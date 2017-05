Kirik

Meenutame väärikaid vaimulikke

Neljapäev, 11. mai 2017.



Lehekuu viimasel nädalal tähistatakse Eesti Luterliku kiriku kui vaba rahvakiriku 100. aastapäeva Tartus toimuva kirikukongressiga. Selle raames süüdatakse küünlad linnade ja kihelkondade kalmistutel endiste luterlike vaimulike haudadel.



Kuressaare kalmistule on giid Riita Kase andmetel maetud vähemalt kuus endist Saaremaa vaimulikku. Nii sellel kui järgneval nädalal tutvustame lugejatele neid põgusalt.



Johan Renatus Kampmann (1748–1834)

on sündinud Saksamaal. Aastatel 1788–1800 on ta olnud Kuressaare Laurentiuse koguduse diakon ja linnakooli õpetaja ja rektor. 1800. kuni 1834. aastani olnud Kuressaare Laurentiuse koguduse ülemõpetaja ja alates 1822. aastast ühtlasi Saaremaa kirikuvalitsuse ehk konsistooriumi assessor. Seega oli Kampmann 46 aastat seotud Laurentiuse kogudusega. Kauaaegne vaimulik lahkus ajast igavikku 1834. aastal Kuressaares.



Johan Wilhelm Ludvig von Luce (1750–1842)

on sündinud Saksamaal ja õppinud mitmes ülikoolis teoloogiat. 1781. a tuli ta Saaremaale tööle koduõpetajaks ja on hiljem töötanud Püha koguduse pastorina. 1784. a abiellus ta Sandlast pärit neiuga, kes pärast lühikest abielu suri arstiabi puudumise tõttu. Sellest kurvast kogemusest kantuna astus Luce õppima Göttingeni ülikooli arstiteadust, mille lõpetas 1792. a.



J. W. L. Luce oli väga mitmekülgne mees. Naastes samal aastal arstina tagasi Saaremaale, tõi ta Göttingeni botaanikaaiast kaasa ka rabarberitaime. 1823. aastal on ta kirjutanud raamatu kasulikest taimedest. Arstina oli ta siinse maahaigla ehitamise initsiaator, olles selle juhataja ja hooldaja. Väga populaarseks sai rahva hulgas tema raamat “Tervise katekismuse raamat”. Seal ta annab nõu, toetudes rahvameditsiinile ja on tuline karskluse pooldaja. 1795. aastal tõsteti Luce tema teenete eest aadliseisusesse.



Luce oli rahvavalgustaja, rahvaluule koguja ja kodu-uurija. Ta tundis huvi maalinnade vastu ja huvitus Kaali järvest. Luce hindas kõrgelt eesti keele ilu, kutsudes rahvast eesti keelt omandama. Räägitakse, et kui Lucele tulid Saksamaalt külalised, luges ta neile eesti keeles Meie Isa palvet ja tal tuli seda mitu korda teha, sest oldi vaimustuses eesti keele ilust ja kõlast.



Põllumehena õpetas ta maad harima, propageeris mesilaste pidamist. Luce oli teadlasena 10 kodu- ja välismaise seltsi liige. Ta on kirjutanud üle 20 raamatu ja on läinud eesti kirjanduslukku. Ta oli Saaremaa patrioot ja valgustaja, kelles ühinesid ausus, hoolsus, heatahtlikkus ja sõbralikkus. Ta suri 1842. aastal.



Condrad Eduard Hesse (1796–1882)

Sündis Tartus 9-lapselises peres (kaks last olid lapsendatud) teise lapsena. Kaheaastasena õnnetult kukkudes sai ta puusast tõsiselt viga. Nõrgast tervisest tingituna sai Hesse kuni 12. eluaastani õpetust kodus, hiljem kreiskoolis ja gümnaasiumis. 1816. aastal asus õppima Tartu ülikooli teoloogiat, kus kuulas ka loenguid ajaloost ja kirjandusest. 1819. aastal pärast ülikooli lõpetamist asus Hesse tööle koduõpetajana. 1834. aastal sai Condrad Eduard kutse tulla Kuressaarde Laurentiuse koguduse ülemõpetajaks.



Tema puhul on hinnatud tema jõulist ja hingeminevat jutlustamisoskust. 1837. a sai Hessest Saaremaa konsistooriumi vaimulik kaasistuja, Saaremaa Piibliühingu juhtimine, töö hoolekande alal, toetuskassa ellukutsumine ja raha kogumine 1868. –1869. aasta näljahäda leevendamiseks ja ta pani aluse pühapäevakooli mõttele. Tema arvele tuleb panna ka Laurentiuse kiriku 1828. aasta tulekahjujärgse ehitustöö lõpuleviimine. 1871. a oli Hesse Saaremaa superintendendi kt ja juba järgmisest aastast täievoliline superintendent. 1860. aastast kandis Hesse kullast teeneteristi ja 1873. a autasustati teda Vladimiri 4. klassi ordeniga. Ta lahkus nendest ametitest 84 aasta vanusena, olles selleks ajaks töötanud kiriku juures 46 aastat.



Condrad Eduard oli Nobeli preemia laureaadi Hermann Hesse vanaonu ja Martin Körberi naiseisa.



Gideon Rinne (1861–1897)

1887–1888 oli Gideon pastori prooviaastatel Raplas, Karusel ja Ridalas, hiljem kolm aastat Kiievis adjunktpastor. Aastatel 1891–1897, seega seitse aastat Kuressaare koguduse diakon ning gümnaasiumis muusika ja usuõpetuse õpetaja.



