ungari Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Tamás Fabiny. EELK II järgu teeneterist anti poliitik Mart Laarile ja vaimulik Gustav Peeter Piirile.



EELK III järgu teeneteristi laureaate on sel aastal 19. Välja anti ka 10 EELK koostöömedalit, kaks EELK teeneteristi tunnustusmärki ja 49 EELK aukirja.

Aasta vaimuliku tiitli pälvis õpetaja Urmas Oras ning aasta juhatuse esimehe tiitel omistati EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse juhatuse esimehele, EELK Kirikogu saadikule ja Lääne praostkonna nõukogu liikmele Madis Küttile. Aasta kirikumuusik on Anna Humal, lastetöö tegija Urve Ploomi, noorsootöö tegija Linda Sakala ning diakooniatöötajad Triin Simson ja Elvi Kukk. EELK meediapreemia pälvis sel aastal Anu Raud.



Tänuavaldus diakooniatöö eest



EELK diakoonia ja ühiskonnatöö talitus viis läbi 2016. aasta diakooniatöötaja tunnustamise konkursi. Üleskutse kandidaatide esitamiseks saadeti kõikidesse maakondadesse ja kogudustesse. Eesmärk oli osutada tähelepanu kiriku diakooniatööle, tänada diakooniatöötajaid ja meeskondi ning väärtustada saavutatud tulemusi.



Kokku laekus kuus kandidaati ja valiku tegemine oli raske. Seekord otsustati, et diakooniale elatud elu eest saab tänukirja Elvi Kukk Põltsamaalt ja koostöö korraldamise eest kogukonnas Triin Simson Hiiumaalt. Rõõmustati veel Saare maavalitsuse poolt esitatud Tiina Ooli, Tartu maavalitsuse poolt esitatud Lea Saare, Viljandi maavalitsuse poolt esitatud Hedi Vilumaa ja SA Aarike Hooldekeskuse poolt esitatud Andrus Mõttuse üle. EELK Konsistooriumi tänukirjad andis kongressil üle diakoonia assessor Ove Sander.



Kirikukongressi raames esitleti reformatsiooni aastapäevale pühendatud tervikasja: postmarki ja esimese päeva ümbrikku. Postmargi ja ümbriku on kujundanud Riho Luuse ning sellel on kujutatud Keilas asunud Martin Lutheri mälestussammast.



See 1862. aastal Kumna mõisnik Georg von Meyendorff korraldusel Keila pastoraadi lähedale püstitatud pronksist mälestussammas reformatsiooni suurkujule Martin Lutherile oli ainus omataoline kogu Vene keisririigis ning selle selgitavad kirjad olid esmakordselt eesti keeles. Nõukogude võimud eemaldasid kuju 1949. aasta detsembris.



Sellest sündmusest sai Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku sünnipäev.

Kristlik kirik jõudis Eestisse esimesel aastatuhandel. Kogudustevõrgu rajamine algas vastuoluliste arengute käigus ligikaudu kaheksa sajandit tagasi.



16. sajandil jõudis Eesti aladele luterlik reformatsioon ja sajandeid kuulus rahvastiku enamus luterlikku kirikusse. Usulise kooselu ja kirikliku elukorralduse kujundamise eest vastutasid aga üksnes tühise vähemuse moodustavad maaisandad.



Sellest sündmusest sai Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku sünnipäev.

Kristlik kirik jõudis Eestisse esimesel aastatuhandel. Kogudustevõrgu rajamine algas vastuoluliste arengute käigus ligikaudu kaheksa sajandit tagasi.

16. sajandil jõudis Eesti aladele luterlik reformatsioon ja sajandeid kuulus rahvastiku enamus luterlikku kirikusse. Usulise kooselu ja kirikliku elukorralduse kujundamise eest vastutasid aga üksnes tühise vähemuse moodustavad maaisandad.

Vene keisririigis oli riigikirikuks õigeusu kirik ja luterlus üks nn sallitud religioonidest, mis oli riiklikult allutatud ministeeriumile Peterburis. 1917. aastal toimunud Eesti esimesel kirikukongressil otsustati reorganiseerida siinsete alade luterlik kirik vabaks rahvakirikuks. Sellest sündmusest sai Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku sünnipäev.

