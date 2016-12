Kirik

Kirikuteated

Neljapäev, 29. detsember 2016.



Luterlikud kirikud



Anseküla

6.I kl 15 – kolmekuningapäeva jumalateenistus Tiirimetsa kirikus.

6.I kl 16.30 – osadusõhtu Lõmala sadamahoones.

Jämaja

1.I kl 13 – jumalateenistus Jämaja kirikus.

8.I kl 11 – jumalateenistus Jämaja kiriku käärkambris.

Kaarma

1.I kl 15 – jumalateenistus armulauaga pastoraadis.

Karja

31.XII kl 17 – vana-aastaõhtu missa.

Kihelkonna

31.XII kl 17 – vana-aastaõhtu jumalateenistus kirikus armulauaga.

31.XII kl 23.40 – aasta ärasaatmispalvus.

1.I kl 0.20 – uusaasta vastuvõtmise palvus kirikus.

1.I kl 0.30 – kirikus musitseerib naabervalla saxineiu, laulja ja helilooja Pille-Rite Rei. Saame tema pilli saatel laulda ka koos “Püha ööd” ning süüdata küünla oma uusaasta palvesoovidega.

1.I kl 11 – jumalateenistus kirikus.

Kuressaare

kuressaare@eelk.ee www.eelk.ee/kuressaare

29.XII kl 18 – Rita Loeli mälestuskontsert kirikus, esinevad Laine Sepa õpilased.

30.XII kl 19 – Maarja-Liis Ilusa ja Karl-Erik Taukari kontsert kirikus “Jõulutähed” (piletitega).

31.XII kl 18 – vana-aastaõhtu jumalateenistus armulauaga, teenib õp Anti Toplaan.

1.I kl 11 – uusaasta jumalateenistus armulauaga. Teenib õp Anti Toplaan.

Kärla

31.XII kl 13 – vana-aastaõhtu jumalateenistus kirikus armulauaga, laulab koguduse naiskoor. Seejärel alustame kirikus uue koguduse nõukogu valimisega.

Muhu

1.I kl 10 – jumalateenistus armulauaga (Muhu hooldekeskuses).

Mustjala

31.XII kl 15 – vana-aastaõhtu jumalateenistus kirikus armulauaga.

Püha

31.XII kl 15 – jumalateenistus armulauaga kirikus.

Valjala

1.I kl 12.30 – jumalateenistus armulauaga (pastoraadis).



EESTI APOSTLIK-ÕIGEUSU KIRIK



Kuressaare

31.XII kl 17 – vana-aastaõhtu teenistus.

1.I kl 10 – liturgia.

Kontakt: preester Roman Tõnisson, tel 5349 2534, roman@eoc.ee

Tornimäe

31.XII kl 23.45 – tänupalvus.

Metsküla

31.XII kl 14 – vana-aastaõhtu palveteenistus.



KURESSAARE SIIONI KIRIK



Tallinna 45

Noortekonverentsi “Julge särada!” avatud üritused:

29.XII kl 20 – kontsert Pu´r Mu`dd.

30.XII kl 18 – noorteõhtu. Külas Gunnar Kotiesen &Co.

31.XII kl 21 – noorte aastavahetus – Juhan & Co (piletiga).

1.I kl 11 – uusaasta jumalateenistus Tr:u Bänd ja “Julge särada!” noortekonverentsil osalenute tunnistused. Kõneleb Margus Mäemets.



METODISTI KIRIK



Kuressaare

30.XII kl 17 – palvetund.

30.XII kl 19 – evangeelne osadusõhtu.

1.I kl 13 – jumalateenistus.

Reeküla

1.I kl 11 – jumalateenistus.



KURESSAARE KRISTLIK NELIPÜHI KIRIK – NELIKAARE KIRIK



Kaare 6

30.XII kl 19 – palveõhtu.

1.I kl 10 – tervituskohv, 10.15 palvehommik, kl 11 – jumalateenistus, sõnumid juhatuse vendadelt, samal ajal väikelastehoid kohvikus.



ORISSAARE KRISTLIK VABAKOGUDUS



Kuivastu mnt 14

1.I kl 10 – jumalateenistus.

2.I kl 19 – palveosadus.

5.I kl 19 – piiblitund.



SEITSMENDA PÄEVA ADVENTISTIDE KOGUDUS



Uus tn 45

30.XII kl 19 – osaduskoosolek.

31.XII kl 11 – piiblitund.

