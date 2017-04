Kirik

Kas me oleme Jumala jaoks alati esikohal?

Neljapäev, 20. aprill 2017.



Autor: Anti Toplaan Neljapäev, 20. aprill 2017. Skulptuur "Jumala käed". FOTO: Heljo Noogen Küllap oleme kuulnud selliseid tuntud ütlemisi nagu "kõik pole kuld, mis hiilgab" või "tähtis pole võit, vaid osavõtt".



Nendes mõtteterades peegelduvad paljude inimeste ja erinevate põlvkondade kogemused sellest, kuidas kõik, mida me silmaga näeme, ei ole alati piisav mingile olukorrale või konkreetsele inimesele lõpliku hinnangu andmiseks.



Kui keegi jätab väliselt hea mulje või tema tegevus tundub edukas, võib see tema enda jaoks olla omaette eesmärk, kuid inimeselt võiks eeldada siiski midagi enamat kui edukust ja välist sära. Spordivõistlustel hinnatakse tavaliselt kiirust, kõrgust või kaugust ehk nagu sportlased ise sageli ütlevad, ei ole ükski koht peale esikoha väärtuslik. See ei ole siiski ainus põhjus, miks keegi mingi spordialaga tegeleb.



On ilmne, et lisaks füüsilisele võimekusele on tõeliselt suurte spordimeeste ja –naiste juures oluline ka ausus ja vajadusel mitte ainult võistkonnakaaslase, vaid ka vastase aitamine. See osutub mingil hetkel isegi olulisemaks kui iga hinna eest oma tulemuse n-ö ärategemine.



Kust leida suurt usku?



Jeesus räägib tähendamissõna sinepiivakesest ja võrdleb sellega taevariiki. “See on küll väikseim kõigist seemneist, ent kui taim kasvab, siis on see suurim aias ja saab puuks, nii et taeva linnud tulevad ja pesitsevad selle okstel.” (Mt 13:32).



Kõrge puu Jumala aias on näide sellest, kuidas Tema õnnistusega saab väikesest suur. Jumala koja ehitamine algab vähesest, aga lõpuks viib see välja suure hoone valmimiseni. Jeesusel oli alguses vaid kaksteist jüngrit, aga neile anti suur ülesanne minna kuulutama evangeeliumi kogu loodule. Meil ei pea olema suur usk, vaid me saame uskuda suurde Jumalasse, kes teeb väiksest suure ja viimasest esimese.



Keda Jumal oma riigi tööle kutsub?



Piiblist saame teada, et inimene näeb seda, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis on südames (1Sm 16:7b). Kui Issand kahetses, et ta oli lasknud võida Iisraeli esimeseks kuningaks Sauli, valis ta kuningaks petlemlase Iisai kõige noorema poja.



Vaatamata sellele, et Jumal oli Taaveti valinud, ei saanud too kaugeltki kohe tõusta rahva etteotsa. Kuna Issanda Vaim tuli alates sellest päevast Taaveti peale, oli ta valmis väljakutse vastu võtma.



See, keda Jumal oma tööle kutsub või esile tõstab, on üksnes Tema enda suveräänne otsus.



Kui näeme mõnda inimest, keda peame oma eeskujuks, käimas Jumala Vaimus ja õnnistuses, ei ole see sündinud kuidagi ootamatult, vaid on saanud alguse selle inimese kutsumisega siis, kui teda teadsid vaid vähesed.



Kes saab taevas Jumalalt suurema palga?



Kui Jumal kutsub meid juba noores eas, on see Tema eriline hoidmine, sest Jumalat tundes saame vältida vigu, mida oleksime tõenäoliselt teinud siis, kui oleksime saanud Jumala lapseks vanemas eas.



See, et Issand kutsub paljusid ka teisel või kolmandal korral küpsemas eas või koguni kõrges vanuses, ei mõjuta Jumalalt meile määratava osa suurust.

Jumal võib anda igaühele sama tasu, ükskõik, kas oled Tema viinamäel suurema osa päevast või ainult viimased tunnid (Mt 20:1-16).



Juhul kui võiksime viinamäe tööliste ühte tööpäeva võrrelda kogu inimese eluea pikkusega, on oluline vahe, kas sa saad käia Jumala juhtimisel ja Tema armus teadlikult suurema osa elust või ainult oma eluõhtul, teades, et oleksid võinud seda teha palju varem. Lõpuks võib aga nii üks kui teine olla õnnelik, et Jumal on ta valinud.



