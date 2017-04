Kirik

Kirikuteated

Neljapäev, 20. aprill 2017.



Luterlikud kirikud



Jämaja

23.IV kl 11 – sõnajumalateenistus kiriku käärkambris. Jutlustab Eve Mägi.

Kaarma

22.IV kl 10 – NB! Kutsume kõiki Kaarma kiriku juurde talgutele (lehtede riisumine, talvise risu koristamine, võsa ja väikeste puude lõikamine jms). Meestel palutakse võimalusel kaasa võtta mootorsaag, naistel reha. Hea, kui on töökindad ja loomulikult hea tuju. Lõunaks pakutakse talgusuppi. Oodatud on kõik, kel Kaarma kirik armas.

23.IV kl 15 – jumalateenistus armulauaga talvekirikus. Teenib Hannes Nelis.

Kihelkonna

23.IV kl 10 – hommikupalvus pastoraadis.

23.IV kl 11 – jumalateenistus kirikus.

Kuressaare

20.IV kl 16 – raamaturing koguduse majas.

20.IV kl 18 – piiblitund koguduse majas.

21.IV kl 16 – noortetund koguduse majas.

22.IV kl 11 – laste pühapäevakool koguduse majas.

23.IV kl 11 – jumalateenistus armulauaga.

23.IV kl 15 – Usk ja Valgus koguduse majas.

24.IV kl 18 – leinaring koguduse majas.

25.IV kl 10–18 – avab EELK Kuressaare koguduse majas üheks päevaks uksed Tartu Pauluse koguduse raamatupoe müügilett. Saadaval suures valikus vaimulikku kirjandust ja tarvikuid.

25.IV kl 10.45 – EELK kirikukogu avajumalateenistus kirikus, jutlustab peapiiskop Urmas Viilma, osalevad EELK piiskopid ja vaimulikud.

25.IV kl 18 – naiste- ja meesteosadus koguduse majas.

27.IV kl 18 – piiblitund koguduse majas.

Kärla

23.IV kl 13 – jumalateenistus kirikus.

Muhu

23.IV kl 10 – jumalateenistus armulauaga Muhu hooldekeskuses. Teenib Hannes Nelis.

Orissaare

23.IV kl 13.30 – missa.

Püha

22.IV kl 10 – kiriku ümbruse koristustalgud. Kaasa rehad ja töökindad!

23.IV kl 15 – jumalateenistus armulauaga talvekirikus. Veteranipäev. Kohvilaud.

24.IV kl 19 – koguduse kool pastoraadis.

Valjala

23.IV kl 12.30 – jumalateenistus armulauaga talvekirikus. Teenib Hannes Nelis.



EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIK



Kuressaare

22.IV kl 17 – koguöine teenistus.

23.IV kl 10 – liturgia. Apostel Tooma pühapäev.

Mustjala

29.IV kl 10.30 – liturgia.

Levala

29.IV kl 10 – jumalik liturgia.

Leisi

30.IV kl 10 – salvitoojate naise pühapäeva liturgia.

Laimjala

6.V kl 10 – talgupäev, kiriku ümbruse korrastamine.



KURESSAARE SIIONI KIRIK



Tallinna 45

21.IV kl 19 – noorteõhtu.

21.-22.IV EKB Liidu aastakonverents Tallinnas.

23.IV kl 11 – jumalateenistuse sisustavad noored. Pühapäevakool ja lastejutlus.

23.IV kl 13.15 – ristimiskool.

26.IV kl 10 – palvehommik.



METODISTI KIRIK



Kuressaare

21.IV kl 17 – palvetund.

21.IV kl 19 – osadusõhtu.

23.IV kl 13 – jumalateenistus.

Reeküla

21.IV kl 19 – palve- ja piibliosadus.

23.IV kl 11 – jumalateenistus.

23.IV kl 11 – pühapäevakool.



NELIKAARE KIRIK



Kaare 6

21.IV kl 19 – palveõhtu, kl 19 – noortekas.

23.IV kl 10 – tervituskohv, 10.15 palvehommik, kl 11 – koguduse 26. aastapäeva jumalateenistus: jutlustab Eve Juurik, kl 11 lasteteenistus, samal ajal väikelastehoid kohvikus. Kl 15 – ALFA kursus. Kl 17.30 – teenistus Lääne-Saare hooldekodus ja kl 18.30 Kuressaare haiglas.



ORISSAARE KRISTLIK VABAKOGUDUS



Kuivastu mnt 14

23.IV kl 10 – jumalateenistus.

24.IV kl 19 – palveosadus.

27.IV kl 19 – piiblitund.



SEITSMENDA PÄEVA ADVENTISTIDE KOGUDUS



Uus tn 45

21.IV kl 19 – osaduskoosolek.

22.IV kl 11 – piiblitund.

22.IV kl 12 – jumalateenistus.



PALVEKLIINIK



Igal esmaspäeval kl 19–20.30 Tallinna 29 (sissepääs hoovi poolt)



UUSAPOSTLIK KIRIK



