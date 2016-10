Kirik

Reformatsiooni teetähised

Neljapäev, 27. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Anti Toplaan Neljapäev, 27. oktoober 2016. Reformatsioon algas lihtsast küsimusest: kuidas ma leian armulise Jumala? FOTO: erakogu 31. oktoobril saab alguse Euroopas ja maailmas tähistatav reformatsiooni 500. juubeliaasta.



Martin Lutheriga tihedalt seotud usupuhastus sai alguse lihtsast küsimusest: kuidas ma leian armulise Jumala?



Sellele küsimusele vastust otsides sattus Wittenbergi ülikooli õppejõud ja roomakatoliku kiriku preester konflikti paavstitooli ja valitseva teoloogiaga.

Viimase kohaselt esitati kristlust loogiliselt, intellektuaalselt veenva süsteemina, kus abivahendina kasutati kreeka filosoofia loogikat. Luther oli hakanud rõhutama, et uskuda tuleb üksnes Piiblisse. Ta kritiseeris ka kirikus kinnistunud õpetuslike arusaamade ehk dogmade tuletamist teineteisest, aga mitte otse Piiblist.



Keskajal seisis armuõpetuse keskmes järgmine arusaam: kui inimene on teinud omalt poolt kõik, mida ta suudab, siis ei keela Jumal talle oma armu. Uurides ja õpetades Rooma kirja veenis Lutherit kirjakoht Rm1:17, et tee õigekssaamisele algab usus ja lõppeb usus, kus Jumal kingib õndsuse tasuta, üksnes armust.



See omakorda tähendab, et Jumala õndsus on kingitus, milles samaaegselt õigeks mõistetud ja patune inimene võib loota Kristuses ilmunud Jumala armastusele. Kristliku usu tuum oli Lutherile sellest alates: “üksnes armust, üksnes Kristuse pärast ja üksnes usu kaudu”. Sellest isiklikust arusaamast kujunes kogu ühiskonda ja kirikuelu muutev protsess.



Usupuhastuse tingisid ennekõike kiriku seest tõusnud protestid teatud kirikupoliitilistele sündmustele. Magdeburgi ja Mainzi peapiiskopitoolide täitmiseks kehtestati paavsti poolt rahaline tasu. Kergendamaks võlgade tagasimaksmist, lubas paavst kõikjal Saksamaal ja Skandinaavias müüa Peetruse indulgentsi, mille tuludest osa oleks lepingu järgi läinud pangale ja osa paavstile endale.



Kuna tegemist oli kristlik-eetiliste põhimõtete kuritarvitamisega ja Wittenberg asus peapiiskopi ameti endale ostnud Albrechti peapiiskopkonna territooriumi lähedal, sai sellest oluline alus Lutheri südametunnistusest lähtuvale tegevusele.

Peamiseks Lutheri mõtete ja kirjutiste levimise põhjuseks sai trükikunsti areng.

Paranes lugemisoskus



1525. aastaks oli tema kirjutisi ringluses vähemalt 500 000 eksemplari, mis teeb ühe teose 40 tolle aja elaniku kohta. Omaette probleemiks oli tekstidest arusaamine, kuna 15. sajandi lõpuks suutis kirjutatud teksti lugeda kõige rohkem 2–4% elanikkonnast. Olgu tänapäevaga võrdluseks toodud, et oma elu jooksul luges 16. sajandi haritud inimene läbi vaid mõne raamatu.



Ühe olulisema reformatsiooni tulemusena võib nimetada lugemisoskuse ja rahvahariduse olulist tõusu. Luther tõlkis piibli kaasaegsesse saksa keelde. Tema keskseks arusaamaks oli keele rahvalik olemus. Seda reeglit Piibli eesti keelde tõlkijad 17. sajandil enam suures osas ei kasutanud.



Luther heitis tulle mitmed paavstivõimuga seotud dokumendid, muu hulgas ka kanoonilise õiguse. Sel alusel loodi protestantlik õigusteadus, mis määratles ilmaliku võimu suhte kirikuga. Ilmalikule võimule anti õigus korraldada kirikuvalitsuse, samuti abielu ja koolielu. Kuna Luther säilitas reformeeritud kirikus seitsme sakramendi asemel kaks (ristimine ja armulaud), rajanes abielu sakramendi saatuse asemel nüüdsest seitsmendal käsul.



Reformatsioonisündmuste tulemusega lakkas selle mõjupiirkonnas sisuliselt kloostrite tegevus, kuna suurem osa munki ja nunni ütlesid lahti oma kloostritõotusest ja abiellusid. Luther ise loobus mungatalaarist 1524. aastal ja abiellus endise nunna Kathariina von Boraga. Neile sündis kuus last.



Kulus palju aega, enne kui kloostrite vaeste hoolekandes, haigetepõetamises ja hariduses tehtu hakkas uuesti laabuma teiste institutsioonide abil. Iga linn pidi ise hoolitsema oma vaeste eest täpselt nii palju, et ükski neist ei sureks nälga või külmuks surnuks. Vaestelaekad ja ühiskassad seati üsna kiiresti sisse ka Riias, Tallinnas ja Tartus. Ühiskassa abil rajati koole ja haiglaid ning tasuti linnarae poolt ametisse nimetatud pastorite palgad. Kirikuloolase Riho Saardi arvates sai reformatsiooniaja linnakultuur heaoluühiskonna mudeliks, mille tänast heaolu püütakse garanteerida kõrgete tulumaksude abil.



