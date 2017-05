Kirik

Meenutame väärikaid vaimulikke (II)

Neljapäev, 18. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Eesti Luterliku kiriku juubeliaasta raames jätkame Kudjape kalmistul viimse puhkepaiga leidnud Saaremaa pastorite tutvustamist.



Martin Georg Emil Körber (1817–1893)



Sündis 1817 Võnnus talurahvasõbralikus haritlaste peres 9. lapsena. Oli juba noorena haiglane, kidur ja raskemeelne. Ta oli sinasõber loodusega – linnud, lilled jne. Tartu ülikoolis lõpetas ta teoloogia eriala ja 1842. aastal tuli Kuressaarde vend Juliuse juurde. 1845. a õnnistati ta Anseküla pastoriks. Aasta pärast laulatati ta Conrad Eduard Hesse tütre Karolinega, kes oli Aarne Vinkeli arvates ingel inimese kujul. Körber töötas 1846.–1875. aastani Anseküla pastorina ühtekokku 29 aastat. Ta korraldas oma koguduse elu, püüdis arendada rahvakooli, harrastas entusiastlikult koorilaulu, mis kõik tähendas olulist panust sõrulaste kultuuritaseme tõstmisse.



Eesti kultuuriloo lehekülgedel on ta end jäädvustanud ennekõike selle osaga oma tööst, mis ulatus üle Anseküla pastori ametikohustuste täitmise. Vaimuliku koorilaulu kõrval arendas ta ka ilmalikku koorilaulu, tuues selle esimesena laiema avalikkuse ette. Tema koor esines 2. juulil 1862 Kuressaare linnuses ja 21. mail 1863 toimus Sõrvemaa esimene laulupäev Massinõmmel. 1864. a ehitati Anseküla kirik tema algatusel ümber.



Juhan Aavik on rõhutanud, et Körberi poolt korraldatud koorilaulukontserte võib “pidada nendeks süütesädemeiks, millest hakkas aja jooksul leegitsema eesti laulupidude traditsioon”. Kui Körber soovis, et saarlastest saaks laulurahvas, siis tänapäeval on see eesmärk mitmekordselt ületatud – selleks on saanud kogu eesti rahvas.



1875. aastal asus Körber elama Kuressaarde ja rändas postihobusel läbi kogu Saaremaa kodu-uurimuslikku materjali kogudes. Tema kirjanduslik pärand sisaldab jutlusi, palveraamatuid, katekismuse, vaimulikke ja ilmalikke laule, mälestusi, ajaloolisi ja kodu-uurimuslikke töid. Ta on välja andnud 33 eestikeelset ja kolm saksakeelset tööd. Körberi katekismusest on tehtud koguni 58 kordustrükki. Ja kes ei teaks tema laule “Väike karjane”, “Kiigu, liigu, laevuke”, “Vaikne kena kohakene”.



Martin Körber suri 1893. aastal 76. eluaastal. 2006. aastal püstitati Martin Emil Körberi hauale mälestusrist, mille kujundajaks on kunstnik Gunnar Vares. Körberi abikaasa Karoline suri 93-aastasena Tartus ja lastetu tütar Agnes suri Tartu vanadekodus.



Martin Körberi elulugu on uurinud põhjalikult Aarne Vinkel raamatus ”Martin Körber, elutee ja -töö”.



Carl Nikolai von Nolcen (1830–1913)



35 aastat Pöide hingekarjasena töötanud ja samal ajal 26 aastat Jaani koguduse vikaari kohuseid täitnud Carl Nikolai von Nolcken sündis 1830. aastal Saaremaal Haeska mõisa rentniku peres 8. lapsena. Tartu ülikoolis õppis ta alguses ajalugu ja hiljem teoloogiat.



Ta puhkab Kudjapel suures krüpthauas. Haua juurde on asetatud kodu-uurija Urve Kirsi initsiatiivil väike plaat pastori ja keeleteadlase haua paremaks leidmiseks.



