Kirik

Pöördumine tagakiusatud kristlaste eestpalvepäevaks

Neljapäev, 10. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Hea kaaskristlane! Oleme taasiseseisvunud Eestis nautinud kõiki tsiviilvabadusi juba üle 25 aasta. Organisatsioonid, mis jälgivad vabaduste piiramist üle maailma, on läbi aastate paigutanud meid maailma kõige vabamate riikide hulka. Peame sõna-, südametunnistus- ja usuvabadust enesestmõistetavaks. Kahjuks sageli unustame, et suurem osa maailma rahvast elab piiratud vabaduse või isegi tagakiusu tingimustes.



Organisatsiooni Open Doors väljatoodud faktid kristlaste tagakiusamisest on šokeerivad. Usu pärast tapetakse maailmas iga päev 322 ja vägivalla ohvriks langeb 772 kristlast. Iga päev hävitatakse 214 kirikut või muud kristlastele kuuluvat omandit. USA ametlike teadete kohaselt kiusatakse vähemalt 60 riigis kristlasi taga ametlikult, valitsuste poolt. Kristlus on maailma kõige vaenatum religioon.



Kõige raskem olukord on islamimaades, mis moodustab valdava enamuse riikidest, kus kristlasi väärkoheldakse ja tapetakse usu pärast. Nende hulka kuuluvad Süüria, Iraan, Iraak, Afganistan, Pakistan ja mitmed teised sharia seadusi järgivad riigid. Teise suurema vabadusi piirava grupi moodustavad kommunistlikud diktatuurid, nagu Põhja-Korea, Vietnam, Hiina ja mitmed teised.

Üheks tuntumaks usu pärast tagakiusatud vangiks on viie lapse ema Asia Bibi Pakistanis, kes arreteeriti 2009. aastal süüdistatuna prohvet Muhammadi solvamises. 2010. aastal mõisteti ta surma. Salman Taseer, Punjabi osariigi kuberner, kes ta kaitseks välja astus, mõrvati 2011. aastal ta oma ihukaitsja poolt. Asia Bibi elu ohustavad nii surmaotsus kohtu poolt kui ka radikaalsed muslimid, kes on korduvalt üritanud teda kohtuväliselt tappa. Tema vabastamist on taotlenud mitmed lääneriigid ja rahvusvahelised organisatsioonid.



Asia Bibi lugu on vaid üks näide paljudest. Kindlasti on meieni jõudnud ka uudised kristlaste massilistest tapmistest terrorirühma “Islamiriik“ poolt Süürias ja Iraagis, Boko Harami poolt Nigeerias ja mitmete teiste rühmituste poolt, kelle eesmärk on hävitada kristlased.



Mitmed meist kindlasti veel mäletavad kristlaskonna tagakiusamist totalitaarse režiimi poolt Eestis, millest on möödunud vaid veerand sajandit. Neil aegadel polnud kristlaste elu enamasti ohus, kuid toimusid vahistamised, kodude läbiotsimised, ähvardused perede ja omandi arestimiseks ja palju muud sarnast. Aidaku meie oma läbielatu mõista ja palvetada nende eest, kes on täna raskustes.



Kutsume novembrikuu kolmandal pühapäeval, 13. novembril vaenatud kristlaste eestpalvepäeval kõiki Eestimaa kogudusi ja konfessioone üheskoos palvetama kogu maailmas oma usu pärast jälitatud, tagakiusatud või vangistatud kristlaste pärast.



Jeesus ütles: “Kui maailm teid vihkab, siis teadke, et ta on mind vihanud enne teid. … Kui nad on taga kiusanud mind, kiusavad nad taga teidki. … Kuid seda kõike teevad nad teile minu nime pärast, sest nad ei tunne teda, kes minu on saatnud.“ (Johannese 15:18-21).



Eesti Evangeelne Allianss

Eesti Kirikute Nõukogu Autor: MM Neljapäev, 10. november 2016.Hea kaaskristlane! Oleme taasiseseisvunud Eestis nautinud kõiki tsiviilvabadusi juba üle 25 aasta. Organisatsioonid, mis jälgivad vabaduste piiramist üle maailma, on läbi aastate paigutanud meid maailma kõige vabamate riikide hulka. Peame sõna-, südametunnistus- ja usuvabadust enesestmõistetavaks. Kahjuks sageli unustame, et suurem osa maailma rahvast elab piiratud vabaduse või isegi tagakiusu tingimustes.Organisatsiooni Open Doors väljatoodud faktid kristlaste tagakiusamisest on šokeerivad. Usu pärast tapetakse maailmas iga päev 322 ja vägivalla ohvriks langeb 772 kristlast. Iga päev hävitatakse 214 kirikut või muud kristlastele kuuluvat omandit. USA ametlike teadete kohaselt kiusatakse vähemalt 60 riigis kristlasi taga ametlikult, valitsuste poolt. Kristlus on maailma kõige vaenatum religioon.Kõige raskem olukord on islamimaades, mis moodustab valdava enamuse riikidest, kus kristlasi väärkoheldakse ja tapetakse usu pärast. Nende hulka kuuluvad Süüria, Iraan, Iraak, Afganistan, Pakistan ja mitmed teised sharia seadusi järgivad riigid. Teise suurema vabadusi piirava grupi moodustavad kommunistlikud diktatuurid, nagu Põhja-Korea, Vietnam, Hiina ja mitmed teised.Üheks tuntumaks usu pärast tagakiusatud vangiks on viie lapse ema Asia Bibi Pakistanis, kes arreteeriti 2009. aastal süüdistatuna prohvet Muhammadi solvamises. 2010. aastal mõisteti ta surma. Salman Taseer, Punjabi osariigi kuberner, kes ta kaitseks välja astus, mõrvati 2011. aastal ta oma ihukaitsja poolt. Asia Bibi elu ohustavad nii surmaotsus kohtu poolt kui ka radikaalsed muslimid, kes on korduvalt üritanud teda kohtuväliselt tappa. Tema vabastamist on taotlenud mitmed lääneriigid ja rahvusvahelised organisatsioonid.Asia Bibi lugu on vaid üks näide paljudest. Kindlasti on meieni jõudnud ka uudised kristlaste massilistest tapmistest terrorirühma “Islamiriik“ poolt Süürias ja Iraagis, Boko Harami poolt Nigeerias ja mitmete teiste rühmituste poolt, kelle eesmärk on hävitada kristlased.Mitmed meist kindlasti veel mäletavad kristlaskonna tagakiusamist totalitaarse režiimi poolt Eestis, millest on möödunud vaid veerand sajandit. Neil aegadel polnud kristlaste elu enamasti ohus, kuid toimusid vahistamised, kodude läbiotsimised, ähvardused perede ja omandi arestimiseks ja palju muud sarnast. Aidaku meie oma läbielatu mõista ja palvetada nende eest, kes on täna raskustes.Kutsume novembrikuu kolmandal pühapäeval, 13. novembril vaenatud kristlaste eestpalvepäeval kõiki Eestimaa kogudusi ja konfessioone üheskoos palvetama kogu maailmas oma usu pärast jälitatud, tagakiusatud või vangistatud kristlaste pärast.Jeesus ütles: “Kui maailm teid vihkab, siis teadke, et ta on mind vihanud enne teid. … Kui nad on taga kiusanud mind, kiusavad nad taga teidki. … Kuid seda kõike teevad nad teile minu nime pärast, sest nad ei tunne teda, kes minu on saatnud.“ (Johannese 15:18-21).Eesti Evangeelne AllianssEesti Kirikute Nõukogu

Veel artikleid samast teemast »