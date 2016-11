Kirik

Kristlase mõtteid piibli teemadel inimese loomisest

Neljapäev, 17. november 2016.



Ortodoksne traditsioon kinnitab, et Vana Testamendi esimese viie raamatu e pentateuhi autor oli Mooses, kuid sellega ei olnud nõus filosoof Benedictus Spinoza (1632–1677), kes seepärast kuulutati Amsterdami sünagoogi poolt ketseriks. Piibliuurijaid paneb imestama, et Moosese autorluse teesi nii kaua usuti.



Kristlasena ei püüa ma järgnevas analüüsis kedagi veenda piiblilugude ebatõelisuses, vaid tulla koos minuga ainult kaasa mõtlema ja endale soodsas võtmes järeldusi tegema. Kasutan siinjuures Tallinnas 1914. a välja antud “Piibli raamatu“ originaalteksti, “mis Jumala armu läbi ka meie Eestimaa keele on pandud, ja nüüd viieteistkümnet korda trükki antud“.



Viienda Moosese raamatu lõpust (34, 10) loeme: “Aga Israelis ei tõusnud enam niisugust prohvetit kui Moses, keda Jehova oleks tunnud palgest palgesse.“ Prohvetiks nimetatud Moosese arvatavad eluaastad on ca 1530–1410 eKr.



Teatavasti on prohvet juudi usus, kristluses ja islamis jumala tahet või ilmutusi kuulutav jutlustaja. Praegu me teame, ja on ajaloolaste poolt tõestatud, et sõna “prohvet“ tuli heebrea keelde alles tükk aega hiljem. Leiame veel ühe eksimuse ajaloo vastu: “Ja need on kuningad, kes Edomi maal on valitsenud, enne kui veel kuningas Israel laste üle valitses.“ (1.Mo 36,31). Kuidas võis Mooses teada, et aastasadade pärast Iisraelis hakkavad valitsema kuningad? Oli ju Saul esimene juudi kuningas, kes valitses XI saj e.m.a lõpuveerandil, ca 1025–1005 eKr.



Lugeja, pööra nüüd oma tähelepanu järgnevatele lõikudele ja loe kiirustamata:

Esimeses Moosese raamatus(1,27) on kirjutatud: “Ja Jumal lõi inimese oma näu järele, Jumala näu järele lõi ta teda, meheks ja naiseks lõi tema neid.“ … “Ja Jumal vaatas kõige see peale, mis ta oli teinud, ja vaata, see oli väga hea.“



Samas raamatus (2,7 ja 8) kirjeldab maailma loomise seitsmenda päeva toimetamisi: “Ja Jehova Jumal valmistas inimese, kes põrm on, mullast, ja puhus tema ninasse elavat õhku: nõnda sai inimene elavaks hingeks. Ja Jehova Jumal ehitas rohuaia Edeni päevatõusmise poole, ja pani senna inimese, keda ta oli valmistanud. Siis laskis Jehova Jumal raske une inimese peale tulla, ja ta uinus magama, ja ta võttis ühe tema küljeluist ja pani koha lihaga jälle kinni. Ja Jehova Jumal ehitas küljeluu, mis ta inimesest oli võtnud, naeseks ja saatis teda Adama juurde.“



Tähelepanelik lugeja märkas kohe esimese ja teise peatüki samateemalisust. Esimeses loos loob Jumal mehe ja naise samaaegselt kuuendal päeval.

Seitsmendal päeval, puhkepäeval, loob ta põrmust mehe ja valmistab küljeluust naise. On selge, et tegemist on kahe sõltumatu allikaga, mis on mehaaniliselt seotud. Kriitilise tekstianalüüsiga on tehtud kindlaks, et kõigis Moosese raamatute sisudes on tegemist nelja erineva allikaga, mis on pärit eraldi ajajärkudest.



Meil jääb nüüd valida vaid õiged esivanemad. Kes soovib ajalooliselt olla päev vanem, valib täiskompleksse ehk küljeluudega Aadama ja esiemaks Eeva, kes valivad seitsmendal päeval sepistatud esivanemad, peavad leppima küljeluuta esiisaga.