Nolcken õppis 1850.–1852. aastani Tartu ülikoolis ajalugu ja oli ateist, kuid kord lugenud ta läbi Johannese evangeeliumi 6. peatüki ja tunnetas ootamatult, et Kristuse ja Peetruse sõnades avaldub ülim armastus, millest ta tahtis osa saada. Ja nii pöörduski jumalaeitaja usule.



Eriti pikad olid ta jutlused ning sellepärast ühendati tema nimega jutuke õpetajast, kelle kuulajaskond aegamööda kirikust välja hiilinud.

Lõpuks asetanud köster kirikuvõtmed kantsli äärele ja palunud: “Õpetaja-härra , kui te valmis olete, siis pange kirikuuks ka ilusasti lukku.” Olgugi et tolleaegne köster seda juttu ei kinnitanud.



Nolcken oli tänulik, et talle on antud võimalus Jumala sõna kuulutada ja mõnikord unustanud ta õigel ajal järele jätta.



Nolcken tundis huvi ka eesti keele, kohaliku murde ja rahvaluule vastu. Ta oli üks esimesi, kes lõi eesti keele häälikute kolme välte märkimiseks kirjas oma süsteemi. Ta saatis ka Pöide köstri Carl Paulmeistri parimate Saksa mesinike juurde mesindust õppima. Tänu Paulmeistri mitmekordsetele reisidele Saksamaale said tarupuud Saaremaal tuntuks.



Carl Nikolai von Nolcken oli vallaline ja äärmiselt lühinägelik ja suri 1913. aastal täiesti pimedana. Nikolai von Nolckenist on oma mälestustes pikemalt kirjutanud tema kaasaegne, Valjala pastor Traugott Hann.



Õilme Salumäe tõlkes on see tekst ilmunud Saaremaa Muuseumi kaheaastaraamatus 1997–1998.



