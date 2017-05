Kirik

Ühinenud Piibliseltside palvepäev Eestis

Neljapäev, 04. mai 2017.



“Jumal, sinule laulgu tänu rahvad, sinule laulgu tänu kõik rahvad!” Psalm 67:4



Piibliseltsid on tegutsenud juba üle 200 aasta. Ühinenud Piibliseltside tegevusse on haaratud ligi 150 rahvuslikku piibliseltsi, kes möödunud aastaga levitasid üle 400 miljoni Piibli või piibliosa. Pühakirja tervikuna saab lugeda ligi 5,2 miljardit inimest 648 keeles, Uut Testamenti 657 miljonit inimest 1432 keeles ja erinevaid piibliosi veel 1145 keeles.



Ühtekokku saab piiblitekste lugeda 3225 keeles. Eelmisel aastal said 61 rahvust emakeelse Pühakirja, nende hulgas 30 said selle esmakordselt. Praegu on käsil enam kui 400 piiblitõlkeprojekti. Siiski pole ligi 253 miljonile inimesele (3655 keelde) tõlgitud veel ühtegi piibliosa.



Eesti Piibliselts on koostöös Ühinenud Piibliseltsidega tegelenud aktiivselt Jumala Sõna tõlkimise, trükkimise ja levitamisega. Tänavu tähistame reformatsiooni 500 aasta juubelit. Reformatsioonile järgnenud sajanditel kasvas Pühakirja tõlkimine rahvuskeeltesse üle Euroopa, piibliseltside loomise järel aga üle kogu maailma. Tänu paljude toetajate abile



saab Eestis Piiblit lugeda trükitud tekstina, internetis (Piibel.net), mobiilis või audioversioonina. See annab üha suuremale hulgale inimestele võimaluse jõuda Jumala Sõna juurde. Hõimurahvaste Aeg on üle 10 aasta tegutsenud selle nimel, et ka meie sugulasrahvad võiksid lugeda Pühakirja ja teenida kogudustes Jumalat oma emakeeles.



Eesti Piibliselts koostöös Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikutega on vabariigi valitsuse toetusel alustanud ettevalmistusi uue piiblitõlke väljaandmiseks. Head piibliseltsi toetajad, loodame teie jätkuvale abile Piibli tõlkimisel ja levitamisel. Piiblitööd toetades on emakeelse Pühakirja lugejaid järgmisel aastal veelgi rohkem.



Jaan Bärenson,

