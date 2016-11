Kirik

Hingedeajal inimestega

Neljapäev, 03. november 2016.



Autor: Helle Kahm Neljapäev, 03. november 2016. Elavate kohus on lasta lahkunutel puhata. FOTO: Helle Kahm Minule on tulevik mõeldud ja sina oled seal minu mõtetes kaasas.

Käime ikkagi koos.

Vahel ma kuulen su häält.

Vahel aiman su mõtteid.

/Jaan Tammsalu, Marten Andersson. Neli peatumist tuulevaikuse ajal/



Hommikud on hämarad, pilveloor võib päikesetõusu nädalate kaupa varjus hoida. Lehed on puudelt langenud ja lõputud vihmasabinad kastavad maapinda. Sügis on käes, käes on hingedeaeg. Inimesed toimetavad ikka oma igapäevaseid askeldusi, sall tugevalt ümber kaela keritud, lootuses tuuleiilide meelevallast pääseda. Kõik tööd ja tegemised, mis käsil, on olulised, ning lõputu tundub olevat aeg nende tegemiseks.



Kõige selle maise toimetamise kõrval on alati need, keda igatseme, kellest fotosid vaadates silmist pisara pühime.



Mälestused lähedaste lahkumisest ei kao niisama lihtsalt teadmisega, et nende aeg sai täis. Sest elades tundub aeg lõputu ja lahkujad reedavad usu inimese kõikvõimsuse ja igavese elu unelmasse.



Minejad jätavad meid üksi oma süütunde ja leinaga, mälestuskildude ja ahastusega. Kogu aastaring täis meenutusi puudutustest ja tähtpäevadel koos veedetud hetkedest. Sõnadest, mis tagantjärele meenutades ei olnud ehk need, mis täna soovime olnud olevat. Plaanidest, mis koos sai tehtud, ja elamata eludest.



Lõpuks õpime ka kaotusega elama, sest surm ei küsi kellegi käest meid valides, ei jäta ta puudutamata lapsi ega jõukaid, ei lootustandvaid interpreete ega energiast pulbitsevaid noorukeid. Ometi on elavate kohus lasta lahkujatel puhata ja ise oma tunnetega toime tulla, sealjuures mäletades ja meeles pidades.



Hingedeajal on kalmistul rohkelt küünlaid süüdatud, kalmud talveks ette valmistatud ja närtsinud lilled ära korjatud. Me mäletame teid ja mõtleme teile! Teie, kes te meie elu olete puudutanud, oma tegemiste ja mõtetega seda maailma elavate jaoks kujundanud. Meenutame ka kaugemate aegade esivanemaid, kelle otsused ja teod meile tänase rahuaja on kinkinud. Andnud meile võimaluse haridust omandada, töötada, omaenese riiki arendada, lapsi kasvatada. Eksida ja jälle tõusta, et edasi minna, teiste vigadest õppides ja vahel ka mitte.



Hoidku meid teadmine, et ka üksi jäädes ja leinas on olemas trööst, mille võib leida kodukirikus, tuletades meelde Jeesuse öeldud sõnu: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! (Mt 11:28).



EELK Kuressaare Laurentiuse koguduse majas, Kauba 5, käib iga kuu teisel ja neljandal esmaspäeval kell 18 koos leinagrupp.

