Kirik

Meie aeg on Issanda kätes…

Neljapäev, 29. detsember 2016.



“Issand hoiab sind kõige kurja eest, Tema hoiab sinu hinge. Issand hoiab su minemist ja su tulemist nüüd ja igavesti.” /Ps 121:7-8/



On seletamatuid asju, mis muudavad meid ja meie elu. Neid eos märgata ei ole otsekui võimalik, aga ometi sa tead ja tunned, et eesolev määramatus peidab endas võimalusi, mis silmaga nähtamatutena mingil hetkel tõeks saavad. Edasi saad minna vaid usalduses, et sinu kulg sind edasi kannab. Meil on oma elu ja oma saatus, igal erinev…



Küll tahaks vahel kiigata tuleviku suunas, et näha, mis toimuma hakkab. Ühes südamlikus ja mõtlikus laulus on järgmised sõnad: “Ütle, kas elu ei ole siis laev, sinu enese südame meres. Leida õiget seal suunda, kas pole see vaev, kui teemärgid pole sul veres.”



Küll usun, et me kõik otsime oma ellu kindlaid teemärke, millele toetuda, mida usaldada ja mille abil edasi minna. Elu on antud elamiseks ja inimene peab oma tegude juures ka rõõmus olema.



Vana Testamendi laulik ütleb: “Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim! See meie süda on alati millegagi täidetud. Südamesse mahuvad kõrvuti rõõmud ja mured, kiusatused ja kahtlused, armastus ja kurbus, õnn ja lootus ja palju muudki. Ehk ta on küll mõõtudelt väike, võib ta olla tunnetelt suur ja avar.



Autor: Katrin Keso-Vares

