Kirik

Moosese imeteod

Neljapäev, 02. veebruar 2017.



Arvatavasti u 16. saj eKr sattus osa heebrealasi – iisraellased – Egiptusesse ja tõenäoliselt 13.–12. saj eKr lahkusid nad Moosese juhtimisel Egiptuse vangipõlvest.



Piiblikriitikud ja teadlased võtsid vaatluse alla Moosese poolt kordasaadetud imeteod. Teame, et Mooses elas maapaos Siinai poolsaarel nelikümmend aastat ja õppis midjanlastelt, kuidas karmides tingimustes ellu jääda.



Hiljem, Egiptusest väljarändamise ajal kasutas ta õpitut oskuslikult. Ei ole välistatud, et Mooses ise esitas oma tegusid imedena, et süvendada ebausklike israeliitide sõnakuulelikkust. Näiteks jutustas ta neile, kuidas Jahve oli rääkinud temaga läbi põleva põõsa, mis ei põlenud ära.



Tänapäeval me teame, et selle põõsa nimi on diktamnus e Moosese põõsas. See taim eritab lendlevat eeterlikku õli, mis päikese käes süttib. Selle taime näidiseid on toodud ka mujale Euroopasse, kus nad päikesepaistelistel päevadel “põlevad”.



Piibel jutustab ka, et Mooses lõi Hoorebi mäe jalamil kepiga vastu kaljut ja otsekohe purskas sellest allikas. Ta oli midjanlastelt õppinud, et hoolimata pikaajalisest põuast leidub mägede jalamitel õhukese liiva- ja lubjakihi all vihmavett. Vaja ainult koorik purustada, et jõuda veeni.



Teatavasti viis Mooses Egiptusest välja kuussada tuhat meest, arvestamata naisi ja lapsi. Teadlaste arvates on välistatud, et Siinai poolsaare oaasid võisid toita sellist hulka inimesi (koos naiste ja lastega ca 2 mln).



Piibli järgi mahtusid nad kõik ühte laagrisse. Näitlikult pidi põgenike laager võtma oma alla nelja-viie Tallinna linna suuruse maa-ala. See inimhulk pidi arvestuse kohaselt moodustama rännakul kahekümne kilomeetri pikkuse ja kolme kilomeetri laiuse kolonni.



Kust on võetud see hirmsuur arv? Mõned teadlased arvavad, et Piibli redigeerijad tegid lihtsalt vea ja relvastatud mehi oli ainult kuus tuhat, mis koos naiste ja lastega annaks kokku kakskümmend viis tuhat inimest. Kuid israeliidid pidid olema suutelised nende jõududega vallutama Jordani-taguse ala ja Kaanani. Arvatakse ka, et neljakümne kõrbes veedetud aasta jooksul ühinesid israeliidid mõne sugulasrahvaga.



Eelpool toodud viimased kaks lõiku on küllaltki hüpoteetilised, seepärast jäägu nende tõepärasus lugeja otsustada. Meil jääb üle vaid imetleda Moosese aja inimeste kangelaslikkust ja suutlikkust.