Luterliku reformatsiooni mõju on 500 aasta vältel kujundanud paljude Euroopa riikide maailmavaate ja riigikorralduse aluseid. Selles mõjuväljas on otsene mõju ka eestlaste kiriku-, kultuuri- ja hariduselule. Martin Lutheriga tihedalt seotud usupuhastus sai alguse lihtsast küsimusest: kuidas ma leian armulise Jumala?Sellele küsimusele vastust otsides sattus Wittenbergi ülikooli õppejõud ja roomakatoliku kiriku preester konflikti paavstitooli ja valitseva teoloogiaga.Viimase kohaselt esitati kristlust loogiliselt, intellektuaalselt veenva süsteemina, kus abivahendina kasutati kreeka filosoofia loogikat. Luther oli hakanud rõhutama, et uskuda tuleb üksnes Piiblisse. Ta kritiseeris ka kirikus kinnistunud õpetuslike arusaamade ehk dogmade tuletamist teineteisest, aga mitte otse Piiblist.Keskajal seisis armuõpetuse keskmes järgmine arusaam: kui inimene on teinud omalt poolt kõik, mida ta suudab, siis ei keela Jumal talle oma armu. Uurides ja õpetades Rooma kirja veenis Lutherit kirjakoht Rm1:17, et tee õigekssaamisele algab usus ja lõppeb usus, kus Jumal kingib õndsuse tasuta, üksnes armust.See omakorda tähendab, et Jumala õndsus on kingitus, milles samaaegselt õigeks mõistetud ja patune inimene võib loota Kristuses ilmunud Jumala armastusele. Kristliku usu tuum oli Lutherile sellest alates: “üksnes armust, üksnes Kristuse pärast ja üksnes usu kaudu”. Sellest isiklikust arusaamast kujunes kogu ühiskonda ja kirikuelu muutev protsess.Usupuhastuse tingisid ennekõike kiriku seest tõusnud protestid teatud kirikupoliitilistele sündmustele. Magdeburgi ja Mainzi peapiiskopitoolide täitmiseks kehtestati paavsti poolt rahaline tasu. Kergendamaks võlgade tagasimaksmist, lubas paavst kõikjal Saksamaal ja Skandinaavias müüa Peetruse indulgentsi, mille tuludest osa oleks lepingu järgi läinud pangale ja osa paavstile endale.Kuna tegemist oli kristlik-eetiliste põhimõtete kuritarvitamisega ja Wittenberg asus peapiiskopi ameti endale ostnud Albrechti peapiiskopkonna territooriumi lähedal, sai sellest oluline alus Lutheri südametunnistusest lähtuvale tegevusele.Peamiseks Lutheri mõtete ja kirjutiste levimise põhjuseks sai trükikunsti areng.Paranes lugemisoskus1525. aastaks oli tema kirjutisi ringluses vähemalt 500 000 eksemplari, mis teeb ühe teose 40 tolle aja elaniku kohta. Omaette probleemiks oli tekstidest arusaamine, kuna 15. sajandi lõpuks suutis kirjutatud teksti lugeda kõige rohkem 2–4% elanikkonnast. Olgu tänapäevaga võrdluseks toodud, et oma elu jooksul luges 16. sajandi haritud inimene läbi vaid mõne raamatu.Ühe olulisema reformatsiooni tulemusena võib nimetada lugemisoskuse ja rahvahariduse olulist tõusu. Luther tõlkis piibli kaasaegsesse saksa keelde. Tema keskseks arusaamaks oli keele rahvalik olemus. Seda reeglit Piibli eesti keelde tõlkijad 17. sajandil enam suures osas ei kasutanud.Luther heitis tulle mitmed paavstivõimuga seotud dokumendid, muu hulgas ka kanoonilise õiguse. Sel alusel loodi protestantlik õigusteadus, mis määratles ilmaliku võimu suhte kirikuga. Ilmalikule võimule anti õigus korraldada kirikuvalitsuse, samuti abielu ja koolielu. Kuna Luther säilitas reformeeritud kirikus seitsme sakramendi asemel kaks (ristimine ja armulaud), rajanes abielu sakramendi saatuse asemel nüüdsest seitsmendal käsul.Reformatsioonisündmuste tulemusega lakkas selle mõjupiirkonnas sisuliselt kloostrite tegevus, kuna suurem osa munki ja nunni ütlesid lahti oma kloostritõotusest ja abiellusid. Luther ise loobus mungatalaarist 1524. aastal ja abiellus endise nunna Kathariina von Boraga. Neile sündis kuus last.Kulus palju aega, enne kui kloostrite vaeste hoolekandes, haigetepõetamises ja hariduses tehtu hakkas uuesti laabuma teiste institutsioonide abil. Iga linn pidi ise hoolitsema oma vaeste eest täpselt nii palju, et ükski neist ei sureks nälga või külmuks surnuks. Vaestelaekad ja ühiskassad seati üsna kiiresti sisse ka Riias, Tallinnas ja Tartus. Ühiskassa abil rajati koole ja haiglaid ning tasuti linnarae poolt ametisse nimetatud pastorite palgad. Kirikuloolase Riho Saardi arvates sai reformatsiooniaja linnakultuur heaoluühiskonna mudeliks, mille tänast heaolu püütakse garanteerida kõrgete tulumaksude abil.Luterliku reformatsiooni mõju on 500 aasta vältel kujundanud paljude Euroopa riikide maailmavaate ja riigikorralduse aluseid. Selles mõjuväljas on otsene mõju ka eestlaste kiriku-, kultuuri- ja hariduselule.

Veel artikleid samast teemast »