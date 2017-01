Kirik

Veebruaris toimuvad EELK Kuressaare ja Püha koguduse nõukogu valimised

Neljapäev, 19. jaanuar 2017.



EELK kogudustes toimuvad koguduse juhtorganite ehk nõukogu ja juhatuse valimised kord nelja aasta jooksul. Kuressaare koguduse senine juhatus ja nõukogu otsustas vahetult enne advendiaja algust, et koguduse hääleõiguslike liikmete ehk täiskogu koosolek uue nõukogu valimiseks viiakse läbi 19.–26. veebruarini.



Püha koguduse nõukogu valimised toimuvad ajavahemikus 12.–19. veebruar.

Nädalane valimisperiood võimaldab koguduse liikmetel oma valimisõigust kasutada kirikus toimuva jumalateenistuse järel või nädala sees koguduse kantseleis (Kauba tn 5 hoovimajas). Nendel, kes ei saa tervislikel põhjustel valima tulla, on võimalik tellida valimiskast koju, andes sellest soovist teada koguduse telefonil 45 36 560.



Kuressaare koguduse nõukogu on väljendanud soovi, et uus nõukogu jätkaks 15-liikmelisena. Ameti poolest kuuluvad nõukogusse koguduse õpetaja ja abiõpetaja. Koguduse nõukogu liikme kandidaatide nimekirjaga on võimalik tutvuda kaks nädalat enne valimiste algust ehk alates 5. veebruarist (Püha koguduses alates 29. jaanuarist) kirikus, koguduse majas ja koguduse kodulehel www.eelk.ee/~eelk93/ Igal koguduse täiskogu liikmel on valimistel viis häält, mis tähendab, et ta saab anda oma toetuse viie ülesseatud kandidaadi heaks.



Koguduse nõukogu valimistel saab osaleda vähemalt 18-aastane konfirmeeritud koguduseliige, kes samas või mõnes teises EELK koguduses on eelmisel või jooksval kalendriaastal käinud armulaual ning tasunud liikmemaksu või teinud liikmeannetuse. Oma hääleõigust saab vajadusel kontrollida koguduse kantseleis kohapeal, telefoni teel või esitades vastava järelepärimise koguduse elektronposti aadressile kuressaare@eelk.ee Koguduse kantselei on avatud E–N 10–17 ja R 10–15.



Püha koguduse kohta saab infot e-posti aadressil puha@eelk.ee või telefonidel 45 95 624; 51 07 099. Kantselei on avatud K 10–15; P jumalateenistuse eel ja järel.



Kui koguduse liikmel ei ole mingil põhjusel kehtivat hääleõigust, on seda võimalik taastada veel ka kirikus kahel järjestikusel valimisteaegsel pühapäeval.

Koguduse nõukogu ülesanded on:

1. Olla koguduse vaimulikele toeks koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel ja edendada koguduse tegevust.

2. Koguduse juhatuse liikmete ning sinodisaadikute ja nende asendusliikmete valimine ja ennetähtaegne tagasikutsumine.

3. Järelevalve koguduse majandustegevuse ja raamatupidamise üle.

4. Koguduse majandusaasta aruande kinnitamine ja eelarve vastuvõtmine.

5. Koguduseliikmete maksude kinnitamine.

6. Muud kirikuseaduses ette nähtud ülesanded ja kohustused.



Koguduse nõukogu nimel

Anti Toplaan,

