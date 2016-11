Kirik

Teoloogi sõna

Neljapäev, 10. november 2016.



Mardilaupäeval on vanarahval olnud tava kanda hirmsaid maske, et hirmutada eemale kurje vaime. Poolnaljaga võiks tänasel mardilaupäeval öelda, et otsige kõik ruttu maskid välja ja asuge hirmutama, sest muidu hirmutatakse meid endid hirmsa saatusega, mis meid ees ootab.



Hirm ja hirmutamine on iseloomustanud meie ühiskonnas valitsevat või ka siin teadlikult tekitatud õhustikku mitmel puhul sel aastal. /…./



Uus hirmutamiskampaania algas jälle selle nädala alguses, kui kuulsin, et muidu nii loomulik ja demokraatlik tava, et riigis on võimul koalitsioon, kes suudab esindada rahva ja ka parlamendi enamust ning vajadusel see koalitsioon ka muutub või vahetub, on Eesti tingimustes muutunud kuidagi ebaloomulikuks. Justkui oleks loomulik kaasaegses demokraatias see, et üks erakond võib ja peabki olema alati võimul ning mõni erakond peabki alati istuma opositsioonis, sõltumata sellest, kui suur on rahva toetus ühele või teisele.



Maskid on langenud ja karta pole vaja! Keskerakonna palgelt kukkus Savisaare mask ja selgus, et see erakond polegi nii hirmus. Reformierakonna palgelt kukkus Rõivase mask ning selgus, et tegemist polegi supererakonnaga, kelleta keegi võimul hakkama ei saa. Eriti hirmus on kuulda, et nüüd oleme justkui saamas vasakpoolset, lausa venemeelset valitsust. Kas tõesti oli Reformierakond ainus, kes muutis senise koalitsiooni läänemeelseks?!

Kas tõesti muudab Ratase juhitud Keskerakond uue koalitsiooni kohe venemeelseks ja vasakpoolseks!? Huvitav, kuidas saavad Keskerakond ja Reformierakond olla nii erinevad olukorras, kus Euroopa Parlamendis kuulutakse üheskoos samasse liberaalsesse parlamendirühma. Pole see uus koalitsioon nii hull midagi!



Kirikul oli üsna hea koostöö Rõivase juhitud Reformierakonna valitsusega, kuid näen eeldusi heaks koostööks ka Ratase juhitud Keskerakonna valitsusega. Koostöö on olnud kirikul alati ka opositsioonierakondadega. Tublid mehed nii Ratas kui Rõivas, nagu ka nende koalitsiooni- või opositsioonipartnerid. Pole vaja rahvast ja üksteist kollimaskidega hirmutada. Peab oskama võita ja ka kaotada väärikalt ja riigimehelikult. Peaaegu kõigi erakondade juhtfiguurid on noored mehed ja naised.



Kui soovitakse Eesti elus aktiivselt kaasa lüüa, jõutakse veel mitmeid ja mitmeid kordi erinevaid valitsusi luua ning üheskoos erinevates koosseisudes nii koalitsioonis kui opositsioonis istuda. Oluline on, et võimu taotledes ja seda teostades ei kaotata eesmärgina silmist ülesannet seista Eesti rahva ja riigi kestvuse eest. See on ju ühine soov ja taotlus. Värskusel ja üllatusel selle eesmärgi täitmisel on siiski ka oma võlu!



Kõige värskem hirm on seotud aga tõenäoliselt USA uue presidendi Donald Trumpi valimisvõiduga. Ei maksa siiski uskuda jutte sellest, et ühe riigi juhtimine sõltubki ainult presidendist. See ei ole nii ka Ameerikas. Üsna tavapärane on see, et võimule saades ja vastutama hakates muututakse oluliselt tasakaalukamaks, ettevaatlikumaks ja kaalutlevamaks. Küllap juhtub see ka Donald Trumpiga. /…/



Seega – rahu, ainult rahu! Mõistlik on maskid kõrvale heita ja üksteise hirmutamine lõpetada ning keskenduda olulisele /…./ Kõik eelnimetatud üllatusmomendid kinnitavad aga üht – inimene mõtleb, Jumal juhatab. Sellised üllatused on ka märgiks, et kuskil on keegi teinud suure enesekindlusega vigu ja valearvestusi, ilma et oleks soovinud tõsiselt võtta hoiatavaid märguandeid või ettevaatusele manitsevaid soovitusi. Hüüatus: “Kuningas on alasti!” ei tule enamasti lähikondlaste seast, vaid sealt, kust keegi ei oota ega arva.



