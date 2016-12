Kirik

Õpetaja Toomas Paul – 55 aastat ordinatsioonist

Neljapäev, 29. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



20. detsembril 2016 täitus EELK emeriitvaimulikul, piiblitõlkijal ja teoloogil dr Toomas Paulil 55 aastat ordinatsioonist. Kaunist aastapäeva tähistati 21. detsembril Tallinna Jaani kirikus, kus Toomas Paul mõtiskles päevasel hardushetkel Maarja ja Marta loo üle.



Vaatamata kõige kiiremale jõulupühadeks ettevalmistamise ajale oli kirikusse tulnud hulganisti kuulajaid. Pärast kontsertmõtisklust pidas praost Jaan Tammsalu kohvilaua taga südamliku tänukõne, tänades õp Toomas Pauli 30 aasta pikkuse koostöö eest Tallinna Jaani kogudusega.



“See on olnud meile suureks õnnistuseks ja me väga soovime, et see koostöö jätkuks,” kinnitas Jaan Tammsalu.



Õp Toomas Paul (s 1939) on teeninud Ridala, Lihula, Martna, Valjala, Püha, Mustjala, Karja, Saaremaa Jaani, Tallinna Jaani ja Tallinna Saksa Lunastaja koguduse vaimulikuna. Samuti on ta olnud Saarte ja Tallinna praostkonna praost. Autor: MM Neljapäev, 29. detsember 2016.Vaatamata kõige kiiremale jõulupühadeks ettevalmistamise ajale oli kirikusse tulnud hulganisti kuulajaid. Pärast kontsertmõtisklust pidas praost Jaan Tammsalu kohvilaua taga südamliku tänukõne, tänades õp Toomas Pauli 30 aasta pikkuse koostöö eest Tallinna Jaani kogudusega.“See on olnud meile suureks õnnistuseks ja me väga soovime, et see koostöö jätkuks,” kinnitas Jaan Tammsalu.Õp Toomas Paul (s 1939) on teeninud Ridala, Lihula, Martna, Valjala, Püha, Mustjala, Karja, Saaremaa Jaani, Tallinna Jaani ja Tallinna Saksa Lunastaja koguduse vaimulikuna. Samuti on ta olnud Saarte ja Tallinna praostkonna praost.

Veel artikleid samast teemast »