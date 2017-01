Kirik

Alfa – avatud võimalus

Neljapäev, 26. jaanuar 2017.



Aeg-ajalt saabub minu e-postkasti kiri noortelt inimestelt sooviga saada laulatatud Siioni kirikus.



Küsitakse, mis on meie tingimused. Esimene ja kõige lihtsam on – usk Jumalasse. Kui isegi sellele vastamisega on raskusi, soovitan tulla Alfa kursusele. Kristlikest väärtustest, mis peaksid olema aluseks, et tõepoolest ehitada üles üks vankumatu abieluliit, sellel kursusel just räägitaksegi. Mitmed paarid on seda rõõmsalt kasutanud ja avastanud enda jaoks sügavama suhte Jumalaga.



Alfa kursus on muidugi mõeldud mitte ainult noortele, vaid ka vanematele. Väärikate ülikool Kuressaares on erakordselt populaarne. Idee elukestvast õppimisest on hakanud meeldima ja see on kiiduväärt.



Õppida Alfa kaudu tundma kristlust võiks olla üheks kenaks lisavõimaluseks keset talve. Kursuse lõpetamine ei tähenda liitumist kogudusega, kuigi annab piisavalt eeldusi, et soovi korral astuda selleks vajalikke samme.



Paljudel keskealistel on “tuli takus” ja mis kursusel käimisest sa räägid, kui isegi teatrisse ei jõua. Kui kellelgi on siiski tekkinud ajaline tühimik, tasuks seda kasutada. Mõnikord võtab haigus rajalt maha – kas selleks, et elu üle järele mõelda?



Praegune peaminister on läbinud just Alfa kursuse Oleviste kiriku juures ning päris kindlasti tõuseb sellest abi mõne eetiliselt keeruka valiku tegemisel.



Me alustame 29. jaanuaril kell 14 Siioni kiriku kohvikusaalis. Liituda võib ka nädal-kaks hiljem.



