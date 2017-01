Kirik

Küünlapäevapalvus kutsub peatuma

Neljapäev, 26. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Helle Kahm Neljapäev, 26. jaanuar 2017. Veebruarikuu 2. päeval tähistab kristlik kirik väikeste kirikupühade hulka kuuluvat küünlapäeva ehk Issanda templissetoomise püha. Idakirikus on see seotud Kristuse esimese templisse viimisega, läänekirikus tuntud kui Maarja puhastamise päev 40 päeva pärast Kristuse sündi.



Püha tähistamine algas 4. sajandil Bütsantsis ja 7. sajandil Roomas. 11. sajandist on teada sel päeval altari ees küünalde pühitsemisest, mis hakkas kiirelt levima ning jäigi päeva tunnuseks.



Luuka evangeeliumis (Lk 2:22–38) kirjeldatakse, kuidas Jeesuse vanemad viisid ta 40 päeva pärast sündi Jeruusalemma templisse. Legendi järgi süttinud Jeesus lapse templisse sisenedes seal küünlaid ja kuna Siimeon nimetas Jeesust valguseks paganaile, hakatud püha alates keskajast nimetama küünlapäevaks, ka küünlamaarjapäevaks.



Sellel päeval pühitseti ja mõnel pool pühitsetakse siiamaani kirikuis aasta jooksul kasutatavad küünlad. Küünlapäev lõpetab jõulusündmustega seotud perioodi kirikuaastas.



Meie rahvakalendris on päev tuntud talvepoolituspühana, mil talve selgroog murtakse ja talve süda lüüakse katki.



Kuressaare Laurentiuse kirik ootab küünlapäeval palvusele inimesi, kes pidevas rutus ja ilmakäras hetkeks peatuda soovivad, oma igavikuteele lahkunud inimesi soovivad mälestada ja lootuse auks küünla süüdata. Saagu sellest süüdatud küünlast lepitus möödunuga ja sümbol valguse auks.





Küünlapäeva õhtupalvus Kuressaare Laurentiuse kirikus

Neljapäeval, 2. veebruaril kell 18

Sõna ja mõtisklus – Anti Toplaan, Tiina Ool

Mälestusküünalde süütamine

Palve – Helle Kahm Püha tähistamine algas 4. sajandil Bütsantsis ja 7. sajandil Roomas. 11. sajandist on teada sel päeval altari ees küünalde pühitsemisest, mis hakkas kiirelt levima ning jäigi päeva tunnuseks.Luuka evangeeliumis (Lk 2:22–38) kirjeldatakse, kuidas Jeesuse vanemad viisid ta 40 päeva pärast sündi Jeruusalemma templisse. Legendi järgi süttinud Jeesus lapse templisse sisenedes seal küünlaid ja kuna Siimeon nimetas Jeesust valguseks paganaile, hakatud püha alates keskajast nimetama küünlapäevaks, ka küünlamaarjapäevaks.Sellel päeval pühitseti ja mõnel pool pühitsetakse siiamaani kirikuis aasta jooksul kasutatavad küünlad. Küünlapäev lõpetab jõulusündmustega seotud perioodi kirikuaastas.Meie rahvakalendris on päev tuntud talvepoolituspühana, mil talve selgroog murtakse ja talve süda lüüakse katki.Kuressaare Laurentiuse kirik ootab küünlapäeval palvusele inimesi, kes pidevas rutus ja ilmakäras hetkeks peatuda soovivad, oma igavikuteele lahkunud inimesi soovivad mälestada ja lootuse auks küünla süüdata. Saagu sellest süüdatud küünlast lepitus möödunuga ja sümbol valguse auks.Neljapäeval, 2. veebruaril kell 18Sõna ja mõtisklus – Anti Toplaan, Tiina OolMälestusküünalde süütaminePalve – Helle Kahm

Veel artikleid samast teemast »