Kirik

100 aastat Eesti Vaba Rahvakiriku sünnist

Neljapäev, 25. mai 2017.



Autor: Anti Toplaan Neljapäev, 25. mai 2017. Esimene kirikupiiskop Jakob Kukk. 26.-27. mail tähistatakse Tartus EELK kirikukongressiga Vaba Rahvakiriku 100. sünnipäeva.



Reformatsiooni 500. aasta kontekstis tuleb samas märkida, et luterliku kiriku ajalugu saab ka Eestis mõõta viie sajandiga, mis tähendab, et saja aasta eest on samades kogudustes luterlikud kogudused tegutsenud juba 400 aastat.

Tänavu möödub 100 aastat luterliku kiriku autonoomsuse ehk iseseisvumise saavutamisest.



Kui järgmisel aastal tähistatakse Eesti Vabariigi 100 aasta juubelit, ei arva keegi, et eestlased hakkasid alles 100 aastat tagasi meie aladel elama, vaid rahva ajalugu võib mõõta sadade ja isegi mitmete tuhandete aastatega.



Sajanditaguste ühiskondlike muudatuste keerises sündisid mitmed tänaseks oma eluõigust kinnitanud liikumised alates erinevate organisatsioonide tegevusest kuni riikliku iseseisvuse saavutamiseni.



Kuni 1917. aastani oli luterlike koguduste suurimaks mureks asjaolu, et eesti kogudused ei saanud valida endale koguduste õpetajaid ehk pastoreid.



Õigus valida kihelkonnakoguduse vaimulikku oli peamiselt kohalikel baltisakslastest mõisnikel. 21. sajandi teise aastakümne alguseks oli Tartu ülikooli usuteaduskonna lõpetanud eesti soost pastoreid valitud paljude koguduste hingekarjasteks.



See sõltus paljuski kohalikest mõisnikest, kes lubasid oma kihelkonna kogudusi juhtima eestlastest vaimulikke. Koguduseliikmetel oma õpetaja valikul erilist kaasarääkimise õigust ei olnud. Nii oli enamikul kogudustel veel saksa soost pastorid, kellele eesti keel oli parimal juhul esimeseks võõrkeeleks ja mõistetavatel põhjustel võis karjane jääda oma karjale pigem võõraks.



Venemaal alguse saanud revolutsioonisündmused ja Peterburis toimunud suure eestlaste meeleavalduse tulemusena Ajutise Valitsuse otsus anda Eesti ja Liivimaa kubermangule autonoomia aitas kaasa sellele, et mais 1917 kogunesid eesti soost pastorid esimesele kongressile 31. mail ja 1. juunil. Jaanipäeva eel peeti Eesti sõjaväelaste kongress ja esimene Eesti Rahvuskongress toimus Tallinnas heinakuu alguses.



Vene Ajutise Valitsuse otsus deklareeris usuliste ja rahvuslike privileegide kaotamist, mis seadis kiriku olukorda, kus kogudused pidid oma elu uutel alustel korraldama. Kirikukongressile kogunenud pastorid ja koguduste esindajad otsustasid moodustada eestlaste asualal, kahe senise ja selleks ajaks ühendatud kubermangu piires, Vaba Eesti Vaba Rahvakiriku.



Vene tsaari teenistuses olnud Balti aadelkonna kaudu oli luterlikul kirikul olnud ka endise riigikorra ajal eristaatus, kuna keisririigi toimimiseks vajalikud aadlikud olid valdavalt luterlased. Siinse kiriku juhtimine oli jagatud erinevate kirikuvalitsuste vahel, millest suuremad olid Peterburis ja Riias.



Endiste riigikordade ja seaduste muutumine lõi eeldusel uue tekkele. Sarnaselt iseseisva riigi kujunemisele mõistsid ka toonased kirikujuhid, et kujunenud olukorras on võimalik luua ja kujundada uutele oludele vastav kirikukorraldus.



Toona kuulus luterlikku kirikusse veidi alla miljoni inimese ja koguduste ootus saada endale eesti soost vaimulik oli suur. Baltisakslastest pastorid olid enamuses väga tublid, millest annab tunnistust ka meie kultuurilugu, aga paljudel juhtudel olid pinged eestlaste ja sakslaste vahel rahvuslikul pinnal suured.



Samas oli mitmeid kogudusi, kus oldi enne Teist maailmasõda toimunud baltisakslaste lahkumist seniste baltisakslastest pastoritega väga rahul. Kahe maailmasõja vaheline aeg oli liiga lühike selleks, et eestlased oleksid jõudnud võtta senise sakslaste poolt juhitud kiriku päris enda omaks. Olid ju ka toona mitmed kultuuritegelased, sarnaselt tänapäevaga, oma maailmavaate tõttu kiriku suhtes kriitilised.



Peapiiskop Urmas Viilma sõnul oli kirik toona ja on ka praegu eestlastele oluline, kus teatud puhkudel käiakse, aga „Tõe ja õiguse“ Andrese näitel on eestlase jumalaks paremale järjele saamiseks talu ja töö.



Kirik ees, Eesti Vabariik järel



Eesti ja Liivimaa ühendamist meenutava jumalateenistuse raames meenutas peapiiskop, et Eesti riik ja kirik on lähisugulased, kuna nad on 100 aasta eest Venemaal ja Peterburis toimunud sündmuste viljad.



Riigil kulus, erinevalt kirikust, oma iseolemise korraldamisega veidi enam aega. Ka toona räägiti kiriku ja riigi lahutamisest, aga see tähendas seda, et kirikut ei juhita enam riigi poolt. Oma tegevuse korraldamiseks juhindub kirik siiski riiklikest seadustest.



Kiriklik iseseisvumine tähendas ennekõike koguduste sõltumatust kohalikest mõisnikest. Üldkiriku tasandil kujunes välja episkopaal-sinodaalne juhtimine, mis tähendab, et kirikut juhib oma autoriteediga piiskop, aga kogudustel on õigus valida oma juhtorganid ja vaimulikud ning osaleda oma valitud esindajate kaudu nii piirkondliku kui üldkiriku juhtimises.



Teisel kirikukongressil, septembris 1919 valiti esimeseks kiriku piiskopiks Keila koguduse õpetaja Jakob Kukk. Aja möödudes peaksime rohkem hindama ka omaaegsete baltisakslaste panust nii kiriku- kui kultuurloos.



Ka esimest kirikukongressi juhatas viimane kindralsuperintendent enne uue kirikujuhi valimist, baltisakslane Wilhelm Eugen Leonhard Kentmann. Tema oli see, kes aitas eestlastel luua oma kirikut, aidates sellele protsessile kaasa ja juhtides esimesi kirikukongresse.



Nii võib kokkuvõtteks öelda, et 100 aastat tagasi ei moodustatud Eestis uut luterlikku kirikut, vaid endise kiriku juht andis juhtimise üle uuele eestlasest kirikujuhile. Wilhelm Kentmann väärib aga meenutamist esimese Vaba Rahvakiriku juhina enne piiskopi valimist ja ametisse seadmist. 