Neljapäeva, 25. mai õhtul pärast taevaminemispüha jumalateenistust koguneme kl 19.30 Laurentiuse kiriku parklas, et sõita koos Kudjape kalmistule, kus süütame küünlad endiste pastorite haudadel. Samas pühitsetakse Conrad Eduard Hesse uuendatud hauakivi. Autor: Anti Toplaan Neljapäev, 18. mai 2017.Sündis 1817 Võnnus talurahvasõbralikus haritlaste peres 9. lapsena. Oli juba noorena haiglane, kidur ja raskemeelne. Ta oli sinasõber loodusega – linnud, lilled jne. Tartu ülikoolis lõpetas ta teoloogia eriala ja 1842. aastal tuli Kuressaarde vend Juliuse juurde. 1845. a õnnistati ta Anseküla pastoriks. Aasta pärast laulatati ta Conrad Eduard Hesse tütre Karolinega, kes oli Aarne Vinkeli arvates ingel inimese kujul. Körber töötas 1846.–1875. aastani Anseküla pastorina ühtekokku 29 aastat. Ta korraldas oma koguduse elu, püüdis arendada rahvakooli, harrastas entusiastlikult koorilaulu, mis kõik tähendas olulist panust sõrulaste kultuuritaseme tõstmisse.Eesti kultuuriloo lehekülgedel on ta end jäädvustanud ennekõike selle osaga oma tööst, mis ulatus üle Anseküla pastori ametikohustuste täitmise. Vaimuliku koorilaulu kõrval arendas ta ka ilmalikku koorilaulu, tuues selle esimesena laiema avalikkuse ette. Tema koor esines 2. juulil 1862 Kuressaare linnuses ja 21. mail 1863 toimus Sõrvemaa esimene laulupäev Massinõmmel. 1864. a ehitati Anseküla kirik tema algatusel ümber.Juhan Aavik on rõhutanud, et Körberi poolt korraldatud koorilaulukontserte võib “pidada nendeks süütesädemeiks, millest hakkas aja jooksul leegitsema eesti laulupidude traditsioon”. Kui Körber soovis, et saarlastest saaks laulurahvas, siis tänapäeval on see eesmärk mitmekordselt ületatud – selleks on saanud kogu eesti rahvas.1875. aastal asus Körber elama Kuressaarde ja rändas postihobusel läbi kogu Saaremaa kodu-uurimuslikku materjali kogudes. Tema kirjanduslik pärand sisaldab jutlusi, palveraamatuid, katekismuse, vaimulikke ja ilmalikke laule, mälestusi, ajaloolisi ja kodu-uurimuslikke töid. Ta on välja andnud 33 eestikeelset ja kolm saksakeelset tööd. Körberi katekismusest on tehtud koguni 58 kordustrükki. Ja kes ei teaks tema laule “Väike karjane”, “Kiigu, liigu, laevuke”, “Vaikne kena kohakene”.Martin Körber suri 1893. aastal 76. eluaastal. 2006. aastal püstitati Martin Emil Körberi hauale mälestusrist, mille kujundajaks on kunstnik Gunnar Vares. Körberi abikaasa Karoline suri 93-aastasena Tartus ja lastetu tütar Agnes suri Tartu vanadekodus.Martin Körberi elulugu on uurinud põhjalikult Aarne Vinkel raamatus ”Martin Körber, elutee ja -töö”.35 aastat Pöide hingekarjasena töötanud ja samal ajal 26 aastat Jaani koguduse vikaari kohuseid täitnud Carl Nikolai von Nolcken sündis 1830. aastal Saaremaal Haeska mõisa rentniku peres 8. lapsena. Tartu ülikoolis õppis ta alguses ajalugu ja hiljem teoloogiat.Ta puhkab Kudjapel suures krüpthauas. Haua juurde on asetatud kodu-uurija Urve Kirsi initsiatiivil väike plaat pastori ja keeleteadlase haua paremaks leidmiseks.Nolcken õppis 1850.–1852. aastani Tartu ülikoolis ajalugu ja oli ateist, kuid kord lugenud ta läbi Johannese evangeeliumi 6. peatüki ja tunnetas ootamatult, et Kristuse ja Peetruse sõnades avaldub ülim armastus, millest ta tahtis osa saada. Ja nii pöörduski jumalaeitaja usule.Eriti pikad olid ta jutlused ning sellepärast ühendati tema nimega jutuke õpetajast, kelle kuulajaskond aegamööda kirikust välja hiilinud.Lõpuks asetanud köster kirikuvõtmed kantsli äärele ja palunud: “Õpetaja-härra , kui te valmis olete, siis pange kirikuuks ka ilusasti lukku.” Olgugi et tolleaegne köster seda juttu ei kinnitanud.Nolcken oli tänulik, et talle on antud võimalus Jumala sõna kuulutada ja mõnikord unustanud ta õigel ajal järele jätta.Nolcken tundis huvi ka eesti keele, kohaliku murde ja rahvaluule vastu. Ta oli üks esimesi, kes lõi eesti keele häälikute kolme välte märkimiseks kirjas oma süsteemi. Ta saatis ka Pöide köstri Carl Paulmeistri parimate Saksa mesinike juurde mesindust õppima. Tänu Paulmeistri mitmekordsetele reisidele Saksamaale said tarupuud Saaremaal tuntuks.Carl Nikolai von Nolcken oli vallaline ja äärmiselt lühinägelik ja suri 1913. aastal täiesti pimedana. Nikolai von Nolckenist on oma mälestustes pikemalt kirjutanud tema kaasaegne, Valjala pastor Traugott Hann.Õilme Salumäe tõlkes on see tekst ilmunud Saaremaa Muuseumi kaheaastaraamatus 1997–1998.Neljapäeva, 25. mai õhtul pärast taevaminemispüha jumalateenistust koguneme kl 19.30 Laurentiuse kiriku parklas, et sõita koos Kudjape kalmistule, kus süütame küünlad endiste pastorite haudadel. Samas pühitsetakse Conrad Eduard Hesse uuendatud hauakivi.

Veel artikleid samast teemast »