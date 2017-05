Kirik

Miks vägivald armastab vabadust?

Neljapäev, 04. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



SA Väärtustades Elu korraldab 8. mail Tallinnas Nordic Hotel Forumis perevägivallateemalise konverentsi.



Perevägivalla juhtumite arv Eestis on talumatult kõrge. Sotsiaalkindlustusameti statistika kohaselt pöördus mullu ohvriabi poole üle 6400 inimese. 68% neist olid perevägivalla ohvrid, 80% kannatanutest olid naissoost. Kuid spetsialistide sõnul on see vaid jäämäe tipp.



Vägivalda, sh vaimset vägivalda on meie ümber palju rohkem, kui kõrvalseisjad märkavad või see ametlikus statistikas kajastub. Kahjuks õigustavad perevägivalda ühiskonnas levinud müüdid – näiteks leitakse, et naine provotseerib meest oma virisemisega ning perevägivald on eelkõige elukaaslaste omavaheline asi. Aga kas ikka on?



Tänavusel emadepäeva konverentsil “Miks vägivald armastab vabadust?” uuritakse, miks ikkagi on Eestis lähisuhtevägivalda nii palju ja kuidas seda ennetada. Kuidas ohvrit paremini märgata? Kas vägivallatseja ise on võimeline muutuma? Samas tuuakse positiivseid näiteid, milline peaks olema terve ja turvaline paarisuhe.



Päeva moderaator on Hannes Hermaküla, avasõnad kirjanik Paul-Eerik Rummolt. Esinejad ja käsitletavad teemad on: olümpiavõitja Jaak Uudmäe teemaga “Mida teha, et elufookus käest ei läheks?”, kunstnik Kaido Ole “Miks vägivallast saab kunst?”, poliitik Hanno Pevkur “Miks me ei suuda luua vägivallata ühiskonda?”, SA Väärtustades Elu nõukogu liige Janek Mäggi “Miks me ei taha elada vägivallata?”, pereterapeut ja vaimulik Naatan Haamer “Kui suur probleem perevägivald Eestis on?”, kogemusnõustaja Immanuel Volkonski, endine narkosõltlane “Mis muudab inimesed vägivaldseks?”, psühhiaater-psühhoterapeut, SA Väärtustades Elu nõukogu liige Andres Sild “Kas Eesti pered on vaimselt terved?”.



Eesti Kirik Autor: MM Neljapäev, 04. mai 2017.Perevägivalla juhtumite arv Eestis on talumatult kõrge. Sotsiaalkindlustusameti statistika kohaselt pöördus mullu ohvriabi poole üle 6400 inimese. 68% neist olid perevägivalla ohvrid, 80% kannatanutest olid naissoost. Kuid spetsialistide sõnul on see vaid jäämäe tipp.Vägivalda, sh vaimset vägivalda on meie ümber palju rohkem, kui kõrvalseisjad märkavad või see ametlikus statistikas kajastub. Kahjuks õigustavad perevägivalda ühiskonnas levinud müüdid – näiteks leitakse, et naine provotseerib meest oma virisemisega ning perevägivald on eelkõige elukaaslaste omavaheline asi. Aga kas ikka on?Tänavusel emadepäeva konverentsil “Miks vägivald armastab vabadust?” uuritakse, miks ikkagi on Eestis lähisuhtevägivalda nii palju ja kuidas seda ennetada. Kuidas ohvrit paremini märgata? Kas vägivallatseja ise on võimeline muutuma? Samas tuuakse positiivseid näiteid, milline peaks olema terve ja turvaline paarisuhe.Päeva moderaator on Hannes Hermaküla, avasõnad kirjanik Paul-Eerik Rummolt. Esinejad ja käsitletavad teemad on: olümpiavõitja Jaak Uudmäe teemaga “Mida teha, et elufookus käest ei läheks?”, kunstnik Kaido Ole “Miks vägivallast saab kunst?”, poliitik Hanno Pevkur “Miks me ei suuda luua vägivallata ühiskonda?”, SA Väärtustades Elu nõukogu liige Janek Mäggi “Miks me ei taha elada vägivallata?”, pereterapeut ja vaimulik Naatan Haamer “Kui suur probleem perevägivald Eestis on?”, kogemusnõustaja Immanuel Volkonski, endine narkosõltlane “Mis muudab inimesed vägivaldseks?”, psühhiaater-psühhoterapeut, SA Väärtustades Elu nõukogu liige Andres Sild “Kas Eesti pered on vaimselt terved?”.Eesti Kirik

Veel artikleid samast teemast »