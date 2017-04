Kirik

Kirikukogu pidas oma praeguse koosseisu viimase istungi Saaremaal

Neljapäev, 27. aprill 2017.



Kirikukogu ehk teiste sõnadega kiriku parlament on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kõrgeim seadusandlik ja korraldav organ, mille liikmed on peapiiskop, piiskopid, kirikuvalitsuse liikmed, praostid ja praostkonda sinodite poolt valitud saadikud.



Kirikukogu korralised istungid toimuvad kaks korda aastas. Kevadistungijärku peetakse tavapäraselt väljaspool Tallinna. EELK 100-aastase ajaloo jooksul toimus 25. aprillil kirikukogu istung esmakordselt Saaremaal.



Sündmus algas Laurentiuse kirikus kell 10.45 peetud jumalateenistusega, millega tähistati evangelist Markuse päeva. Piiskop Joel Luhamets juhtis sajakonna kirikulise tähelepanu sellele, et vaatamata keerulistele olukordadele või kiriku jaoks raskele ajale on meil alati võimalus ja eesõigus kuulutada Kristuse evangeeliumi.



Jumalateenistusel ja sellele järgneval kirikukogu istungil osales ka Läti peapiiskop Janis Vanags koos Riia peapiiskopkonna kapiitli liikmetega, kelle hulka kuuluvad peapiiskopi kõrval toompraost ja piiskopkonna praostid. Külalised viibisid oma Eesti-visiidi raames Saaremaal EELK Kirikuvalitsuse kutsel. Janis Vanagsi sõnul on ta Saaremaad külastanud viimati koolipõlves, ajal, mil ta ei kuulunud veel kirikusse.



Pärast kosutavad lõunat Kuressaare ametikooli restoranis kohtusid sinodisaadikud koos külalistega raekojas linnapea ja Saaremaa omavalitsusliidu juhi Madis Kallasega, kes tutvustas Saaremaa haldusreformi sõlmküsimusi ning toimus arutelu koguduste ja omavalitsuste koostöö teemal.

EELK Kuressaare koguduse majas toimunud Kirikukogu istungil pidas peapiiskop ettekande kiriku eelmise aasta tegevusest. Urmas Viilma alustas tsitaadiga Uku Masingult, kes omas ajas tõdes, et mida tähtsusetumaks muutub ühiskonnas Kristus, seda kristlikumaks peavad saama kristlased. See on paljuski osutunud tõeks ka kaasaegses ühiskonnas.



Kogudustes on olnud languses need arvud, mis on otseselt seotud kiriklike talituste või annetajaliikmete arvuga, aga tõusmas kõikide kirikusse kuuluvate inimeste, kirikut külastajate ja vabatahtlike hulk. Suuremates linnakogudustes korraldatakse palju ebatraditsioonilisi sündmusi, mis näitab koguduste soovi kõnetada rohkem neid inimesi, kes ei ole harjunud osalema koguduste tavapärases jumalateenistuslikus elus.



Statistiliselt osales möödunud aastal jumalateenistustel keskmiselt kahe väikese koguduse jagu inimesi enam kui 2015. aastal.



Peapiiskopi sõnul teevad inimesed jumalateenistustel käies sageli oma otsuseid selle järgi, milline on nende varasem kogemus ja ootus jutlusele ja jutlustajale. Ühiskonnas on märgata suuremat huvi kiriku ja vaimulike teemade vastu, mis kajastub sageli ka erinevates meediaväljaannetes. Koguduste ja kristliku õpetuse avalikus ruumis nähtavaks olemine ei ole samas kõigile meelepärane, vaid selles näevad mõned arvamuse avaldajad ohtu ilmalikule ühiskonnale.



Kuna Kuressaares peeti selle kirikukogu koosseisu viimast istungit, avaldas peapiiskop tänu kirikuvalitsuse liikmetele, piiskoppidele ja kirikukogu saadikutele. Möödunud aastal külastas kirikujuht neid vaimulikke, kes teevad kogudustes oma tavapärast tööd, aga ei kanna kirikus mõnd silmapaistvat ametit. Sellistel töövarjuks olemise päevadel räägiti nii rõõmudest kui raskustest ja oma siiruses olid need külastused mõlemale poolele väga paljuandvad. Nii tuksub kiriku süda õiges rütmis ennekõike kogudustes oma ustavate hingekarjaste kui Issanda majapidajate kaudu. Peapiiskop soovis tänada kõiki kiriku vaimulikke, kes nõnda kiriku põldu künnavad.



Politseikaplan Tõnis Kark andis kirikukogu saadikutele ülevaate kavast, kuidas paremini ennetada perevägivalla ilminguid. Politsei- ja piirivalveameti algatusel kutsutakse ellu laiem teavituskampaania, kuhu kaasatakse ka kiriku, Kaitseliidu, päästeameti ja prokuratuuri esindajaid, selle eesmärk on öelda, et perevägivald ei ole OK.



Nii võib juba alanud aastal erinevates kirikutes näha sellel teemal kõnelemas politseikaplaneid, et koguduseliikmete kaudu võiks see sõnum jõuda ka paljudesse kodudesse ja me märkaksime probleeme juba siis, kui need alles tekivad.



Kuressaares peetud kirikukogul toimus ka märgilise tähendusega sündmus, kus Välis-Eesti piiskopkonna Rootsi kogudused avaldasid soovi astuda Kodu-Eesti kiriku liikmeks ja moodustada seeläbi Rootsi diasporaa praostkonna. Endine Välis-Eesti piiskop Konrad Veem võrdles 1956. aastal kirikut kolmeharulise puuga, millest üks haru on Siberis, üks ajaloolisel kodumaal ja üks vabas ühiskonnas. Toona sai vabades oludes areneda üksnes viimane.



Nii jõuti Kuressaares tagasi algusesse, kus ühel häälel võeti vastu otsus Välis-Eesti koguduse taasliitumisest Kodu-Eesti kirikuga. Rootsi praostkonna praost Ingo Tiit Jaagu tänas kohaletulnuid toetuse eest. Vastliitunud kogudusi tervitati omakorda tugeva aplausiga.



Kirikujuhi sõnul seisavad sellised liitumised peatselt ees ka teistes Välis-Eesti kiriku tegevuse asukohariikides. Omaette praostkonna saavad moodustada aga need piirkonnad, kuhu kuulub vähemalt kolm kogudust. Seeläbi kasvab juba sügisel Rootsi praostkonna arvel ka uue kirikukogu liikmete arv.



Oma lõppsõnas võrdles peapiiskop emer Andres Põder kirikuelu saabunud kevadega, mil me ei suuda kuidagi ära oodata suvesooja saabumist.

